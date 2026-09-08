„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”

Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a reacționat după transferurile efectuate de ardeleni în ultima zi din perioada de mercato.

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Luni, interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost ridicată, iar CFR Cluj a realizat mai multe mutări importante pe ultima sută de metri: nu mai puțin de 9 jucători au fost aduși în Gruia.

Ioan Varga, după transferurile făcute de CFR: „Vreau să-i felicit că au făcut o treabă bună”

Ioan Varga este mulțumit de campania de transferuri și de organizarea și seriozitatea de care a dat dovadă conducerea în această perioadă.

„Nu am vrut să vorbim nimic până nu avem totul clar. Ieri am reușit să deblocăm situația cu transferurile și erau pregătiți șase, iar pe ultima sută de metri am mai rezolvat patru.

La unii mi-am dat și eu acordul și aprobarea, dar la ceilalți au rezolvat băieții. Pe calea asta, vreau să-i felicit că au făcut o treabă bună și au dat dovadă de unitate, organizare și de o selecție bună”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Ioan Varga și-a exprimat încrederea în antrenorul Marius Șumudică și speră că acesta va fi mulțumit de jucătorii transferați acum.

„Sper că a fost o selecție reușită și că vom face o echipă bună, să trecem peste greutățile pe care le avem. Anul acesta este un an de sacrificiu, dar oricum luptăm să ne ținem sus în clasament.

Dacă ne ajută Dumnezeu, se vor termina și aceste probleme. Le luăm pas cu pas și le vom rezolva pe toate. Sper să fie fericit Marius (Șumudică). Eu am mare încredere în el.

Îi dau toată credibilitatea, știe ce are de făcut când are la dispoziție un lot competitiv și complet. Important este ca băieții să fie serioși, să își vadă de treaba lor, vor primi banii la zi de acum, în fiecare lună.

Totul depinde de Marius și de băieți acum. Eu am încredere că vor face o treabă frumoasă și anul acesta. Să dea Dumnezeu să fie bine! L-am înțeles pe Marius că era nemulțumit, dar nu am vrut să-i facem promisiuni deșarte. Am vrut să-i punem la dispoziție jucătorii pe care și i-a ales și i-a dorit”, a mai completat Varga.

Printre jucătorii transferați luni de CFR Cluj se numără Cristian Perea, Jelani Dumas, Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buș, Billel Omrani și Arpad Tordai.

Pentru echipa lui Marius Șumudică urmează meciul cu Sepsi din sâmbătă, de la ora 18:30, din etapa #9 a Superligii. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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