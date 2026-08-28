Cele mai scumpe loturi din lume în 2026 Cluburile care depășesc 1 miliard de euro
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Cele mai scumpe loturi din lume în 2026 Cluburile care depășesc 1 miliard de euro

alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 15:38
  • Valoarea unui lot nu oferă șansa de a lupta pentru cele mai importante trofee atât pe plan intern, cât și internațional, ci oferă o perspectivă clară asupra potenței financiare a echipelor de fotbal.
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Cele mai scumpe loturi din lume în 2026: cluburile care depășesc un miliard de euro

Clasamentul este dominat de echipe din Premier League, având trei echipe în top: Arsenal, Chelsea și Manchester City. La Liga are două echipe, pe Barcelona și Real Madrid, iar celelalte două formații sunt PSG și Bayern Munchen.

Formația care este cel mai aproape de cota un miliard este Liverpool, care are lotul evaluat la 999,5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

PSG are în momentul de față cea mai valoroasă echipă din lume, evaluată la 1,48 miliarde de euro, și are cinci jucători care au cota de piață egală sau mai mare de 100.000.000 de euro:

  • Vitinha (26 de ani) – 140.000.000 de euro;
  • Joao Neves (21 de ani) – 140.000.000 de euro;
  • Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) – 140.000.000 de euro;
  • Desire Doue (21 de ani) – 120.000.000 de euro;
  • Ousmane Dembele (29 de ani) – 100.000.000 de euro.

Real Madrid a adus nume importante în perioada de mercato din această vară, iar „Los Blancos” au al doilea cel mai valoros lot din lume, la o diferență mică față de cel al campioanei Europei. Formația pregătită de Jose Mourinho este evaluată la 1,45 miliarde de euro.

Transferurile făcute de Real Madrid în perioada de mercato:

  • Yan Diomande de la RB Leipzig – 125.000.000 de euro;
  • Marc Cucurella de la Chelsea – 55.000.000 de euro;
  • Denzel Dumfries de la Inter Milano – 20.000.000 de euro;
  • Carlos Espi de la Levante – 20.000.000 de euro;
  • Ibrahima Konate de la Liverpool – liber de contract.
  • Bernardo Silva de la Manchester City – liber de contract.

Trei echipe din Premier League domină clasamentul celor mai valoroase loturi

Campioana en-titre a Angliei, Arsenal, are echipa evaluate la 1,41 miliarde de euro. Trupa lui Mikel Arteta, în afară de transferurile realizate în această vară, a cunoscut și o creștere exponențială a cotelor de piață, în urma prestațiilor din sezonul trecut, în care „tunarii” au jucat și finala Ligii Campionilor. Mai mult, majoritatea au evoluat și la Cupa Mondială.

Chelsea și Manchester City sunt celelalte formații din Premier League, ambele având echipele evaluate la 1.36 miliarde de euro.

Cei mai valoroși jucători de la City și Chelsea:

  • Erling Haaland – 220.000.000 de euro;
  • Elliot Anderson – 110.000.000 de euro;
  • Morgan Rogers – 110.000.000 de euro;
  • Cole Palmer – 100.000.000 de euro;
  • Enzo Fernandez - 100.000.000 de euro;
  • Moises Caicedo – 100.000.000 de euro.

Lista continuă cu FC Barcelona, campioana Spaniei. Trupa pregătită de Hansi Flick este evaluată la 1,28 miliarde de euro, cel mai valoros jucător fiind Lamine Yamal, aflat la egalitate cu Erling Haaland, la 220.000.000 de euro.

Ultima formație din clasament este Bayern Munchen. Bavarezii au mai multe staruri în lot, însă cel mai valoros dintre aceștia, conform datelor oferite de specialiști, este Michael Olise, cotat la 170.000.000 de euro. De altfel, și Jamal Musiala are o cotă de piață deloc de ignorat, de 100.000.000 de euro.

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