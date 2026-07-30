Returul cu Auda nu are ca miză conturile și coeficientul, ci ceva ce nu poate fi cumpărat cu toți banii din lume.

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O dublă banală, împotriva unui adversar submediocru, s-a transformat pentru FCSB, după meciul tur, într-o confruntare cu o miză uriașă.

Returul cu Auda, din această seară, conține ceva ce de multe ori cluburile mari au de trecut, dincolo de bani, rezultate, coeficient, fază a competiției, etc. Și anume: apărarea prestigiului, onoarei, sănătății clubului.

Pentru FCSB, acest meci cu Auda nu va însemna doar calcule de câți bani intră în conturi și ce adversar o așteaptă în turul 3, în caz de calificare, dar nici construirea de alibiuri frumoase, că, vezi Doamne, e mai bine să se poată concentra pe lupta din campionat din moment ce va juca doar la săptămână, în cazul unei eliminări!

Pentru FCSB, prestigiul e mai important decât banii și punctele

Să o spunem acum, clar, răspicat, înainte de meci: dacă FCSB va fi eliminată, atunci va suporta cea mai mare umilință . Și din istoria clubului, dar și din cea a întregului fotbal românesc.

Onoarea care trebuie apărată în acest meci valorează infinit mai mult decât bonusul de acces pe tabloul principal, de o eventuală calificare în primăvară sau de îmbunătățirea coeficientului dacă se va avansa în competiție.

Banii, punctele, rezultatele, calificările, toate acestea vor mai apărea ca oportunități în anii care vor urma și foarte probabil se vor câștiga multe dintre ele.

Prestigiul însă, mai ales în cazul unui club mare, iar FCSB e cel mai mare din România, are o valoare inestimabilă. O rușine istorică, pentru că exact așa ceva ar fi o eliminare în fața lui Auda, ar păta o întreagă istorie: și a clubului, dar și a fotbalului din România.

Da, au mai fost umilințe în ultimii 40 de ani. Să le amintim, aleatoriu, pe unele dintre ele:

În 1986, Dinamo pierdea dubla cu albanezii de la 17 Nentori Tirana

În 1997, Dinamo eliminată de islandezii de la Knattspyrnufelag

În 1999, Rapid scoasă de letonii de la Skonto Riga

În 2000, Universitate Craiova pierdea dubla cu macedonenii de la Pobeda Prilep

În 2018, CFR era scoasă de luxemburghezii de la Dudelange

În 2020, Craiova pierdea dubla cu georgienii de la Lokomotiv Tbilisi

În 2021, FCSB eliminată de Șahtior Karagandy, din Kazahstan

În 2025, FCSB scoasă de macedonenii de la Shkendija

În anii 80, UEFA nu avea realizat un clasament al coeficienților, ca în ziua de azi, însă pe criteriile din prezent, 17 Nentori Tirana, care a eliminat-o pe Dinamo lui Mircea Lucescu, era între primele 70 de echipe de club de la acel moment.

Apoi, Dinamo a mai suportat o rușine mare, în 1997, însă islandezii de la Knattspyrnufelag, în ciuda faptului că eu primit apelativul de schiori, erau la acel moment pe locul 159 între cluburile europene. Skonto Riga, care a trecut de Rapid în 2000, era pe 212.

Ne-au scos locurile 70, apoi 170, cei de sub top 200 și am ajuns la cei mai jos de 300!

În ultimii ani, rușinile s-au multiplicat. Dudelange era pe locul 169 când a scos-o pe CFR, după care vin cu adevărat umilințele de nesuportat.

Începând din 2020, echipele noastre au pierdut cu cluburi care nu prindeau la momentul respectiv primele 300 de poziții!!! Exemple: Lokomotiva Tbilisi, Șahtior Karagandy. Auda, la finalul sezonului trecut era și ea mai jos de locul 310.

După 1989, spre deosebire de Craiova, CFR, Rapid și Dinamo, FCSB are de apărat ceva ce nici un alt club din România nu are: ADN-ul de Europa.

FCSB are o semifinală de Cupa UEFA, alte trei optimi de finală, 4 prezențe în grupele Champions League, competiție unde, de exemplu, marile rivale, Dinamo, Rapid și Craiova, n-au bifat încă nici un meci!

Prestigiul e infernal de greu de dobândit, dar poate fi pierdut foarte ușor dacă într-o dublă cu niște letoni submediocri pierzi calificarea.

După părerea mea, ar fi cea mai mare pată pe palmaresul clubului care a ținut aproape de unul singur, ajutat rareori de CFR sau Rapid, coeficientul României pe linia de plutire.

ADN-ul de Europa, marea miză a returului cu Auda

Concluzia: o calificare astăzi e pentru FCSB o normalitate, care nici măcar n-ar trebui sărbătorită. În schimb, o eliminare ar virusa ADN-ul de care scriam în rândurile de mai sus.

Iar când te îmbolnăvești, ajungi vulnerabil și expus în fața tuturor bolilor. Iar unele dintre ele nu au leac, indiferent de numărul milioanele de euro din cont.

În plus, nici dezonoarea cu care te alegi nu mai poate fi transformată în onoare, fiindcă, la fel ca sănătatea, onoarea nu se împarte în funcție de bogăție și nici nu are un preț de vânzare/cumpărare.