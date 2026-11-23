Atalanta - Inter 4-4. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a tras primele concluzii după remiza obținută în etapa #12 din Serie A.

Campioana Italiei a condus de două ori la două goluri, dar Atalanta a revenit de fiecare dată.

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Francesco Pio Esposito a fost omul meciului pentru Inter, cu trei goluri marcate, însă prestația atacantului nu a fost suficientă pentru ca formația lui Chivu să obțină victoria.

Atalanta - Inter 4-4 . Cristi Chivu: „De aici vine și regretul”

Cristi Chivu este nemulțumit de faptul că echipa sa nu a putut profita de avantajul pe care îl avea pe tabelă și a criticat atitudinea jucătorilor săi din finalul meciului.

„Este a treia oară când pierdem un avantaj de două goluri, de aici vine și regretul. Am crezut că putem gestiona rezultatul. Când am accelerat jocul, am reușit să ne distanțăm la două goluri, dar apoi nu am dat dovadă de maturitate pe final.

Felicităm Atalanta pentru că a profitat de lipsa noastră de concentrare și de superficialitate. Ne-au pus în dificultate cu centrările, am fost mai relaxați decât de obicei și, până la urmă, plătești pentru asta.

Din punctul meu de vedere, sunt două puncte pierdute, dar învățăm lecția și mergem mai departe”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttosport.com.

Trebuie să înțelegem anumite situații de joc. Al doilea gol al Atalantei a pornit dintr-un corner executat exact în același mod ca cel anterior. Trebuie să lucrăm la atitudine și la acea determinare necesară în anumite momente ale partidei. Cristi Chivu, antrenor Inter

Un alt aspect care l-a deranjat pe Cristi Chivu este numărul ridicat de goluri pe care le-a primit Inter. Tehnicianul român a explicat și rolul schimbărilor de la mijlocul terenului.

„Schimbările de la mijlocul terenului? Sufeream prea mult pe benzi, extremele nu mai ajungeau să dubleze în apărare și am încercat să remediez acest lucru.

După ce s-a făcut 4-3, am decis să-l retrag pe Thuram, dar totul ține de dorință și de a nu te lăsa influențat. Plătești cea mai mică greșeală dacă nu ai aceeași intensitate.

Numărul golurilor primite este mult prea mare pentru o echipă cu ambiții mari. Trebuie să învățăm că este nevoie să dăm totul până la fluierul final”, a mai spus Chivu.

Moment inedit între Chivu și arbitrul de rezervă

În prima repriză, la scorul de 1-0 pentru nerazzurri, Sportiello a avut o intervenție în fața lui Pio Esposito, împiedicându-i pe cei de la Inter să înscrie al doilea gol.

„Un Chivu disperat a găsit alinare pe umărul celui de-al patrulea oficial, Andrea Colombo: disperarea antrenorului a fost de scurtă durată, deoarece Pio Esposito a marcat al doilea său gol din cornerul următor”, notează tuttosport.com.

Pentru Inter urmează meciul cu Stuttgart de miercuri, de la ora 22:00, din etapa #5 a fazei principale din Liga Campionilor.

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