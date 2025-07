CFR CLUJ - LUGANO. Dan Petrescu ( 57 de ani) , antrenorul ardelenilor, susține în continuare că formația din Elveția este mai bine cotată decât echipa sa.

, antrenorul ardelenilor, susține în continuare că formația din Elveția este mai bine cotată decât echipa sa. CFR Cluj - Lugano va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2, joi, cu începere de la ora 20:30.

În Elveția, cele două echipe au remizat, 0-0, dar Petrescu consideră că CFR Cluj are nevoie de puțin noroc pentru a se califica.

Ardelenii se confruntă cu mai multe probleme de lot, patru titulari fiind indisponibili: Emerllahu, Kamara, Muhar și Abeid, toți accidentați.

CFR CLUJ - LUGANO. Dan Petrescu: „E clar că ei sunt mai buni”

Mai mult decât atât, Petrescu o vede pe Lugano peste celelalte adversare ale echipelor românești din cupele europene: Shkendija, Sarajevo și Ararat-Armenia.

„Trebuie să respectăm adversarul. Nu înțeleg de ce trebuie să mai vorbim. E clar că ei sunt mai buni, au jucători mai buni, costă 15 milioane, 10 milioane. Uitați-vă la Transfermarkt! E clar că lotul lor este mult mai valoros. În afară de asta, ei nu au niciun accidentat.

Noi avem patru jucători titulari care sunt accidentați. Orice echipă din lume ar suferi în acest caz. E clar că ei au un avantaj.

Dar am mai demonstrat înainte, indiferent de numele adversarului, că am avut rezultate mari dacă am avut spirit.

Mâine cred că trebuie să facem cel mai bun meci al nostru din ultimii 5 ani, ca să ne calificăm.

Nu poți să compari echipele din Macedonia de Nord, Armenia și Bosnia cu echipa asta, Lugano. E alt nivel. Cu puțin noroc putem spera la calificare. Important e să ne calificăm.

Parcă de la Slavia Praga nu am mai simțit o echipă așa puternică. Trebuie să avem o organizare foarte bună, să știm să suferim și să reușim să-i aducem mingi lui Munteanu în față. Louis poate să inventeze mereu ceva.

Mi se pare într-o formă bună. La antrenament, ieri, a pățit ceva. Dacă azi se antrenează normal, am mare încredere că poate face ceva ”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Nu mai contează dacă luăm gol sau nu luăm gol. Important e să ne calificăm. Dacă luăm golul și ne calificăm, sunt cel mai fericit. Contează să fie un rezultat pozitiv. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

Mario Camora: „Cei care vor intra vor da maxim pentru a trece mai departe!”

Căpitanul celor de la CFR Cluj a prefațat și el duelul cu Lugano și i-a asigurat pe fani că ardeleni vor da totul pentru a obține calificarea.

„Eu spun că e 50-50. După cum s-a văzut, un meci foarte echilibrat, dar împotriva unei echipe foarte bune, care și sezonul trecut a avut rezultate bune în Europa.

Are jucători cu experiență, jucători de valoare. Dar, după egal, normal că ne gândim să jucăm bine acasă, să ne calificăm.

Ne lipsesc jucători importanți, dar cei care vor intra cu siguranță vor dar maximum să trecem mai departe ”, a declarat Camora la conferința de presă.

În cazul în care va trece de Lugano, CFR Cluj va evolua în turul 3 preliminar în fața câștigătoarei din „dubla”: Levski Sofia (Bulgaria) - Braga (Portugalia). În tur, cele două echipe au remizat scor 0-0.

VIDEO. Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11: „ Mi-a zis «Băi băiatule, tu ești nebun? Ești încă tânăr, nu poți face asta»”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport