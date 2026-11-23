Ilie Lemnaru, managerul clubului Unirea Slobozia (L2), a comentat declarațiile dinamoviștilor, care au catalogat condițiile de pe stadion drept unele de Liga 3

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Antrenorul dinamovist Nuno Campos a fost nemulțumit și de condiții, și de faptul că echipa a ajuns în oraș în ziua meciului cu Petrolul, 0-1, în timp ce adversarii au dormit la Slobozia. Președintele Andrei Nicolescu a precizat că aceasta a fost decizia staffului, nu a conducerii.

Oficialul dinamovist a mai explicat și că prestația fotbaliștilor roș-albi și comportamentul suporterilor, care au dărâmat un monitor VAR, s-au datorat condițiilor de Liga 3 de la stadion.

Ilie Lemnaru, manager Unirea Slobozia: „Un antrenor ca Nuno Campos nu își permite să trateze un meci oficial cu amatorism”

„Din punctul meu de vedere, acest meci a fost pierdut exclusiv de antrenorul lui Dinamo, prin modul în care a ales să gestioneze întreaga deplasare și pregătirea partidei.

Să vii cu o oră și jumătate înainte de meci și să dai vina pe dimensiunea vestiarelor de la Slobozia este doar o încercare de a găsi scuze.

În fotbalul românesc există numeroase stadioane cu vestiare mult mai mici, iar condițiile au fost identice pentru ambele echipe.

Problema reală ține de organizare și de profesionalism. Un antrenor ca Nuno Campos nu își permite să trateze un meci oficial cu amatorism, să facă deplasare de două ore chiar în ziua jocului și să ajungă la stadion într-o stare de nervozitate.

Când un antrenor coboară din autocar iritat și începe să se plângă de condiții înainte de meci, ce mesaj le transmite jucătorilor? În loc să îi motiveze și să îi conecteze la miza partidei, le oferă din start un alibi.

Pe teren nu joacă nici vestiarul, nici drumul cu autocarul, ci atitudinea și pregătirea – iar la aceste capitole, Dinamo a pierdut înainte să înceapă meciul”, a spus Lemnaru, pentru liga2.ro.

VIDEO. Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

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