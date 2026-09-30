Ce rol are ONJN în susținerea jocului responsabil în sectorul de gambling din România

O atitudine echilibrată în ceea ce privește relația cu jocurile de noroc este fundamentală pentru ca experiențele cu aceste resurse pentru distracție să fie de bun augur.

Alegerile individuale ale jucătorilor contează foarte mult, însă acestea sunt ghidate inclusiv de modul în care este reglementată și supravegheată industria de gambling.

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În România, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) are un rol central în susținerea principiului de joc responsabil prin atribuțiile sale de reglementare, autorizare și control. În plus, această instituție de stat adoptă măsurile dedicate prevenirii și reducerii efectelor nedorite potențial asociate jocurilor de noroc, protejând consumatorii care aleg astfel de produse de divertisment.

Licențierea și supravegherea operatorilor de jocuri de noroc

Una dintre principalele atribuții ale ONJN este stabilirea și aplicarea cadrului în care operatorii de jocuri de noroc își desfășoară activitatea. Licențierea reprezintă un instrument prin care activitatea poate fi desfășurată într-un cadru reglementat, iar controalele autorității urmăresc respectarea obligațiilor impuse de legislația națională.

Din perspectiva consumatorului, existența unui regulator are o importanță practică: înainte de utilizarea unui serviciu, poate fi verificat dacă operatorul face parte din piața reglementată. Se recomandă verificarea statutului operatorului, evitându-se astfel riscurile majore asociate platformelor care funcționează în afara cadrului legal.

Jocul responsabil poate fi mai bine controlat într-un spațiu reglementat. Site-urile de pariuri sportive și jocuri de casino licențiate ONJN oferă un cadru reglementat, în care cotele și rezultatele sunt afișate transparent, iar jocurile de casino sunt 100% corecte și verificate de autoritățile din domeniu. Mai mult decât atât, operatorii trebuie să respecte cerințele legale privind protecția jucătorilor și gestionarea fondurilor.

Autoexcluderea la nevoie și protecția permanentă a jucătorilor

Un instrument important asociat jocului responsabil este autoexcluderea. Legislația din prezent cuprinde prevederi privind o bază de date gestionată și actualizată de ONJN pentru persoanele autoexcluse și indezirabile. Sunt stabilite obligații pentru organizatorii de jocuri de noroc în ceea ce privește transmiterea solicitărilor de autoexcludere către ONJN.

Autoexcluderea este relevantă deoarece oferă jucătorului un instrument concret prin care poate solicita restricționarea accesului la jocuri. Pentru ca un astfel de mecanism să funcționeze eficient, este necesară însă colaborarea dintre autoritate și operatorii licențiați, precum și existența unor proceduri clare de înregistrare și aplicare a solicitărilor.

Informarea și prevenirea comportamentelor problematice

Rolul ONJN în jocul responsabil nu se limitează la control. Autoritatea desfășoară și inițiative de informare și prevenție. Un exemplu este Programul național de interes public „Conștient și liber”, instituit pentru promovarea jocului responsabil și prevenirea dependenței de jocuri de noroc.

Programul are o abordare mai largă, incluzând domenii precum prevenirea și educația, asigurarea limitei de vârstă pentru acces (18+), tratamentul și consilierea persoanelor afectate, cercetarea și promovarea jocului responsabil. Pentru sesiunea de finanțare 2026, ghidul oficial prevede inclusiv fonduri pentru infrastructura destinată centrelor de tratament al dependenței.

Principii esențiale pentru jocul responsabil:

limite de bani și timp setate înainte de startul unui sesiuni

împărțirea bankroll-ului în mai multe părți

separarea fondurilor pentru jocuri de noroc de bugetul general

respectarea fermă a limitelor stabilite în mod rezonabil

utilizarea instrumentelor puse la dispoziție de platformele iGaming

conștientizarea jocurilor de noroc drept formă de distracție, nu de obținere de venituri

Controlul pieței din afara cadrului legal

Un alt element relevant pentru protecția consumatorului este combaterea operatorilor care funcționează fără autorizație. ONJN identifică și blochează platforme ilegale și colaborează cu alte instituții și furnizori de servicii pentru limitarea accesului la acestea.

Această activitate are legătură directă cu jocul responsabil deoarece utilizarea unui operator din afara cadrului reglementat poate însemna acces limitat la mecanismele de protecție prevăzute pentru piața legală.

O responsabilitate împărțită între autoritate, operator și jucător

Susținerea jocului responsabil presupune așadar mai multe niveluri de acțiune. ONJN stabilește și supraveghează cadrul de funcționare, operatorii trebuie să respecte obligațiile legale și să pună la dispoziție mecanismele prevăzute de reglementări, iar jucătorii pot utiliza instrumentele de protecție disponibile, se pot informa adecvat și pot lua decizii raționale.

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