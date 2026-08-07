„Zici că nu a văzut meciul” Declarația lui Folha l-a enervat pe Nicolae Dică,  după umilința suferită de CFR: „Nu am înțeles asta” +12 foto
Nicolae Dică. Foto: Sportpictures
Conference League

„Zici că nu a văzut meciul” Declarația lui Folha l-a enervat pe Nicolae Dică, după umilința suferită de CFR: „Nu am înțeles asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 09:59
  • Nicolae Dică (46 de ani), fost internațional român și fost antrenor la FCSB, a criticat explicațiile oferite de Antonio Folha (55 de ani) după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj în fața lui Tromso.
  • Ardelenii au fost învinși acasă, scor 0-5, în prima manșă a turului al treilea preliminar din Conference League.
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Pentru formația din Gruia a fost cel mai sever eșec european suferit pe teren propriu.

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Antonio Folha, pus sub semnul întrebării de Nicolae Dică: „Îți dă impresia că nu a văzut meciul”

La finalul partidei, Antonio Folha a fost întrebat cum a reușit Hradec Kralove să o elimine pe Tromso din Europa League. Formația cehă a câștigat ambele manșe, 1-0 și 3-1.

Răspunsul portughezului nu l-a convins pe Dică, care a spus că se aștepta la o explicație mai concretă.

„Știi ce nu am înțeles? Când a fost întrebat cum de cei din Cehia au reușit să îi elimine pe Tromso. Ne-a zis că «e o echipă bună», că nu știu ce. Îți dă impresia că nu a văzut meciul. Mă așteptam să spună că au făcut presing, au fost buni la faze fixe, nu știu, orice, să dea un exemplu.

Până la urmă i-a eliminat cineva din Cehia, nu din Italia, Spania, Germania. Poți să spui că cei din Cehia i-au eliminat că au făcut «asta, asta și asta», nu dădea în jucătorii lui. Mă așteptam să dea un exemplu, unul singur, dar nu a făcut-o.

Legat de antrenorii portughezi, ce am văzut la Craiova și ce văd la CFR Cluj, nu-mi place când văd asta…”, a mai declarat Dică, potrivit digisport.ro.

FOTO. Alin Fică, jucătorul CFR-ului, în lacrimi după înfrângere

CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg
CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg

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CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport.jpeg CFR Cluj - Tromso. Alin Fică a izbucnit în lacrimi după umilința din Conference League FOTO captură VIDEO Digi Sport .jpeg
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CFR Cluj are acum șanse minime de calificare înaintea returului programat pe 13 august, în Norvegia.

Câștigătoarea dublei va merge în play-off-ul Conference League, unde o așteaptă Brighton.

Înainte de meci, la conferința de presă, am spus că va fi o partidă foarte dificilă. Am vorbit și despre următorul nostru adversar în cazul în care ne calificam, dar eu știam că acest meci va fi foarte greu. Au jucători de mare calitate și reușesc să vândă foarte ușor fotbaliști. Antonio Folha, după meci, despre cum a fost eliminată Tromso din Europa League

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