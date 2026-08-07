Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 7-8-9 august în marile orașe din România

- Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 7-8-9 august.
- La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, sporturi de sală, turism sportiv - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 7-8-9 august
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 7-8-9 august.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 7 august
- Baschet 3x3 de nivel internațional (baschet), ora 13:00, Parklake
Sâmbătă, 8 august
- Dinamo - FC Voluntari (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Arcul de Triumf
- Concordia Chiajna - FC Bihor (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Chiajna
- Popești Leordeni - FC Bacău (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Popești Leordeni
- Steaua București - Râmnicu Vâlcea (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Ghencea
- Baschet 3x3 de nivel internațional (baschet), ora 09:00, Parklake
- Turul Munteniei într-o zi, ediția 13 (Turism sportiv), ora 06:00, Arcul de Triumf
Duminică, 9 august
- Baschet 3x3 de nivel internațional (baschet), ora 10:30, Parklake
CRAIOVA
Duminică, 9 august
- Universitatea Craiova - FC Argeș (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Ion Oblemenco
ORADEA
Vineri, 7 august
- FIBA U16 EuroBasket 2026 România – Polonia (baschet), ora 18:00, Oradea Arena
Sâmbătă, 8 august
- FIBA U16 EuroBasket 2026 România – Serbia (baschet), ora 18:00, Oradea Arena
Duminică, 9 august
- FIBA U16 EuroBasket 2026 România – Lituania (baschet), ora 18:00, Oradea Arena
CONSTANȚA
Sâmbătă, 8 august
- Farul - Csikszereda (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Ovidiu
PLOIEȘTI
Duminică, 9 august
- Petrolul Ploiești - Oțelul Galați (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Ilie Oană