Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 7-8-9 august în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 7-8-9 august.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, sporturi de sală, turism sportiv - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 7-8 -9 august

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 7-8-9 august.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 7 august

Baschet 3x3 de nivel internațional (baschet), ora 13:00, Parklake

Sâmbătă, 8 august

Dinamo - FC Voluntari (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Arcul de Triumf

Concordia Chiajna - FC Bihor (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Chiajna

Popești Leordeni - FC Bacău (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Popești Leordeni

Steaua București - Râmnicu Vâlcea (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Ghencea

Baschet 3x3 de nivel internațional (baschet), ora 09:00, Parklake

Turul Munteniei într-o zi, ediția 13 (Turism sportiv), ora 06:00, Arcul de Triumf

Duminică, 9 august

Baschet 3x3 de nivel internațional (baschet), ora 10:30, Parklake

CRAIOVA

Duminică, 9 august

Universitatea Craiova - FC Argeș (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Ion Oblemenco

ORADEA

Vineri, 7 august

FIBA U16 EuroBasket 2026 România – Polonia (baschet), ora 18:00, Oradea Arena

Sâmbătă, 8 august

FIBA U16 EuroBasket 2026 România – Serbia (baschet), ora 18:00, Oradea Arena

Duminică, 9 august

FIBA U16 EuroBasket 2026 România – Lituania (baschet), ora 18:00, Oradea Arena

CONSTANȚA

Sâmbătă, 8 august

Farul - Csikszereda (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Ovidiu

PLOIEȘTI

Duminică, 9 august

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Ilie Oană

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