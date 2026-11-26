Arbitrul Hanna Hattab (37 de ani) a transmis un mesaj categoric după toate acuzațiile primite după meciul dintre Al Jazira și Gol Gohar, scor 1-0, din Liga Campionilor Asiei 2.

Starea „centralului” sirian a ridicat semne de întrebare, fiind acuzat că ar fi consumat alcool înainte de începutul partidei.

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Un scandal imens s-a petrecut în timpul meciului dintre echipa antrenată de Cosmin Olăroiu și Gol Gohar, din Iran.

În minutul 32, în urma unui fault la mijlocul terenului, arbitrul i-a acordat cartonașul galben portarului lui Al-Jazira, deși acesta nu participase la faza respectivă.

Arbitrul Hanna Hattab rupe tăcerea după toate acuzațiile primite

La o zi după meciul din Liga Campionilor Asiei 2, în care a fost acuzat că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, arbitrul Hanna Hattab a reacționat pe rețelele de socializare.

Acesta a transmis un amplu comunicat în care a precizat că va lua măsuri împotriva celor care l-au criticat.

„Un scurt comunicat explicativ. Din păcate, nu sunt obișnuit cu așa ceva (dar cei înțelepți înțeleg aluzia).

Voi aștepta comunicatul și poziția oficială a Federației Siriene de Fotbal și, de asemenea, voi lua legătura cu persoanele și forurile responsabile de activitatea mea, atât la nivel local, cât și internațional, înainte de a emite un comunicat oficial care să clarifice cu deplină transparență și claritate toate detaliile și faptele legate de ceea ce s-a întâmplat ieri (n.r. - miercuri), într-un meci din Liga Campionilor Asiei 2.

În încheiere, subliniez că familia și viața personală nu sunt responsabilitatea altora și nu reprezintă un joc pe care să-l manevrați.

Religia, rațiunea și morala nu tolerează lezarea vieții private a oamenilor sau defăimarea lor.

De asemenea, îmi rezerv dreptul deplin de a lua toate măsurile legale și judiciare împotriva oricui a publicat, a făcut o declarație sau a contribuit la insultarea și defăimarea mea, indiferent de poziția sau statutul său, fie că este vorba despre o persoană fizică, o instituție sau o entitate sportivă.

Le mulțumesc atât celor buni dintre voi, cât și celor răi”, a transmis Hanna Hattab pe Facebook, citat de givemesport.com.

Cum a decurs faza ciudată din minutul 32

Ali Asghar Ashouri, jucătorul celor de la Gol Gohar a fost faultat la mijlocul terenului.

Arbitrul Hanna Hattab a fluierat, iar după câteva discuții i-a arătat, în mod inexplicabil, cartonașul galben portarului Ersin Destanoglu, deși acesta nu a fost implicat în fază.

Ulterior, după ce s-a consultat cu arbitrul de rezervă, „centralul” și-a schimbat decizia și a anulat cartonașul arătat.

Antrenorul iranienilor de la Gol Gohar a susținut că acesta s-ar afla sub influența alcoolului. La pauză, oficialii clubului iranian au informat AFC, iar reprezentanții forului continental au cerut ca arbitrul să fie înlocuit cu cel de rezervă, Abu Alou.

Elevii lui Olăroiu s-au impus în cele din urmă prin golul marcat de Talisca în minutul 40, obținând calificarea în faza următoarea o competiției.

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