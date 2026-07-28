FIFA a spus că eliminarea lui Embolo a respectat protocolul VAR, IFAB susține contrariul, UEFA anunță că nu-l va aplica.

Dincolo de stupefacție, că un sfert de finală de CM a fost profund viciat, e nevoie de un dicționar explicativ. Iată-l!

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IFAB a aruncat bomba, la un pic mai mult de o săptămână distanță de terminarea Campionatului Mondial. Ne spune, cu subiect și predicat, că eliminarea lui Embolo din meciul Argentina - Elveția a fost dictată cu încălcarea protocolului VAR.

IFAB, organism în fruntea căruia se află fostul arbitru englez David Elleray, susține că intervenția din acel moment a arbitrului VAR, pe protocolul de „identitate greșită” nu trebuia să se aplice. La fel, adaugă IFAB, s-a procedat greșit și în cazul lui Almiron, în meciul SUA - Paraguay.

Citești și te crucești!

Cu alte cuvinte, IFAB ne zice că FIFA, prin comisia ei de arbitri, prezidată de Pierluigi Collina, a viciat Mondialul!

IFAB susține că FIFA și Collina au extins de la ei putere nivelul de interpretare privind protocolul pentru „identitate greșită” și pentru faze de genul celor în care au fost implicați Almiron și Embolo, deși el era destinat pentru cu totul altceva.

Cum s-a ajuns într-un asemenea punct? Cum e posibil ca FIFA să interpreteze și să aplice de o altă manieră, proprie, o decizie IFAB, din care, ATENȚIE, fac parte mai mulți membri FIFA, în frunte cu Pierluigi Collina?

În rândurile care urmează încerc atât o explicație a modului în care s-a ajuns în acest punct, cât și o argumentație de ce IFAB și UEFA sunt cele au dreptate în acest caz, iar FIFA și Collina au abuzat un protocol și l-au transformat în ceva ce nu exista.

Am avut ca sursă de inspirație mai multe site-uri externe, care au prezentat polemica IFAB-FIFA, însă cel mai complet și mai bun mi s-a părut a fi thevarverdict.com, iar link-ul articolului îl puteți parcurge aici, în limba engleză.

FIFA și Collina au extins un protocol doar pentru că așa au vrut

La acest Mondial, au fost adăugate multe reguli noi. Le știți, v-ați familiarizat cu ele, printre acestea: jucătorul accidentat stă pe margine cel puțin 1 minut, schimbările să fie efectuate în cel mult 10 secunde, cornerul acordat greșit e anulat cu VAR, dar și altele.

S-a extins intervenția VAR și pentru acordarea eronată a celui de-al doilea cartonaș galben (care produce o eliminare) și s-a dat denumirea de „mistaken identity” pentru ceea ce exista deja. Și anume: VAR să intervină pentru a corecta o eroare de identitate a celui care a comis o abatere. De exemplu: face faultul jucătorul X, dar centralul, din eroare, îl avertizează pe Y din aceeași echipă.

Marea problemă a plecat de la faptul că FIFA a extins interpretarea astfel încât jucătorul pedepsit incorect să poată aparține oricăreia dintre echipe.

Practic, inițial, legea prevedea identificarea jucătorului vinovat doar din echipa celui avertizat în mod greșit, dar la Mondial s-a extins pentru toate cazurile în care un arbitru a pedepsit un jucător din echipa greșită.

Collina a validat ce s-a întâmplat în cazul Almiron

Totuși, exista o limitare și anume: doar identitatea celui avertizat în mod greșit trebuia revizuită, nu și abaterea inițială, cu excepția cazurilor în care era vorba despre marcarea unui gol, acordarea unui penalty sau a unei eliminări, pentru că altfel s-ar fi încălca protocolul VAR.

Chiar în startul Mondialului, la meciul SUA - Paraguay a existat un prim astfel de moment: Almiron, de la Paraguay a simulat, în duelul cu americanul Ream, centralul Makkelie s-a păcălit și i-a dat galben lui Ream. A fost avertizat din camera VAR, a revăzut faza, a anulat galbenul lui Ream, i l-a acordat lui Almiron pentru simulare și a reluat jocul cu lovitură liberă indirectă pentru SUA.

