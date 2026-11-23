Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre potențiala revenire a lui Florin Tănase (31 de ani) la echipa roș-albastră.

Mijlocașul evoluează în prezent la formația cipriotă Omonia Nicosia.

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Tănase a plecat de la FCSB la finalul lunii august, după ce nu a reușit să ajungă la un numitor comun cu patronul echipei în privința contractului.

Becali a fost deranjat și de atitudinea acestuia, pe care a pus-o pe seama succesului din zona imobiliară.

Becali, despre posibila revenire a lui Florin Tănase la FCSB: „Trebuie să țină cont de un lucru”

La finalul meciului cu FC Argeș de duminică, încheiat cu scorul de 0-0, Gigi Becali a mărturisit că regretă modul în care s-a despărțit de Florin Tănase.

Ulterior, au apărut informații conform cărora mijlocașul de la Omonia Nicosia s-ar putea întoarce la FCSB în această iarnă.

Gigi Becali a reacționat și a explicat care e singura condiție prin care s-ar putea realiza această mutare.

„Am vorbit cu Bogdan Costicea, mi-a zis că Tănase era cu lacrimi în ochi că l-am lăudat aseară (n.r. - duminică). Așa că uite care e treaba… El poate să vină la mine oricând, că e băiat de caracter.

Numai că trebuie să țină cont de un lucru: el poate să facă ce vrea în timpul liber. Dar orice om care lucrează la mine, nu neapărat numai la fotbal, ci oriunde, trebuie să aibă respect. Nu ai respect, nu stai și nu lucrezi la mine.

Aici a fost vorba de respect față de mine. E vorba de club, de milioane de euro, tu când pleci de la antrenament… El regretă acum, dar trebuia să fac asta, pentru ca toată lumea să știe că nu te joci cu Becali”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Impresarul fotbalistului, Lucas Zolo, a comentat situația:

„(n.r. Există vreo ofertă pentru Florin Tănase de a reveni la FCSB?) Nu știu nimic despre asta. (n.r. Gigi Becali a anunțat că i-a făcut o ofertă) Știți prea bine… mereu au avut o relație specială, așa că o să vedem.

Chiar nu știu dacă este posibilă o revenire a lui Florin Tănase la FCSB, în această iarnă. Nu am vorbit cu nimeni de la FCSB despre acest lucru”, a declarat Lucas Zolo, conform prosport.ro.

Florin Tănase nu a reușit să se impună în primul „11” al celor de la Omonia Nicosia. De la plecarea sa în Cipru, fostul căpitan de la FCSB a jucat 13 meciuri și a marcat un singur gol.

Tănase a jucat pentru FCSB în două perioade diferite: august 2016 - august 2022 și august 2024 - septembrie 2026. A bifat, în total, 329 de apariții pentru „roș-albaștri”, în care a marcat 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive.

Cred că am greșit cu Tănase. L-am împins să plece, am spus că nu are ce căuta. Dacă era Tănase, mai lega echipa, era ceva. Nu mai avem jucători care să lege echipa. Gigi Becali, după meciul cu FC Argeș, la Prima Sport

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