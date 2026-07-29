Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Opinii

Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România

alt-text Cătălin Țepelin
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 16:21
  • O controversă majoră a zguduit fotbalul italian în ultimele zile. 
  • Andrea Pirlo a pierdut șansa de a fi numit antrenor al naționalei după ce asocierea sa cu Fonbet, companie de pariuri din Rusia, a fost puternic criticată.
  • Aceeași companie e prezentă, la negru, și pe piața noastră. Cum se comportă autoritățile? 
  • Cifra care arată că piața pariurilor ilegale e în creștere în România.
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Câteva rânduri de început.

Cum scriem despre jocurile de noroc

O parte a echipei de la GOLAZO.ro, de la HotNews, dar și jurnaliștii de la site-ul independent Snoop au trăit în 2023 un episod care a reverberat internațional ca un atac la libertatea presei. A fost la intersecția cu pariurile, nu reluăm povestea, e binecunoscută.

Am simțit nevoia să fac transparent, din nou, acest lucru, astfel încât cititorii să cântărească singuri. Acum mă refer la GOLAZO.ro, redacție pe care o conduc ca redactor-șef.

În toți acești ani, am continuat să relatăm despre jocurile de noroc, fără partizanate, ca niște oameni care cunosc prețul libertății de exprimare.

Asta înseamnă că cităm atât firmele de jocuri de noroc, cât și pe cei care li se opun, dar și responsabilii din autoritățile statului. Mai scurt: scriem despre jocurile de noroc fără teamă, fără resentimente și fără favoruri.

Și-acum, înapoi la subiectul articolului.

Context: Pirlo și pariurile din Rusia

Paolo Maldini, directorul tehnic al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), și Leonardo, consilierul său, au demisionat recent după ce preferatul lor pentru postul de antrenor al squadra azzurra, Andrea Pirlo, a fost respins.

Scandalul a fost declanșat din cauza legăturilor lui Pirlo cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia. El este ambasador global al companiei, pe care o reprezintă atât în Rusia, cât și pe plan internațional.

Iar asta i-a adus un val de critici: „a făcut o alegere de neînțeles”, „e filorus”, „face propagandă pentru un regim criminal”, „și-a pus prestigiul în slujba unei operațiuni de normalizare a regimului lui Putin” etc.

Pirlo s-a apărat: „Colaborarea are exclusiv un caracter comercial și sportiv. A atribui acestei colaborări o semnificație politică înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin”.

Fonbet e compania lui Sergey Lomakin, un miliardar despre care s-a scris că e apropiat al puterii din Rusia.

Iar implicarea sa în fotbal (acum deține cluburile Pafos din Cipru și United FC Dubai din Emiratele Arabe Unite) e considerată un instrument de soft power și de normalizare a politicii de stat din Rusia.

Legătura Fonbet cu România

Brandul de pariuri sportive Fonbet nu are licență de funcționare pe teritoriul nostru. E chiar interzis de autoritățile naționale: domeniul fonbet.com se află la poziția 822 pe lista neagră publicată pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. 

Și, cu toate astea, românii pot plasa fără nicio restricție pariuri pe site-ul firmei. Aici ieșim din zona provenienței capitalului. Pur și simplu, e ilegal.

Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România

Problema este că prezența unui site pe acea listă neagră nu atrage automat blocarea lui efectivă. Statul se plânge că lupta împotriva operatorilor ilegali este teribil de dificilă, în timp ce industria locală - casele de pariuri autorizate din România - spun că piața neagră este un pericol uriaș și provoacă pierderi masive la buget.

De ce prosperă piața neagră în România

Anul trecut, ONJN anunța că a făcut inclusiv plângeri penale împotriva NV Casino, Verde Casino și Vulkan Casino, cele mai mari 3 platforme ilegale din România.

Azi, toate trei sunt în continuare accesibile publicului din România. Practic, nu s-a rezolvat nimic în aproape un an!

Explicația autorităților este că operatorii ilegali migrează rapid domeniile de internet, adică multiplică adresele web prin așa-numitele „mirror sites” sau subdomenii, ceea ce face ca blocarea unui singur URL să nu fie suficientă.

