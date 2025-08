„Acolo s-a făcut diferența” Jucătorii celor de la CFR Cluj, primele concluzii după eșecul cu U Craiova: „Am luat trei goluri mult prea ușor”

CFR CLUJ - U CRAIOVA 2-3. Mario Camora (38 de ani) și Matei Ilie (22 de ani), titulari în meciul din Gruia, au vorbit despre eșecul ardelenilor.

Mario Camora, veteranul și căpitanul celor de la CFR Cluj, este de părere că evoluția slabă a echipei din prima repriză a făcut diferența.

CFR CLUJ - U CRAIOVA 2-3 . Mario Camora: „În prima repriză au fost peste noi”

„Din păcate, am pierdut 3 puncte. În prima repriză au fost peste noi, am revenit, dar, din păcate, nu am reușit să câștigăm.

Patru puncte sunt foarte puține, dar mai sunt multe etape.

Nu e poziția pe care ne-o dorim, cu care suntem obișnuiți, dar acum trebuie să jucăm joi, să ne odihnim bine. Ne bucurăm că avem pauză și că s-a amânat meciul cu Csikszereda” , a spus Mario Camora la Prima Sport.

Matei Ilie: „Am luat trei goluri mult prea ușor”

Stoperul celor de la CFR Cluj a marcat două goluri, dar nu a fost suficient ca echipa lui să obțină un rezultat pozitiv. Ilie a spus ce ar trebui să schimbe ardelenii pentru a nu mai încasa goluri atât de ușor.

„Suntem foarte dezamăgiți. Am luat trei goluri mult prea ușor. Trebuie să analizăm și să vedem unde am greșit. Sunt foarte trist și dezamăgit, nu am cum să mă bucur de cele două goluri.

Am crezut că vom reuși să înscriem și golul trei, dar portarul lor a avut câteva intervenții bune. Trebuie să intrăm mult mai agresivi în meciuri, ca să ne revenim”, a spus Matei Ilie, potrivit sursei citate.

VIDEO. Dan Petrescu, eliminat în CFR Cluj - U Craiova 2-3

