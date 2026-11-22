Carlos Alcaraz (23 de ani) a câștigat în premieră Turneul Campionilor, după ce l-a învins în finala de la Torino pe liderul ATP Alexander Zverev (29 de ani) cu scorul de 6-2, 7-6(7).

Ce a declarat campionul și câți bani a câștigat, în rândurile de mai jos.

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Alcaraz a jucat cu un bandaj masiv pe coapsa stângă, dar a dominat tactic meciul și a devinat abia al treilea jucător spaniol din istorie care cucerește trofeul de final de sezon, după Manuel Orantes (1976) și Alex Corretja (1998).

Carlos Alcaraz a câștigat Turneul Campionilor 2026

Zverev nu-și pierduse serviciul nici măcar o dată pe parcursul întregului turneu, însă Alcaraz a reușit să-l „spargă” de trei ori doar în primul set și să câștige cu 6-2.

În actul secund, germanul a revenit de la 2-4 și a preluat conducerea cu 5-4, însă ibericul a împins jocul în tiebreak.

Acolo, Alcaraz a fost condus cu 3-6, dar a salvat trei mingi consecutive de set și a închis finala fructificând a doua minge de meci cu un retur direct câștigător (9-7).

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Carlos Alcaraz: „A trebuit să aplic regula celor trei «C»”

La festivitatea de premiere, Alcaraz a explicat cum a întors soarta setului secund, de la 3-6 în tiebreak.

„Astăzi a trebuit să aplic regula celor trei «C» pe care mi-o amintește mereu bunicul meu de fiecare dată când intru pe teren, la meciuri sau la antrenamente.

Știu că se uită de acasă, așa că vreau să le transmit bunicilor mei că îi iubesc. În spaniolă înseamnă: cabeza, corazón y cojones: cap, inimă și «ouă». Despre asta a fost vorba astăzi”, a spus Alcaraz.

A fost o decepție uriașă să stau patru luni departe de teren. Mereu spun însă că tot răul e spre bine, iar lunile acelea m-au făcut să înțeleg ce este cu adevărat important: să fii sănătos. Faptul că pot juca din nou fără dureri și că mă pot bucura de tenis este cel mai important lucru. Accidentarea m-a ajutat să realizez cât de mult iubesc acest sport. Carlos Alcaraz, locul 3 mondial

Performanțele bifate de Carlos Alcaraz după triumful de la Turneul Campionilor 2026

Alcaraz devine doar al patrulea jucător din istorie care deține în palmares toate cele patru turnee de Grand Slam și Turneul Campionilor, alături de Andre Agassi, Roger Federer și Novak Djokovic, potrivit atptour.com.

Carlos Alcaraz urcă pe locul 3 în istoria tenisului spaniol ca număr de trofee ATP (30), depășindu-l pe David Ferrer (27). În fața lui se mai află doar Rafael Nadal (92) și Manuel Orantes (34).

Carlos Alcaraz, Nitto ATP Finals CHAMPION 🏆 #NittoATPFinals https://t.co/l3GBM042ib — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

După revenirea din vară, Alcaraz are un bilanț de 22 de victorii și o singură înfrângere, câștigând consecutiv turneele de la Tokyo, Viena, Paris și Torino.

A încheiat anul cu o serie de 14 victorii din 14 meciuri în sală și are 9 victorii consecutive împotriva jucătorilor din Top 10 mondial.

3-0 este acum scorul finalelor dintre Carlos Alcaraz și Alexander Zverev. Spaniolul conduce cu 8-6 în meciurile directe cu germanul

În ciuda eșecului, Zverev rămâne pe locul 1 mondial, în timp ce Alcaraz a redus ecartul față de Jannik Sinner (locul 2) la doar 350 de puncte.

Alcaraz este al treilea jucător care a câștigat atât ATP Finals, cât și Next Gen ATP Finals, alăturându-se astfel lui Stefanos Tsitsipas și lui Jannik Sinner.

Parcursul lui Carlos Alcaraz de la Turneul Campionilor 2026

6-2, 6-2 cu Frances Tiafoe (grupa B)

6-2, 6-4 cu Daniil Medvedev (grupa B)

6-4, 6-1 cu Flavio Cobolli (grupa B)

3-6, 6-3, 7-6(1) cu Ben Shelton (semifinale)

6-2, 7-6(7) cu Alexander Zverev (finala)

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