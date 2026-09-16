„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”

Adrian Mutu nu mai vrea să fie antrenor de dragul de a fi antrenor.

Fostul internațional spune că a trecut de perioada în care accepta aproape orice provocare doar pentru a rămâne în joc și că, de acum înainte, vrea un proiect în care să aibă cu ce să-și arate valoarea.

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Invitat în podcastul GOLAZO.ro „Profu' de Sport”, Mutu a explicat de ce a refuzat mai multe oferte și a vorbit despre una dintre marile probleme ale fotbalului românesc: cluburi cu pretenții de play-off, dar fără bani și fără resurse pentru a susține obiectivele.

După experiențele de până acum, Mutu susține că a ajuns într-un punct în care preferă să aștepte proiectul potrivit, unul în care să aibă și condițiile necesare pentru a-și demonstra valoarea.

Adrian Mutu: „A început să-mi placă meseria: «Băi, eu vreau să fiu antrenor»”

Simți că încă nu ți-ai găsit locul? Sau știi clar ce vrei să faci, dar încă nu e momentul potrivit?

Eu știu ce trebuie să fac. Eu sunt antrenor.

Nu te îngrijorează totuși că au trecut aproape doi ani de la precedenta experiență?

Un an și două luni, trei luni, patru luni. Nu mă îngrijorează. (…) Am trecut peste perioada când trebuia să-mi satisfac pasiunea asta doar ca să fiu acolo, în joc. Pentru că asta m-a făcut să iau și niște decizii pripite.



Pentru că, dacă tot vreau să-mi pun pasiunea în joc, hai s-o fac într-un proiect care, într-adevăr… (…) Că noi vorbim de proiecte, dar… (…) În România, când vorbești de proiecte, o zici să sune frumos, dar jumătate dintre echipe sunt în insolvență. N-au bani să treacă strada și toți vor play-off. (…)



Nu-ți oferă nimic, dar pretențiile sunt mari. Și atunci…”

Preferi să aștepți până vine ceva…

Din România, cel puțin, am avut contacte și am avut tot timpul, dar am am zis: «Nu, mulțumesc, nu e pentru mine». Și din Liga 1, și din Liga 2. Și așa mai departe. Din străinătate, la fel, chiar în momentul ăsta aștept ceva.



Dacă iese, bine. Dacă nu, iarăși bine (…) E o pasiune pe care vreau s-o fac, dar în niște condiții să pot s-o fac. Că dacă tot vrei să-ți arăt cine sunt, dă-mi și niște instrumente ca să pot să-ți arăt. Că așa… eu pun pariu că poți să-l aduci și pe Mourinho, și pe Pep Guardiola, dar dacă îi pui la o echipă în insolvență, care nu are bani, e greu.

Adrian Mutu nu a mai antrenat din martie 2025, când s-a despărțit de Petrolul Ploiești. În această perioadă, fostul mare internațional român s-a concentrat asupra academiei sale de fotbal.

Fostul mare internațional a avut un dialog în direct cu patronul FCSB, Gigi Becali, despre postul de antrenor al roș-albaștrilor.

„Briliantul” a mai pregătit echipele FC Voluntari, Al-Wahda 2, România U21, FCU Craiova, Rapid, Netchi Baku și CFR Cluj.

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