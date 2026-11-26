Mont-Tremblant a rămas fără competițiile feminine de slalom uriaș programate pe 5 și 6 decembrie, după ce organizatorii nu au reușit să pregătească pârtia nici măcar cu ajutorul zăpezii artificiale

Nici schiul de divertisment nu primește vești mai bune

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Cupa Mondială de schi alpin a primit o veste de neimaginat în urmă cu câteva decenii: două dintre cursele sale au fost scoase din calendar pur și simplu pentru că nu există suficientă zăpadă pentru desfășurarea lor!

Zăpada care nu a mai venit

Cele două probe feminine de slalom uriaș programate pe 5 și 6 decembrie la Mont-Tremblant au fost anulate. Decizia a fost anunțată de Federația Internațională de Schi și Snowboard, după evaluarea condițiilor de pe pârtie și a imposibilității de desfășurare măcar cu ajutorul zăpezii artificiale, întrucât perioadele favorabile pentru producerea acesteia au fost extrem de scurte în ultimele săptămâni.

„Condițiile actuale nu ne permit să oferim o pârtie care să îndeplinească cerințele unei competiții de Cupă Mondială”, a recunoscut Nicholas Cogger, directorul evenimentului.

Pentru stațiunea canadiană, vestea nici măcar nu e o premieră. În decembrie 2024, Mont-Tremblant pierduse două curse feminine de slalom uriaș, din același motiv. Competiția a revenit în calendar în 2025, pentru ca acum să primească un nou „delete”.

Tunurile de zăpadă nu pot învinge orice temperatură

În ultima vreme, zăpada artificială a devenit un ajutor indispensabil pentru sporturile de iarnă. S-a investit masiv în instalații de producere, iar organizatorii competițiilor internaționale se bazează tot mai mult pe această tehnologie.

Dar apare și o problemă, din ce în ce mai des în ultimii ani. Tunurile de zăpadă nu funcționează eficient în orice condiții meteorologice. Producerea zăpezii artificiale are nevoie de temperatură și umiditate favorabile. Cu cât aerul e mai cald și mai umed, cu atât procesul devine mai dificil, uneori chiar imposibil.

Nu doar sportul profesionist e afectat

Federația Internațională de Schi încearcă din greu să găsească soluții pentru un calendar competițional din ce în ce mai influențat de schimbările meteorologice.

În sezonul 2025-2026, condițiile meteo au provocat anularea a 25 de curse din competițiile organizate sub egida Federației Internaționale de Schi și Snowboard!

Iar dimensiunea fenomenului depășește lumea competițiilor profesioniste. Un studiu publicat de revista „Nature Climate Change” a analizat 2.234 de stațiuni de schi din 28 de țări europene și a evaluat riscurile legate de încălzirea globală.

Concluziile sunt îngrijorătoare: în cazul unei încălziri globale de 2 grade Celsius față de perioada preindustrială, 53% dintre stațiuni ar avea un risc foarte ridicat de insuficiență a zăpezii în absența instalațiilor de producere artificială. Iar procentul ar putea ajunge la 98% într-un scenariu de încălzire cu 4 grade!

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