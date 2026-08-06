Jucătorul lui Dinamo s-a operat A suferit o intervenție la menisc: trebuia să se transfere, dar totul s-a anulat acum! Cât va absenta

- Devis Epassy, portarul lui Dinamo, a suferit o intervenție la genunchiul stâng
Camerunezul a avut o leziune la menisc, iar procesul de recuperare va dura aproximativ 2 luni.
Accidentarea lui Devis Epassy pune stop plecării de la Dinamo
Goalkeeperul de 33 de ani a ajuns rezervă în echipa „câinilor”, care l-au adus pe marocanul Alaa Bellaarouch să joace titular în acest sezon.
Epassy era pe lista de transferuri a roș-albilor, însă acum nu se mai pune problema să plece în acest mercato.
Andrei Nicolescu, președintele clubului, declara marți, la Digi Sport:
„(n.r. Epassy merge în Cipru?) Depinde foarte mult și de el. El a pierdut locul de titular, depinde foarte mult ce-și dorește. El este jucător sub contract cu Dinamo.
(n.r. L-ați lăsa să plece pe bani?). Nu, din înțelegerea pe care am avut-o cred că de acum o lună, el poate să-și găsească un nou angajament și să plece liber, să ne despărțim”.