„În multe cazuri, un site blocat reapare în câteva minute sub o altă adresă, păstrând aceeași structură sau rădăcină a numelui. În astfel de situații, ONJN identifică noul site, parcurge procedura legală de introducere pe lista neagră și notifică furnizorii de servicii de internet. Însă, de fiecare dată când platforma migrează către un alt domeniu, procedura trebuie reluată”, explicau cei de la ONJN.

ONJN avea acces real doar la serverele a 9 firme din 37 licențiați

Pe de altă parte, percheziții DNA au loc chiar miercuri, la București, la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Asta după ce Curtea de Conturi a făcut la începutul lunii iulie o plângere penală.

Plângerea a fost urmarea unui raport al Curții de Conturi. Auditorii publici au sesizat mai multe nereguli în interiorul ONJN, care favorizau firmele de jocuri de noroc. E vorba de companiile licențiate, nu de cele „la negru”, precum firma rusească Fonbet. Acestea din urmă nu sunt supuse niciunui control.

Revenind la firmele licențiate, de pildă, o regulă încălcată de ONJN este cea a accesului la serverele companiilor, ca să verifice diverse aspecte legate de joc.

Funcționarii de la ONJN, susține Curtea de Conturi, „nu au verificat asigurarea de către operatorii de jocuri de noroc la distanță a accesului neîntrerupt, securizat, de la distanță, la serverul în oglindă și la serverul de siguranță situate pe teritoriul României, inclusiv la baza de date de pe serverul central, astfel că nu a avut acces la informații cu privire la jocuri de noroc și la participanții la acestea”.

„Din totalul de 37 operatori în cazul a 25 operatori ONJN are acces pe serverul central, dar numai în cazul a 9 operatori au putut fi accesate și testate informațiile din baza de date referitoare la jucători și tranzacțiile înregistrate în anul 2024”, au consemnat auditorii publici în raportul lor.

Astfel s-a ajuns, spune Curtea de Conturi, ca unii „jucători” să ridice milioane de euro prin zeci de plăți zilnice identice, de câte 15.000 de euro, făcute către aceeași persoană. Plus alte favoruri, de pildă sume mai mici date de unele firme către stat, față de cât era legal să plătească.

Raportul integral al Curții de Conturi poate fi citit aici.

Chiar și pe datele ONJN, piața neagră e în creștere

Întrebat de GOLAZO, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc transmitea anul trecut că eforturile de combatere a pieței negre au crescut considerabil, inclusiv prin schimbări legislative. GOLAZO a documentat fenomenul jocurilor de noroc la negru, nereglementate, în seria ”Caracatiția pariurilor ilegale”.

ONJN solicita, în același timp, sprijin din partea industriei și a celorlalte autorități, inclusiv de la Ministerul de Interne, Banca Națională, ANAF, ANCOM, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, procesatori de plăți online etc.

„ONJN este o autoritate de reglementare și coordonare, care identifică platformele ilegale, inițiază măsurile administrative și penale necesare, facilitează cooperarea interinstituțională și asigură cadrul de monitorizare continuă. Eficiența procedurii de blocare depinde, în final, de acțiunea concertată a tuturor instituțiilor implicate, nu de intervenții punctuale”, a explicat președintele Vlad Soare.

Cum au evoluat lucrurile? Pe finalul lui 2025, când GOLAZO.ro a publicat o serie de articole despre piața neagră din România, raportul dintre site-urile ilegale și numărul companiilor licențiate în țara noastră era de 50 la 1.

În doar 9 luni, raportul s-a mărit la 65:1! Pentru că numărul site-urilor ilegale a crescut cu 16%.

Așadar, în acest moment, în România sunt 29 de companii licențiate, iar pe lista neagră a statului român, actualizată recent și publicată pe site-ul ONJN, sunt 1.863 de platforme ilicite (față de 1.600 în noiembrie 2025).

Operatorii ilegali nu respectă niciun fel de obligație legală conexă activității de jocuri de noroc, din sfera protecției minorilor și a persoanelor vulnerabile, autoexcludere, prevenirea spălării banilor, protecția datelor personale, transparența tranzacțiilor monetare etc FEDBET (Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc)
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