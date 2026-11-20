Petru Popescu (24 de ani), atacantul provenit de la Petrocub Hîncești, va fi noul jucător al celor de la FCSB.

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Patronul Gigi Becali a anunțat transferul în urmă cu câteva zile, iar acum campioana Moldovei a venit cu o informare oficială în privința mutării.

Petru Popescu va fi jucătorul celor de la FCSB

Jucătorul moldovean a semnat o înțelegere valabilă pe doi ani și se va alătura lotului lui Laurențiu Reghecampf la începutul anului viitor.

Atacantul Petru Popescu va evolua începând din luna ianuarie 2027 la FCSB! El a semnat un contract pe o durată de doi ani cu multipla campioană a României.

Petru Popescu are 24 de ani și s-a transferat la Petrocub la începutul anului trecut. În această perioadă, el a marcat 23 de goluri în 52 de partide în campionat. 15 dintre ele le-a înscris în sezonul 2025-2026, când Petrocub a devenit campioană, iar Petru a terminat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor!

Alte două goluri spectaculoase le-a marcat în preliminariile Ligii Campionilor și Conference League, contra echipelor Egnatia și Borac, iar în Cupa Moldovei și-a trecut de trei ori numele pe lista marcatorilor.

În acest an, Petru Popescu a debutat pentru naționala Moldovei, reușind patru goluri în 10 partide. Trei din ele le-a marcat în poarta Kazahstanului în Liga Națiunilor”, este mesajul transmis de Petrocub Hîncești.

Conform declarațiilor lui Becali, viitorul atacant al echipei l-a costat 250.000 de euro și va încasa un salariu de 10.000 de euro pe lună.

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