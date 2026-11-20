Vladimiri Putin (74 de ani) a comentat decizia Federației Internaționale de Hochei de a interzice Rusia la Campionatul Mondial de juniori.

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La finalul lunii octombrie, TAS stabilea că sportivii ruși vor putea reveni la Campionatul Mondial, atât la feminin, cât și la masculin, inclusiv la categoriile de juniori.

Însă, în urmă cu câteva zile, Federația a venit cu decizia de a menține interdicția, stabilind că țara gazdă va rămâne Canada, în ciuda cerințelor de schimbare a gazdei, sau chiar de anulare a competiției, venite de la Moscova.

Vladimir Putin: „O încălcare gravă a Cartei Olimpice”

După ce Federația Rusă de Hochei a reacționat furios, susținând că IIHF încalcă atât decizia TAS, cât și acordul cu dintre cele două părți, președintele Rusiei a comentat la rândul său hotărârea.

În timpul declarațiilor făcute joi în fața jurnaliștilor, după discuțiile purtate cu președintele SUA, Donald Trump, și cu liderul Chinei, Xi Jinping, Putin a menționat „neaplicarea hotărârii Tribunalului de Arbitraj Sportiv”, fără a face referire directă la Canada sau la hochei.

„Este pur și simplu o încălcare a normelor juridice, în acest caz a dreptului internațional al sportului. Este vorba de o încălcare gravă a Cartei Olimpice și de măsuri care vizează distrugerea olimpismului în ansamblul său.

Sportul, la fel ca și arta, ar trebui să unească oamenii. În acest caz, însă, se pare că este mai degrabă vorba de o escaladare a tensiunilor și a conflictelor”, a declarat Putin potrivit Associated Press.

Comunicatul emis de Federația Internațională de Hochei:

„După o evaluare atentă a fezabilității unor soluții alternative, Consiliul IIHF a decis că țara Canada va rămâne gazdă, iar turneul se va desfășura în perioada 26 decembrie 2026 – 5 ianuarie 2027 la Edmonton și Red Deer.

Toate federațiile naționale membre participante au fost informate, iar un program actualizat al competiției va fi publicat în curând”, este mesajul transmis de IIHF.

Competițiile pentru care TAS a dat undă verde sportivilor ruși

Campionatul Mondial Masculin IIHF 2027 (13-30 mai 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață pentru Juniori al IIHF din 2027 (26 decembrie 2026 - 5 ianuarie 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Feminin al IIHF din 2027 (3-14 noiembrie 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Feminin U18 al IIHF din 2027 (18-24 ianuarie 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Masculin U18 al IIHF din 2027 (22 aprilie - 2 mai 2027)

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