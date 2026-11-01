Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre victoria cu UTA Arad, scor 2-0, din etapa #14 a Superligii.

Mijlocașul a atins și borna de 100 de meciuri în tricoul alb-roșu.

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Dinamo s-a impus pe Arena Națională prin golurile marcate de Danny Armstrong (44) și Diogo Pinto (68). Formația pregătită de Nuno Campos a revenit pe primul loc în Superliga, cu 33 de puncte.

Cătălin Cîrjan, după Dinamo - UTA 2-0 : „De vreo trei sezoane nu suntem un foc de paie”

Cîrjan a recunoscut că UTA le-a pus probleme dinamoviștilor.

„A fost o partidă grea, cum ne așteptam. Cred că au pregătit foarte bine meciul, au încercat să închidă spațiile, dar a venit acea execuție a lui Danny și a deblocat meciul.

A doua repriză cred că am făcut un meci bun, am stat bine defensiv, n-am luat gol și suntem fericiți cu cele trei puncte”, a declarat Cîrjan.

Întrebat dacă Dinamo a demonstrat, prin parcursul din acest sezon, că rezultatele bune nu sunt întâmplătoare, mijlocașul a răspuns:

„Cred că de vreo trei sezoane încoace nu suntem un foc de paie. Cred că avem un joc foarte bun, ne îmbunătățim de la săptămână la săptămână.

E devreme să vorbim despre primul loc, trebuie să ținem tot așa și să adunăm puncte.

S-a jucat doar turul de campionat, mai avem cu Argeș și terminăm turul. E important să strângem puncte și să vedem ce va fi în play-off”.

Dinamo ocupă primul loc în Superliga, cu 33 de puncte după 14 meciuri, în care a înregistrat 10 victorii, 3 remize și o singură înfrângere. „Câinii” au marcat 31 de goluri și au primit doar 9 în acest sezon.

VIDEO. Golul marcat de Danny Armstrong în meciul cu UTA Arad

Căpitanul dinamovist a fost întrebat și cum s-a simțit în postura de atacant.

„Atacant, mijlocaș stânga, unde mă bagă mister încerc să-mi fac treaba.

Astăzi am alergat mult pe fază defensivă, n-am avut foarte multe realizări, dar important este că am câștigat”, a încheiat Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan, premiat pentru 100 de meciuri la Dinamo: „O seară specială”

Înaintea partidei cu UTA, Cătălin Cîrjan a fost premiat de conducerea lui Dinamo pentru atingerea bornei de 100 de meciuri în tricoul echipei.

„O seară specială, 100 de meciuri la clubul meu iubit. Îmi doresc să am cât mai multe, să ajut clubul să ajungă unde a fost odată, la un nivel foarte bun.

Îl pun în living, să-l văd în fiecare zi. Este o realizare mare pentru mine și pentru familia mea. Sunt fericit cu asta și vedem ce va fi în continuare”, a mai spus acesta.

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