Cristian Geambașu Recital Dinamo, playback Craiova +55 foto
Opinii

Cristian Geambașu Recital Dinamo, playback Craiova

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 22:54
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 10:00
  • Campioana a intrat pe călcâie și a ieșit mergând cu spatele în meciul de pe Arcul de Triumf. 5-1 pentru Dinamo după o prestație sclipitoare, pe parcursul căreia a știut să speculeze toate slăbiciunile adversarei.
  • Nu doar atât. Alb-roșiii au arătat apetit ofensiv și o ambiție pe care nu o intuiai după înfrângerea de la Ploiești.  
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Craiova a continuat meciul de la Sofia cu o a 3-a repriză la București. Craiova a arătat nu rău în prima repriză cu Dinamo, ci caraghios. Apărarea campioanei în formula necâștigătoare Al. Crețu, uns căpitan, Stevanovic și Badelj a propus câteva momente în care Soro a părut Ferran, iar Musi putea fi scris Mussi, cu tentația să mai schimbi o literă. Exagerez, dar nu se poartă exagerările?

Champions League? Ce glumă!

Ce a fost asta? Ce a fost acest 2-0 pentru Dinamo după aproape 50 de minute de fotbal (mai nou, cu pauze de hidratare și de dezinhibare, cam atât durează o repriză) în care Craiova a făcut toate prostiile posibile în apărare?

Aceasta este echipa care vrea în grupele Champions League? Da, asta e culmea. E bine să țintești sus, dar nu cu nasul pe sus.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

Nu formula, ci cum au formulat meciul!

Metamorfoza lui Dinamo după înfrângerea cu Petrolul nu poate fi pusă doar pe infatuarea vedetelor din Bănie. După ce tocmai l-a pierdut și pe Sivis, care de bine, de rău se integrase în echipă, asta după ce plecaseră Gnahore (încă un cadou otrăvit făcut lui FCSB?) și Boateng, Nuno Campos nu a operat decât o schimbare față de partida de la Ploiești.

David Irimia pe dreapta în locul francezului transferat la Orenburg. Deci nu formula de echipă a fost secretul jocului viu, ci schibarea de atitudine. Dinamo a fost echipa care a dovedit voință, energie și seriozitate în tratarea fazelor. Adică exact de îi lipsise Craiovei.

Craiova nu are două echipe, are una așa și așa

Are rost discuția că Felipe Coelho a început partida de pe Arcul de Triumf cu o formație de rezerve? Nu. Păi, nu era campioana un soi de Franța, capabilă să alinieze măcar două echipe de valori egale? Nu, nu era. Nu era nici Franța la fel fără titulari, darămite Craiova!

E Nsimba rezervă? Dar Etim, dar Teles? Dar Anzor? Dar discuția că lui Dinamo i s-a anulat un gol pe motiv de henț la Musi, iar un penalty a fost transformat (totul opera VAR cu Istvan Kovacs executant docil) în lovitură liberă de la marginea careului nu ar trebui ocolită.

Cu riscul de a te face de râs că nu știi noile tendințe/recomandări în ale arbitrajului, e greu să accepți că la Musi a fost henț, iar faultul lui Badelj asupra lui Musi ar fi fost în afara suprafeței de pedeapsă.

VIDEO. Golul marcat de Dinamo după eroarea lui Webster

Dosarele chix ale arbitrajului brigăzii lui Kovacs

Coelho a efectuat schimbări la pauză și Craiova s-a înviorat. Au ieșit Etim și Anzor, au intrat Tavares și Bancu. A marcat Nsimba, Dinamo s-a clătinat vreme de un sfert de oră, apoi meciul a intrat pe coordonatele primei părți. Inferioritatea numerică s-a simțit în condițiile în care oricum oltenii s-au prezentat din primul minut de parcă le lipseau oameni de pe teren.

Pop a trimis mingea în poartă o dată din ofsaid și încă o dată din poziție regulamentară, pe care în mod ciudat asistentul Ferencz Tunyogi o văzuse tot ofsaid. Ciudat pentru că domnul Tunyogi este arbitru de mondiale. Ciudat pentru că la toate reușitele lui Dinamo, validate și nevalidate, s-a pornit cumva de le prezumția de vinovăție. Ia, dom'le, nu a fost ceva? Ceva, ceva, acolo, doar să le anulăm golurile!? 

Cu greu, cu chiu cu vai, golul 3 dinamovist a fost validat, dar nu înainte ca Istvan Kovacs să fi fost chemat să revadă faza. De când un arbitru de centru validează sau invalidează un ofsaid revăzând faza la marginea terenului? E și asta tot o tendință nouă în arbitraj?

Sindromul FCSB?

S-a terminat 5-1 pentru Dinamo, rezultat neverosimil înaintea meciului, dar perfect plauzibil după cum s-a prezentat campioana. E o părere, dar pare că echipa lui Coelho să sufere de sindromul FCSB.

Tot așa, în penultimul sezon roș-albaștri trecuseră cu șenilele peste toți adversarii, iar în sezonul următor s-au prăbușit cu zgomot. De fapt, nu este un sindrom, este efectul echipei care se crede mai puternică decât este și cade în ridicol.

Dinamo are meritul că și-a văzut de treabă, rezistând tentație de a se retrage pe modelul Thomas Tuchel. Încă ne bântuie Mondialul.

VIDEO. Golul de 5-1 marcat de Pascual

Universitatea Craiova dinamo
Știrile zilei din sport
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Superliga
14:07
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Citește mai mult
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Campionate
12:57
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Citește mai mult
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Superliga
10:55
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Citește mai mult
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Campionate
11:11
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Citește mai mult
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:43
Precizări privind noul sistem VAR FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
Precizări privind noul sistem VAR  FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
16:21
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
16:41
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
15:40
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Top stiri
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Superliga
11:20
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Citește mai mult
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Campionate
09:41
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Citește mai mult
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Superliga
09:12
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Citește mai mult
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
24.07
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 27 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share