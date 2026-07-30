Dan Udrea Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea! +43 foto
Opinii

Dan Udrea Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 14:43
  • Returul cu Auda nu are ca miză conturile și coeficientul, ci ceva ce nu poate fi cumpărat cu toți banii din lume.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O dublă banală, împotriva unui adversar submediocru, s-a transformat pentru FCSB, după meciul tur, într-o confruntare cu o miză uriașă.

Returul cu Auda, din această seară, conține ceva ce de multe ori cluburile mari au de trecut, dincolo de bani, rezultate, coeficient, fază a competiției, etc. Și anume: apărarea prestigiului, onoarei, sănătății clubului.

Pentru FCSB, acest meci cu Auda nu va însemna doar calcule de câți bani intră în conturi și ce adversar o așteaptă în turul 3, în caz de calificare, dar nici construirea de alibiuri frumoase, că, vezi Doamne, e mai bine să se poată concentra pe lupta din campionat din moment ce va juca doar la săptămână, în cazul unei eliminări!

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

Pentru FCSB, prestigiul e mai important decât banii și punctele

Să o spunem acum, clar, răspicat, înainte de meci: dacă FCSB va fi eliminată, atunci va suporta cea mai mare umilință. Și din istoria clubului, dar și din cea a întregului fotbal românesc.

Onoarea care trebuie apărată în acest meci valorează infinit mai mult decât bonusul de acces pe tabloul principal, de o eventuală calificare în primăvară sau de îmbunătățirea coeficientului dacă se va avansa în competiție.

Banii, punctele, rezultatele, calificările, toate acestea vor mai apărea ca oportunități în anii care vor urma și foarte probabil se vor câștiga multe dintre ele.

Prestigiul însă, mai ales în cazul unui club mare, iar FCSB e cel mai mare din România, are o valoare inestimabilă. O rușine istorică, pentru că exact așa ceva ar fi o eliminare în fața lui Auda, ar păta o întreagă istorie: și a clubului, dar și a fotbalului din România.

Da, au mai fost umilințe în ultimii 40 de ani. Să le amintim, aleatoriu, pe unele dintre ele:

  • În 1986, Dinamo pierdea dubla cu albanezii de la 17 Nentori Tirana
  • În 1997, Dinamo eliminată de islandezii de la Knattspyrnufelag
  • În 1999, Rapid scoasă de letonii de la Skonto Riga
  • În 2000, Universitate Craiova pierdea dubla cu macedonenii de la Pobeda Prilep
  • În 2018, CFR era scoasă de luxemburghezii de la Dudelange
  • În 2020, Craiova pierdea dubla cu georgienii de la Lokomotiv Tbilisi
  • În 2021, FCSB eliminată de Șahtior Karagandy, din Kazahstan
  • În 2025, FCSB scoasă de macedonenii de la Shkendija

În anii 80, UEFA nu avea realizat un clasament al coeficienților, ca în ziua de azi, însă pe criteriile din prezent, 17 Nentori Tirana, care a eliminat-o pe Dinamo lui Mircea Lucescu, era între primele 70 de echipe de club de la acel moment.

Apoi, Dinamo a mai suportat o rușine mare, în 1997, însă islandezii de la Knattspyrnufelag, în ciuda faptului că eu primit apelativul de schiori, erau la acel moment pe locul 159 între cluburile europene. Skonto Riga, care a trecut de Rapid în 2000, era pe 212.

Ne-au scos locurile 70, apoi 170, cei de sub top 200 și am ajuns la cei mai jos de 300!

În ultimii ani, rușinile s-au multiplicat. Dudelange era pe locul 169 când a scos-o pe CFR, după care vin cu adevărat umilințele de nesuportat.

Începând din 2020, echipele noastre au pierdut cu cluburi care nu prindeau la momentul respectiv primele 300 de poziții!!! Exemple: Lokomotiva Tbilisi, Șahtior Karagandy. Auda, la finalul sezonului trecut era și ea mai jos de locul 310.

După 1989, spre deosebire de Craiova, CFR, Rapid și Dinamo, FCSB are de apărat ceva ce nici un alt club din România nu are: ADN-ul de Europa.

FCSB are o semifinală de Cupa UEFA, alte trei optimi de finală, 4 prezențe în grupele Champions League, competiție unde, de exemplu, marile rivale, Dinamo, Rapid și Craiova, n-au bifat încă nici un meci!

Prestigiul e infernal de greu de dobândit, dar poate fi pierdut foarte ușor dacă într-o dublă cu niște letoni submediocri pierzi calificarea.

După părerea mea, ar fi cea mai mare pată pe palmaresul clubului care a ținut aproape de unul singur, ajutat rareori de CFR sau Rapid, coeficientul României pe linia de plutire.

ADN-ul de Europa, marea miză a returului cu Auda

Concluzia: o calificare astăzi e pentru FCSB o normalitate, care nici măcar n-ar trebui sărbătorită. În schimb, o eliminare ar virusa ADN-ul de care scriam în rândurile de mai sus.

Iar când te îmbolnăvești, ajungi vulnerabil și expus în fața tuturor bolilor. Iar unele dintre ele nu au leac, indiferent de numărul milioanele de euro din cont.

În plus, nici dezonoarea cu care te alegi nu mai poate fi transformată în onoare, fiindcă, la fel ca sănătatea, onoarea nu se împarte în funcție de bogăție și nici nu are un preț de vânzare/cumpărare.

fcsb conference league fk auda
Știrile zilei din sport
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Conference League
30.07
CFR Cluj spală rușinea Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Citește mai mult
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Conference League
30.07
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Citește mai mult
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Conference League
30.07
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Citește mai mult
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Conference League
30.07
Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Citește mai mult
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:24
Silviu Tudor Samuilă Microuniversul nostru
Silviu Tudor Samuilă Microuniversul nostru
23:25
CFR Cluj spală rușinea Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
22:35
„Atunci s-a pierdut meciul” Jucătorul pe care Marius Baciu îl arată cu degetul după eliminarea din Europa: „Acolo s-a rupt jocul”
„Atunci s-a pierdut meciul” Jucătorul pe care Marius Baciu îl arată cu degetul după eliminarea din Europa: „Acolo s-a rupt jocul”
21:32
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Top stiri
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Conference League
30.07
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Citește mai mult
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Europa League
30.07
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Citește mai mult
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Decizie-șoc la CFR Cluj  A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Superliga
30.07
Decizie-șoc la CFR Cluj A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Citește mai mult
Decizie-șoc la CFR Cluj  A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația
B365
29.07
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația
Citește mai mult
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share