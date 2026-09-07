Scene șocante în Serbia Fanii Stelei Roșii și ai lui Partizan l-au omagiat pe Ratko Mladic: ce au putut scrie pe un banner

Derby-ul dintre Steaua Roșie Belgrad și Partizan, disputat duminică seară pe stadionul „Rajko Mitic”, scor 2-1, a fost precedat de momente controversate în tribune.

Suporterii celor două mari rivale au scandat împreună numele lui Ratko Mladic, fost lider militar sârb-bosniac, condamnat definitiv pentru genocid și crime de război comise în timpul războiului din Bosnia.

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Fostul comandant al Armatei Republicii Srpska, condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru genocidul de la Srebrenica și alte crime comise în timpul războiului din Bosnia, murise pe 27 august, în detenție la Haga, la 84 de ani.

Fanii Stelei Roșii și ai lui Partizan au scandat numele lui Ratko Mladic, supranumit „Măcelarul Bosniei”

Înaintea celui de-al 180-lea derby dintre cele două formații din Belgrad, pe stadion a fost ținut și un minut de reculegere în memoria lui Mladic.

Aceasta a fost singura partidă din etapa #8 a Superligii Serbiei care a început în acest mod. Steaua Roșie s-a impus apoi cu 2-1, după ce Partizan deschisese scorul în primul minut.

La începutul partidei, suporterii Stelei Roșii au afișat o coregrafie cu chipul lui Ratko Mladic și mesajul „Pravac Potocari”, care se traduce prin „Direcția Potocari”.

„Direcția Potocari” sunt cuvintele rostite de Mladic în 1995, în ajunul intrării membrilor VRS în Srebrenica, un orășel din estul Bosniei și Herțegovinei, care la acea vreme era o enclavă a Națiunilor Unite, plină de refugiați bosniaci din toată țara.

Comandantul armatei republicii Srpska în Războiul Bosniei (1992-1995), care a provocat moartea a mii de civili în asediul asupra orașului Sarajevo și care a ordonat uciderea a 8.372 de bărbați și băieți bosniaci musulmani în masacrul de la Srebrenica, Mladic a fost condamnat la închisoare pe viață în 2017 de Tribunalul Penal Internațional, acuzat de crime împotriva umanității și genocid.

La Potocari se află acum Centrul Memorial de la Srebrenica, unde sunt îngropate mii dintre victimele genocidului din 1995 .

Clubul Steaua Roșie Belgrad a distribuit pe conturile sale oficiale imagini cu momentul din tribune.

Formația din Belgrad a mai fost sancționată de UEFA pentru manifestări de glorificare a lui Mladic la un meci european anterior.

Delije, cum sunt numiți fanii Stelei, avuseseră un mesaj și imediat după moartea lui Mladic, la meciul cu Viktoria Plzen: „Generale, glorie eternă și mulțumiri”.

🚨🇷🇸 Something we haven’t seen in decades! Today, at the Eternal Derby, Crvena Zvezda and Partizan fans put their rivalry aside and united, chanting the name of General Ratko Mladić together! 🫡 pic.twitter.com/Zzc0Y9FydZ — Based Serbia (@SerbiaBased) September 6, 2026

La o zi după derby, Ratko Mladic a fost înmormântat la cimitirul Topcider, din Belgrad.

Slujba religioasă a fost oficiată de patriarhul sârb Porfirije, iar ceremonia s-a desfășurat în prezența unui număr mare de participanți și în condiții sporite de securitate.

Mladic a fost înmormântat cu onoruri militare, iar înainte de înhumare au fost trase trei salve.

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