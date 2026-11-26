U Cluj vrea să mai efectueze mutări importante pe piața transferurilor, după ce a dat lovitura și l-a adus pe Nicolae Stanciu (33 de ani) în Superliga.

Ce jucători ar fi doriți de vicecampioana României, mai jos în articol.

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Clubul ardelean l-a prezentat oficial, luni, pe Nicolae Stanciu, mijlocaș care s-a despărțit de Dalian Yingbo, formație alături de care a câștigat campionatul Chinei în acest sezon.

U Cluj mai vrea să transfere alți 4 jucători: Burcă, Biliboc, Sorescu și Moldovan

Următoarea țintă a lui U Cluj reprezintă Andrei Burcă, fundașul chinezilor de la Yunnan Yukun, care mai are de disputat un meci în acest sezon, finala Cupei pe 6 decembrie.

Stoperul se află pe final de contract cu Yunnan Yukun, iar clubul ardelean și-a manifestat deja interesul pentru serviciile sale.

Burcă ar fi ajuns deja la o înțelegere cu U Cluj, iar mutarea ar putea fi oficializată cât mai curând, conform cluj24.ro.

Un alt jucător pe care „sepcile roșii” și-l doresc cu insistență este Lorenzo Biliboc, extrema dreaptă care evoluează la marea rivală CFR Cluj.

Biliboc și-ar dori să plece la U Cluj. Cele două cluburi au mai purtat discuții în vederea realizării acestei mutări, dar nu s-a ajuns la o înțelegere.

Sorescu și Moldovan, și ei doriți pe Cluj Arena

Deian Sorescu, jucătorul celor de la Gaziantep, s-ar afla și el pe lista de transferuri a lui U Cluj. Contractul său cu formația turcă va expira la finalul acestui sezon.

Și portarul Horațiu Moldovan, împrumutat de Atletico Madrid în acest sezon la Eyupspor, a stârnit interes pentru conducerea ardelenilor.

U Cluj monitorizează atent situația portarului român, clubul dorind să găsească un înlocuitor pentru Ștefan Lefter, în cazul în care va putea aduce un alt jucător care să acopere regula U21.

1,5 milioane de euro este cota de piață a celor 4 jucători doriți de U Cluj, conform Transfermarkt

Cifrele lui Burcă, Biliboc, Sorescu și Moldovan

Andrei Burcă a jucat în 31 de meciuri pentru Yunnan Yukun în acest sezon din China, reușind să înscrie un singur gol. A bifat, în total, 2.722 de minute pe teren.

Stoperul evoluează pentru Yunnan Yukun din vara anului trecut, când a fost transferat de la Baniyas.

Lorenzo Biliboc este unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj. Tânărul jucător a bifat 20 de prezențe în actuala stagiune pentru echipa lui Marius Șumudică, în care a înscris de două ori.

Deian Sorescu va intra în curând în ultimele 6 luni de contract cu Gaziantep, din Turcia. În acest sezon, românul a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în 13 meciuri.

Portarul Horațiu Moldovan nu-și găsește locul la Atletico Madrid, care ar vrea să-l împrumute din nou la finalul sezonului.

În prezent evoluează la Eyupspor, în tricoul căreia a bifat 9 meciuri în această stagiune. A încasat 21 de goluri.

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