Yan Diomande (19 ani) a fost transferat oficial de Real Madrid de la RB Leipzig, într-o mutare care stabilește noi recorduri pentru clubul spaniol.

Internaționalul ivorian a semnat un contract pe șapte sezoane, valabil până la 30 iunie 2033.

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Mutarea poate deveni cea mai scumpă din istoria clubului madrilen.

Yan Diomande poate deveni cea mai scumpă achiziție din istoria Realului

Presa spaniolă scrie că suma de transfer se ridică la aproximativ 125 de milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri de încă 10-15 milioane.

În acest scenariu, costul total ar putea ajunge la 140 de milioane de euro.

Dacă toate bonusurile vor fi activate, Diomande ar depăși precedentele recorduri de transfer ale clubului și ar deveni cea mai costisitoare achiziție făcută vreodată de Real Madrid. Totodată, durata contractului ivorianului este cea mai îndelungată din istoria clubului.

RB Leipzig realizează, la rândul său, o afacere spectaculoasă. Formația germană îl cumpărase pe Diomande cu aproximativ 20 de milioane de euro cu doar un an înainte, iar acum îl cedează pentru o sumă de peste șase ori mai mare.

Diomande este una dintre piesele importante ale reconstrucției începute de Real Madrid după revenirea lui Jose Mourinho pe banca tehnică.

În această vară, madrilenii i-au mai transferat pe Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella și Denzel Dumfries.

Top 4 cele mai scumpe transferuri din istoria lui Real Madrid:

Jude Bellingham – (Borussia Dortmund, 2023) – aprox. 103 milioane de euro + bonusuri, până la 127 de milioane

Eden Hazard – (Chelsea, 2019) – aprox. 120,8 milioane de euro

Gareth Bale (Tottenham, 2013) – 101 milioane de euro

Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2009) – 94 de milioane de euro

Yan Diomande, ascensiune rapidă în Bundesliga

Drumul lui Yan Diomande spre fotbalul mare a fost unul neobișnuit. Născut la Abidjan, jucătorul ivorian a petrecut o perioadă importantă în Statele Unite, la DME Academy, în Florida, înainte de a ajunge în Europa.

În 2023, Diomande a fost testat de Rangers, însă nu a rămas în Scoția. Ulterior, a ajuns la Leganes, unde și-a făcut debutul la seniori chiar într-un meci împotriva lui Real Madrid.

Leipzig l-a cumpărat de la Leganes pentru 20 de milioane de euro, într-un moment în care era cotat la doar 1,5 milioane.

Valoarea sa de piață a crescut rapid, de la 20 de milioane de euro, pe 14 octombrie 2025, la 90 de milioane, pe 27 mai 2026, potrivit Transfermarkt.

În acest interval, fotbalistul a marcat 13 goluri și a oferit 10 pase decisive în 36 de meciuri disputate pentru Leipzig.

VIDEO. Golurile, pasele decisive și driblingurile spectaculoase reușite de Yan Diomande la RB Leipzig

Fotbalistul s-a remarcat și la Campionatul Mondial, unde a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de Coasta de Fildeș.

Diomande a oferit o pasă decisivă în partida cu Curacao (0-2), dar naționala sa a fost eliminată în șaisprezecimi de Norvegia, scor 1-2.

Diomande a dezvăluit că idolul copilăriei sale a fost Cristiano Ronaldo, una dintre legendele celor de la Real Madrid, conform bundesliga.com.

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