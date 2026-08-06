Finlandezii ne pun probleme, norvegienii ne învață fotbal. Campioana Bulgariei face instrucție cu campioana României. CFR este demolată de Tromso, 0-5, Craiova scoate un egal cu Kups și va invoca obsesiv terenul sintetic.

E timpul să acceptăm realitatea și să ne resemnăm. Nu mai avem fotbal. Până la urmă sunt lucruri mai importante pe lumea asta decât să califici echipe în cupele europene

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Încă o seară pierdută. Timp irosit pentru noi cei care încă ne mai uităm la meciuri întregi, nu la rezumate cum procedează acum mulți tineri.

Poate au dreptate cei din Generațiile Z și Alfa, fotbalul întins pe 90 și multe alte minute devine supraponderal. Cel jucat de echipele noastre în camerele de așteptare ale cupelor europene sigur nu (mai) este de privit.

Oare lor, cei care joacă, le place ce produc? Strungarul se mândrea cu piesele lui perfecte, arhitectul se fălea cu podurile peste fluvii, profesorul cu elevii geniali de la olimpiade. Fotbalistul care își ofilește profesia cu simulări și cu pase greșite ne pune pe tarabă contractul beton.

Schiorii dau lecții de fotbal

Dezastrul lui CFR era anunțat cumva de problemele financiare incurabile, acum recunoscute implicit și de finanțatorul Nelu Varga. Cât timp să mai pierd bani și eu, zise Neluțu!

Tromso era în orice context o echipă superioară fostei campioane a României, dar probabil că niște oameni care nu știau că falimentul este iminent ar fi avut altă stare de spirit. Una care să nu facă posibil acel 0-3 din minutul 27 al meciului din Gruia și 0-5 rezultat final.

Norvegienii, schiorii, cum îi disprețuiam noi, fotbaliatorii, ne dau lecții de fotbal și dacă îi sculăm la miezul nopții. Noaptea la ei în timpul verii este scurtă cât o ațipeală, așa că dânșii folosesc timpul să învețe și să muncească. Noi aprofundăm noaptea minții.

Băieții nu mai au chef de fotbal

Așteptările veneau de la campioană. Fără nicio justificare, căci Craiova decepționase cu Levski. Se făcuse de râs cu Dinamo.

Singura problemă identificată de oamenii care analizau șansele meciului Craiovei cu KuPS era terenul sintetic. Chiar a fost o problemă acea miriște artificială care semăna cu o perucă atinsă și ea de calviție.

Dar acest 1-1 obținut în Finlanda nu trebuie căutat doar printre firele rare ale gazonului fals. Problemele Craiovei sunt aceleași pe orice suprafață, inclusiv pe iarba verde de acasă, de pe Ion Oblemenco. Brusca lipsă de idei, dar mai ales de chef de a juca fotbal.

De ce-uri

La fel ca la Sofia și la Craiova, și la Kuopio echipa lui Felipe Coelho a început prost meciul. Plictisită, de ce?, fără energie, păi nu și-au tot odihnit oamenii?, fără orizont tactic, nici nemiloasă în apărare, nici cu vreo intenție în atac.

La Kuopio erau 17-18 grade Celsius, dar Screciu (iar printre cei mai slabi) și ceilalți arătau toropiți, ca atunci când joacă acasă pe caniculă.

De ce se târăște această echipă care a făcut legea în campionatul pe care l-a câștigat?

De ce Anzor, Cicâldău și Mora nu mai produc nimic, de ce Nsimba și Etim aleargă de parcă poartă un sac cu ciment în spate?

Pasatorul Rus. Bravo, dar o anomalie

Da, terenul a fost execrabil, dar felul în care Craiova a fost dominată după pauză vorbește despre un lanț al blocajului dintre antrenor și jucătorii lui. Își arată limitele și Coelho?

Schimbările, David Matei, o glumă proastă aceasta cu Pedri de România, și Assad Al Hamlawi nu au adus decât ceva dorință, nu și putință. Matei este supralicitat, lui Assad îi mai trebuie timp să se recupereze după accidentare.

Așa că a fost nevoie de pasa-centrare a lui Rus pentru ca Baiaram să înscrie golul care face din Craiova favorita la calificare. Este foarte bine că un fundaș central ca Rus ia inițiativa și se transformă în cel mai influent pasator al formației, dar este anormal.

Îi admir și îi invidiez pe tinerii care aleg să urmărească doar rezumate ale meciurilor. La Cluj, Tromso face 4-0, pe urmă 5-0, iar asta înseamnă că și un filmuleț cu golurile și marile ocazii durează cam 2 minute. Destul de mult, dar merită!