Cartonașul mov a fost folosit în partida dintre Arabia Saudită și Uruguay, de la Campionatul Mondial U17 din Qatar.

Ignacio Gonzalez, selecționerul Uruguayului, a solicitat revizuirea unei faze în urma căreia arbitrul acordase o lovitură de la 11 metri saudiților.

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Sistemul testat de FIFA le permite antrenorilor să solicite analiza video a unor faze controversate din timpul partidelor.

Cartonașul mov, folosit în Arabia Saudită - Uruguay 2-3

În minutul 52 al întâlnirii, la scorul de 1-1, arbitrul sârb Milos Milanovic a acordat un penalty pentru Arabia Saudită, după un fault comis de Pablo Barreiro asupra lui Abdullah Al-Dawsari.

Decizia a fost contestată de fotbaliștii uruguayeni, iar selecționerul Ignacio Gonzalez a revăzut faza alături de membrii staffului său.

Uruguayenii au solicitat apoi verificarea video a fazei, iar camerele de filmat l-au surprins pe arbitrul de rezervă cu un cartonaș mov în mână.

Milos Milanovic a mers la monitor pentru a analiza faza și, după aproximativ cinci minute, a menținut decizia inițială.

Faris Bu Shaqraa a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 58 și a dus scorul la 2-1 în favoarea Arabiei Saudite.

Uruguay a reușit însă să întoarcă rezultatul și să câștige cu 3-2 la debutul în competiția din Qatar.

Ce este cartonașul mov și cum funcționează sistemul testat de FIFA

Denumit Football Video Support (FVS), sistemul reprezintă o alternativă mai puțin costisitoare la VAR, destinată în special competițiilor care nu dispun de infrastructura necesară implementării arbitrajului video tradițional.

Spre deosebire de VAR, sistemul FVS nu presupune existența unei echipe de arbitri video care să verifice automat fazele controversate.

Fiecare antrenor are dreptul să solicite două verificări video pe parcursul unei partide. Dacă arbitrul își schimbă decizia în urma analizei, antrenorul își păstrează dreptul de a utiliza din nou cartonașul.

Antrenorii pot solicita intervenția sistemului video în patru situații:

validarea sau anularea unui gol;

acordarea sau anularea unui penalty;

acordarea unui cartonaș roșu direct;

identificarea greșită a unui jucător sancționat.

Solicitarea trebuie făcută imediat după faza respectivă, printr-un gest circular cu degetul în aer și înmânarea cartonașului arbitrului de rezervă. Decizia finală îi aparține arbitrului de centru.

Sistemul a mai fost utilizat la Campionatul Mondial U20 din Chile, în 2025, conform apnews.com.

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