Jucătorul lui Dinamo s-a operat A suferit o intervenție la menisc: trebuia să se transfere, dar totul s-a anulat acum! Cât va absenta

Devis Epassy, portarul lui Dinamo, a suferit o intervenție la genunchiul stâng

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Camerunezul a avut o leziune la menisc, iar procesul de recuperare va dura aproximativ 2 luni.

Accidentarea lui Devis Epassy pune stop plecării de la Dinamo

Goalkeeperul de 33 de ani a ajuns rezervă în echipa „câinilor”, care l-au adus pe marocanul Alaa Bellaarouch să joace titular în acest sezon.

Epassy era pe lista de transferuri a roș-albilor, însă acum nu se mai pune problema să plece în acest mercato.

FOTO instagram.com/devis.epassy

Andrei Nicolescu, președintele clubului, declara marți, la Digi Sport:

„(n.r. Epassy merge în Cipru?) Depinde foarte mult și de el. El a pierdut locul de titular, depinde foarte mult ce-și dorește. El este jucător sub contract cu Dinamo.

(n.r. L-ați lăsa să plece pe bani?). Nu, din înțelegerea pe care am avut-o cred că de acum o lună, el poate să-și găsească un nou angajament și să plece liber, să ne despărțim”.

31 de meciuri are Epassy la Dinamo, 9 fără gol încasat

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