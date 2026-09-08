„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele” +32 foto
Ioan Varga
Superliga

„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 18:10
  • Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a reacționat după transferurile efectuate de ardeleni în ultima zi din perioada de mercato.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Luni, interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost ridicată, iar CFR Cluj a realizat mai multe mutări importante pe ultima sută de metri: nu mai puțin de 9 jucători au fost aduși în Gruia.

„Trebuie să plătesc?”  VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter 
Citește și
„Trebuie să plătesc?” VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter
Citește mai mult
„Trebuie să plătesc?”  VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter 

Ioan Varga, după transferurile făcute de CFR: „Vreau să-i felicit că au făcut o treabă bună”

Ioan Varga este mulțumit de campania de transferuri și de organizarea și seriozitatea de care a dat dovadă conducerea în această perioadă.

„Nu am vrut să vorbim nimic până nu avem totul clar. Ieri am reușit să deblocăm situația cu transferurile și erau pregătiți șase, iar pe ultima sută de metri am mai rezolvat patru.

La unii mi-am dat și eu acordul și aprobarea, dar la ceilalți au rezolvat băieții. Pe calea asta, vreau să-i felicit că au făcut o treabă bună și au dat dovadă de unitate, organizare și de o selecție bună”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (32 imagini)

CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Ioan Varga și-a exprimat încrederea în antrenorul Marius Șumudică și speră că acesta va fi mulțumit de jucătorii transferați acum.

„Sper că a fost o selecție reușită și că vom face o echipă bună, să trecem peste greutățile pe care le avem. Anul acesta este un an de sacrificiu, dar oricum luptăm să ne ținem sus în clasament.

Dacă ne ajută Dumnezeu, se vor termina și aceste probleme. Le luăm pas cu pas și le vom rezolva pe toate. Sper să fie fericit Marius (Șumudică). Eu am mare încredere în el.

Îi dau toată credibilitatea, știe ce are de făcut când are la dispoziție un lot competitiv și complet. Important este ca băieții să fie serioși, să își vadă de treaba lor, vor primi banii la zi de acum, în fiecare lună.

Totul depinde de Marius și de băieți acum. Eu am încredere că vor face o treabă frumoasă și anul acesta. Să dea Dumnezeu să fie bine! L-am înțeles pe Marius că era nemulțumit, dar nu am vrut să-i facem promisiuni deșarte. Am vrut să-i punem la dispoziție jucătorii pe care și i-a ales și i-a dorit”, a mai completat Varga.

Printre jucătorii transferați luni de CFR Cluj se numără Cristian Perea, Jelani Dumas, Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buș, Billel Omrani și Arpad Tordai.

  • Pentru echipa lui Marius Șumudică urmează meciul cu Sepsi din sâmbătă, de la ora 18:30, din etapa #9 a Superligii. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
CFR Cluj liga 1 transferuri Marius Sumudica ioan varga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:55
Incident șocant pe stadion Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
13:48
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
13:09
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
12:19
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Nationala
05:00
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Liga Campionilor
09:35
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Citește mai mult
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
Tenis
10:54
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața!
Citește mai mult
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
B365
08.09
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
Citește mai mult
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 39 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share