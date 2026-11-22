Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău. Geani Crețu (26 de ani), mijlocașul oaspeților, a marcat un gol superb, din propria jumătate de teren, în meciul din etapa #14 din Liga 2.

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În minutul 8 al partidei, gazdele se aflau în atac, dar fundașii echipei Metalul Buzău au intervenit și au respins mingea departe de careu.

FOTO. Geani Crețu, GOLAZO în Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău

Balonul a ajuns în cele din urmă la Geani Crețu. Mijlocașul celor de la Metalul Buzău nu a stat mult pe gânduri și, din propria jumătate de teren, a șutat direct spre poarta adversă.

Crețu a observat că Luca Crăciun, portarul de la Râmnicu Vâlcea, era ieșit mult din poartă și a înscris un gol superb.

Șutul lui Crețu a fost de la aproximativ 55 de metri distanță!

Luca Crăciun nu a mai putut interveni pentru a respinge balonul în corner, iar Crețu a reușit cel de-al treilea gol marcat în acest sezon din Liga 2.

Geani Crețu și-a început cariera la Dinamo, în tricoul căreia a jucat 48 de meciuri, reușind să înscrie un singur gol.

A plecat, ulterior, la Rapid, pentru care a jucat doar 15 meciuri. În cariera sa a mai trecut pe la FC Argeș, Alexandria, Ceahlăul Piatra Neamț, iar din iulie 2026 evoluează la Metalul Buzău.

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