Practic, VAR n-a intervenit doar pentru a schimba identitatea vinovatului, ci a modificat complet structura fazei, deși nu se marcase, nu era un cartonaș roșu și nici penalty.

Pe scurt, VAR a modificat nu doar destinatarul unui avertisment, ci și un simplu fault pe terenul de joc, ceea ce nu e în protocolul oficial.

Atunci, Collina a spus că s-a decis corect, în baza instrucțiunilor pe care el le dăduse arbitrilor din lotul pentru CM.

A urmat însă Argentina - Elveția, iar la scorul de 1-1, a avut loc celebra fază Paredes - Embolo. Centralul a văzut fault pentru elvețieni, Paredes a fost avertizat, însă Embolo simulase. VAR a intervenit, galbenul sud-americanului a fost anulat, Embolo l-a primit el, dar mai avea unul și a fost eliminat.

Polemica FIFA vs IFAB

Practic, intervenția VAR nu a mai stabilit doar corectarea identității unui jucător, ci a schimbat cu totul inclusiv o decizie tehnică luată de arbitru în teren, acordarea unui fault la mijlocul terenului.

Avea voie VAR să intervină pentru un astfel de moment?

Practic, protocolul VAR nu are competență în așa ceva, fix acest lucru susține IFAB, care admite că acest tip de intervenție era și e în evaluare, dar nu a fost încă acceptat, implicit, nici implementat, dar FIFA și Collina l-au aplicat de la sine putere.

FIFA argumentează însă că totul s-a încadrat perfect la capitolul mistaken identity, din moment ce Paredes nu era cel vinovat, ci Embolo și că intervenția a respectat protocolul.

IFAB are un alt punct de vedere și anume că s-a ajuns ca prin această intervenție, VAR să descopere și să sancționeze o altă abatere care nu e acoperită de actualul protocol.

Ce susține UEFA, ce ne anunță Vassaras!

Inclusiv interpretarea UEFA, în frunte cu Roberto Rosetti, șeful arbitrilor europeni, e că o simulare nu e de competența VAR, deci nu poate fi atribuită capitolului mistaken identity (identitate greșită).

Argumentul UEFA? Simularea e sancționabilă cu cartonaș galben, iar acordarea greșită a unui simplu cartonaș galben nu necesită intervenția VAR.

Site-ul thevarverdict.com explică viziunea clară a UEFA când o simulare e de analizat de către arbitrajul video: când se obține un penalty dintr-o simulare sau când un fotbalist primește al doilea cartonaș galben în urma unei simulări a unui adversar.

De exemplu, dacă Paredes ar fi primit al doilea galben la acea fază și era eliminat, abia atunci, în concepția UEFA, faza era de analiză VAR, care putea interveni și să anuleze avertismentul argentinianului și să-l avertizeze pe Embolo.

Ciudat e faptul că deși poziția UEFA e aceasta, Vassaras, șeful arbitrilor români, a prezentat noile reguli din Liga 1 și a inclus printre acestea și filmulețul cu intervenția VAR din cazul Almiron, susținând că s-a procedat corect!

Când legile obosesc, în loc să clarifice, se pierde credibilitatea

Dacă deja ați obosit, nu e pentru că aveți vreo problemă de înțelegere a fotbalului, ci pentru că, așa cum am mai spus, arbitrii fac ceea ce au făcut dintotdeauna: complică regulile și protocoalele într-atât de mult, încât confuzia e singura modalitate prin care își pot face jocurile de culise la care n-au renunțat niciodată.

VAR doar le-a făcut și lor viața mai grea, însă misiunea lor a rămas aceeași: de a unelti împotriva fotbalului și doar în favoarea intereselor proprii.

Când IFAB, FIFA și UEFA au ajuns să aibă păreri diferite, iar o fază care a decis o semifinalistă e declarată de IFAB că nu a respectat protocolul VAR, atunci orice încercare ulterioară de explicație, indiferent că îi aparține lui Collina, Infatino, Ceferin, UEFA, FIFA, IFAB sau orice alt organism fotbalistic existent, își pierde și ultima urmă de credibilitate.

Pentru că orice regulă pe acest pământ trebuie să aibă un singur scop: să clarifice și să pună lucrurile în ordine, nu să creeze haos și polemică.