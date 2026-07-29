Ce a pățit Craiova cu Levski nu e un accident, e regula care ne spune să aruncăm prosopul

România a trecut o singură dată mai departe de turul 2 în UCL, în ultimii 5 ani. Rușinos!

De 4 ori, cu 4 campioane diferite din Liga 1, am fost eliminați în primele două tururi de echipe din Armenia, Moldova, Macedonia, Bulgaria! Jalnic!

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Craiova s-a pregătit o vară întreagă pentru Champions League și a dărâmat din primele 90 de minute cu Levski, în turul 2, mare parte din castelul iluziilor pe care îl construise.

Mai mult, și-a bătut joc și de derby-ul cu Dinamo pentru a încerca o remontada la returul cu bulgarii. Oltenii s-au trezit însă din visat după doar 16 minute. Era deja 0-2! Au revenit, au egalat, au sperat, dar într-un final au fost eliminați!

Și e abia turul 2. Nu că n-a început Champions League, dar e precum în turneele de Grand Slam la tenis, suntem în turneele de calificare, care aproape că nu contează și îi interesează doar pe cei care joacă. Fotbalul în Ligă începe din septembrie, acum îl joacă doar cei slabi și neimportanți.

Iar noi suntem chiar printre cei mai slabi dintre cei slabi, aceasta e cu adevărat drama pe care o trăim. Ceea ce a pățit Craiova acum nu e un accident. O dată se zice că e întâmplare, de două ori poate fi coincidență, dar de la trei în sus devine regulă.

Iar regula e ceea ce o să parcurgeți în rândurile de mai jos. Care arată participarea României în UEFA Champions League în ultimii 5 ani:

2026

CRAIOVA eliminată în turul 2: 0-1 și 2-2 cu Levski Sofia (BULGARIA)

2025

FCSB eliminată în turul 2: 0-1 și 1-2 cu Shkendija (MACEDONIA)

2024

FCSB eliminată în turul 3: 1-1 și 2-3 cu Sparta Praga (CEHIA). În turul 2 trecuse de Maccabi Tel Aviv (ISRAEL) 1-1 și 1-0

2023

VIITORUL eliminată în turul 1: 1-0 și 0-3 cu Sheriff Tiraspol (REPUBLICA MOLDOVA)

2022

CFR CLUJ eliminată în turul 1: 0-0 și 2-2, 3-4 la loviturile de departajare cu Pyunik Erevan (ARMENIA)

Nu doar că suntem slabi. Efectiv nu mai existăm. Ne scot campioane din țări aproape bananiere în fotbal. Am depășit turul 2 o singură dată din 2022!

Imaginați-vă un tenismen, apropo de ceea ce scriam mai sus, care mereu e eliminat în turul 2 al calificărilor, înainte de tabloul principal. Oare cum l-am denumi? Slab, amator, de umplutură sau pur și simplu lipsit de orice relevanță în acel sport?

Din păcate, cam așa stau lucrurile și cu fotbalul nostru la nivelul echipelor de club.

Oare n-ar fi mai bine să cerem să nu mai participăm în Liga Campionilor? Hagi și Gică Popescu au făcut scandal acum câțiva ani, acuzând UEFA că ne-a eliminat din UCL din pix. Și mai dramatic e că, deși UEFA ne-a mai acordat șanse an de an, noi am fost cei care ne-am eliminat pe cale naturală, adică pe principiul valoric.

Decăderea României la nivel de Champions League e fără oprire. În anii 90 eliminam campioane din Belgia, Austria, Elveția și legam 3 ani cu grupe. În anii 2000, scoteam echipe precum Galatasaray, Basel, St. Liege.

În ultima vreme au ajuns să ne stingă lumina Pyunik, Sheriff, Shkendija, Levski. Iar în bezna totală în care ne aflăm, echipele noastre își scot ochii, una alteia, în meciurile din campionatul intern, pe care noi îl evaluăm ca fiind bun, interesant, echilibrat.

Dar doar până când Europa ne aprinde lumina! Moment în care îți vine să fugi oriunde, nu contează unde, doar să scapi de rușinea pe care o suportăm an de an în competiția dedicată elitelor din Europa!