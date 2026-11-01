Trei meciuri din etapa a 11-a din campionatul Ucrainei, programate duminică, 1 noiembrie, au fost amânate din cauza unor alerte aeriene.

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Conflictul cu Rusia, izbucnit în 2022, continuă și în acest moment, iar partidele din Ucraina nu s-au putut desfășura la data stabilită inițial.

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Trei meciuri din Ucraina, amânate din cauza alertelor aeriene

Este vorba de duelurile Livyi Bereg - Bukovyna, Kolos Kovalivka - Polissya Zhytomyr și LNZ Cherkasy - FC Kharkiv.

Meciul dintre Livyi Bereg și Bukovyna a început sâmbătă, însă, din cauza alertelor aeriene, cele două echipe au apucat să joace doar o repriză.

Bukovyna conducea cu scorul de 1-0, grație golului lui Grusha din minutul 23, atunci când sirenele au pornit în oraș, iar partida a fost oprită și reprogramată pentru astăzi, conform tsn.ua.

Din cauza atacurilor rusești, meciul a fost amânat din nou, iar ucrainenii vor stabili ulterior când se va putea încheia duelul dintre cele două echipe.

Celelalte două partide, programate astăzi, nu s-au putut desfășura din aceeași cauză și vor fi reprogramate în altă zi.

Liderul din acest moment din prima ligă a Ucrainei este Șahtior Donețk, echipa antrenată de turcul Arda Turan, care are 28 de puncte acumulate după 11 etape.

Vineri, Șahtior a învins-o cu 2-0 pe Obolon, cu o zi înainte ca atacurile Rusiei să dea peste cap programul din campionat.

Pe locul secund se află Polissya Zhytomyr, care are 25 de puncte, echipă care va mai avea de așteptat până să joace cu Kolos Kovalivka.

Podiumul este completat de FC Kharkiv, o altă formație afectată de conflictul cu Rusia.

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