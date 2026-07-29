Cristian Geambașu Tupeul lui Coelho +15 foto
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Cristian Geambașu Tupeul lui Coelho

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 23:21
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 23:21
  • Portughezul care antrenează Craiova nu vede un dezastru că a fost scos din Champions League și ne trage de urechi că voiam calificare acum după 14 ani de secetă.
  • Don Filipe a greșit pregătirea, luând bătaie de maidan cu Dinamo și a abordat meciul cu Levski de parcă ar fi câștigat la Sofia.  
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Levski a fost echipa mai bună. Rezultatul de 2-2, plus înfrângerea de la Sofia, 0-1, asta spun. Ne aflăm în situația în care rezultatul coincide cu prestația echipelor.

De aici trebuie pornită orice discuție despre egalul Craiovei, care înseamnă ieșirea din cursa pentru un loc în Champions League.

Echipa lui Filipe Coelho a trăit cu adevărat în meci doar primul sfert de oră al reprizei secunde și ultimul minut din prima, atunci când lovitura de cap a lui Bancu a materializat insistența lui David Matei. Supranumit deja Micul Prinț cu o grabă care ne caracterizează. Pe toți, nu doar pe olteni.

Un meci ca oricare altul?!

Adi Rus, autorul golului egalizator cu un șut superb din lovitură liberă, a spus cu o seară înainte că este un meci ca oricare altul acesta cu Levski.

Poate că pentru el a fost o modalitate de a se elibera de presiunea partidei. Pentru ceilalți este clar că nu a fost așa, ci o minciună dăunătoare.

Dacă asta a fost viziunea tactică a lui Coelho, ca băieții să fie zen, iar felul în care a început jocul campioana României, ceva între temător și așteptare, asta spune, înseamnă că pregătirea meciului a fost ratată.

Oamenii pregătiți de acest Julio Velazquez, un spaniol de 44 de ani care este antrenor de când era adolescent, au avut în schimb abordarea corectă.

FOTO. Golurile marcate de Bancu și Rus

Galerie foto (15 imagini)

Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (5).jpg
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Baiaram fără bairam

Beneficiind de oameni foarte tehnici, precum Reinaldo, Everton Bala, Aldair sau Maicon (ultimii doi fundașii de bandă care se transformau în extreme veritabile), Levski și-a marcat teritoriul și a impus ritmul.

Craiova aștepta nu se știe ce, Levski combina și ataca poarta excelentului Laurențiu Popescu. Golurile au venit pe respingeri, greșeli elementare ale apărării conduse de Rus, cu locotenenții săi Stevanovic și Screciu.

Mora este ieșit din formă, Cicâldău a părut obosit de la bun început, Anzor muncește, dar nu are strălucire.

Cel mai slab om al campioanei a fost însă Baiaram. Mereu în contratimp, fricos, lipsit de forță și de curaj, gata să simuleze în loc să lupte bărbătește pentru minge.

Cel care o dă de gard, dar ne împrospătează memoria

Înfrângerea rușinoasă cu Dinamo a fost tratată lejer, iar acesta este încă un motiv pentru ce s-a întâmplat miercuri seară pe frumosul stadion „Ion Oblemenco”. Un stadion care merită o echipă mai responsabilă, mai dispusă să se sacrifice.

Coelho a greșit abordarea cu Dinamo, iar folosirea unei formule hibrid pe Arcul de Triumf nu i-a dat nici prospețime, nici măsura corectă a titularilor de drept pe care urma să-i trimită pe teren în partida cu Levski.

Tupeist, antrenorul portughez ne-a spus că nu este un dezastru căderea Craiovei în Europa League, pentru că de 14 ani nicio formație românească nu a mai ajuns în grupele Champions League.

Pe el îl macină nepăsarea

Așa este, dar Craiova avea mijloacele fotbalistice să reușească acum. I s-a pus la dispoziție un lot de 4 stele și l-a făcut să arate de 3 margarete. Iar tocmai felul lui detașat și flegmatic de a privi lucrurile a privat echipa de o performanță.

Sunt oameni pe care îi macină profesia, oameni care îmbătrânesc nervos din cauza neîmplinirilor. El nu face parte din această categorie.

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