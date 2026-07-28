Cristian Geambașu Ambasadorul pus pe ignore
Opinii

Cristian Geambașu Ambasadorul pus pe ignore

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 16:44
  • Andrea Pirlo nu va fi noul selecționer al Italiei. Dar va rămâne ambasadorul unei case de pariuri rusești.
  • Totuși, fostul mare fotbalist, actualmente antrenor prin Dubai, are o amărăciune legată de faptul că mesajul lui pacificator nu a fost înțeles.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Andrea Pirlo a reușit zilele acestea ceva ce nu a reușit nici când era la apogeul gloriei fotbalistice. S-a vorbit și s-a scris ca niciodată până acum despre fostul mijlocaș al Squadrei Azzurra. Dar nu de bine.

Marcello Lippi l-a descris cândva pe Pirlo ca pe un lider tăcut. Și avea dreptate, dar parțial. Pirlo nu a fost un lider de echipă, dar a fost un fotbalist foarte, foarte bun. Tăcut da. Tăcut până la exasperare, de până și hirsutul Gattuso părea un izvor de vorbe

Pentru amatorii de all-inclusive

Poate că lipsa zgomotului din jurul celui care a fost campion mondial cu Italia în 2006 venea dintr-un soi de pudoare. Sau din timiditate. Ori, foarte probabil, pentru că omul spunea ce avea de spus prin fotbal. Și atât. Dovadă că nu îl dădeau ideile afară din casă este traseul lui în meseria de antrenor.

În momentul în care FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) s-a orientat asupra lui pentru postul de selecționer, Andrea Pirlo antrena Dubai United. Încă antrenează Dubai United. Sună bine, dar pentru amatorii de all-inclusive.

Salt în gol, de la Pep la Pirlo

Intenția de a-l numi pe Pirlo antrenor al naționalei care a ratat de 3 ori consecutiv prezența la Campionatul Mondial le-a aparținut lui Paolo Maldini și lui Leonardo. Ei înșiși de-abia angajați ca director tehnic, respectiv de consilier de președintele proaspăt ales al Federcalcio, Giovanni Malago.

Lovit de 3 seisme majore, fotbalul italian încearcă să se recompună.

Tentativa de a-l aduce pe Pep Guardiola la cârma echipei duse în prăpastie de Gennaro Gattuso a eșuat din lipsă de bani.

Pretențiile lui Pep (10 milioane de euro pe sezon oferise federația, dublu voia catalanul) sunt prea mari pentru cât își permite acum fotbalul peninsular. Dar saltul în jos de la Pep la Pirlo era oricum prea mare, mai ales în condițiile în care pe lista posibililor se mai aflau Conte și Mancini.

Nu Pirlo!

Astăzi, Andrea Pirlo nu mai este o opțiune pentru postul de selecționer, iar Maldini și amicul Leonardo au demisionat din funcțiile pe care le-au ocupat două săptămâni tocmai pentru că alegerea lor a fost invalidată.

Andrea Pirlo Andrea Pirlo
Andrea Pirlo

Motivul scandalului este cunoscut de toată lumea care urmărește fotbal. Pirlo este ambasador al Fonbet, o agenție rusească de pariuri sportive (și nu numai), ai cărei acționari sunt personaje agreate de Vladimir Putin.

Cum toți acești miliardari devin miliardari cu voie de la Kremlin, nu mai e nevoie de alte explicații.

Reacția de respingere din mass-media italiană, dar și a multor oameni care lucrează în fenomen a fost promptă, iar răspunsul președintelui Giovanni Malago nu a întârziat. Nu Pirlo.

Pirlo a reacționat cu un text publicat pe rețelele de socializare. Iată ce spune printre altele.

„În ultimele zile, am urmărit cu multă amărăciune dezbaterea apărută în jurul numelui meu și al posibilității de a ocupa funcția de selecționer al echipei naționale a Italiei.

(...) Colaborarea profesională care a făcut obiectul recentelor controverse a apărut în cadrul parcursului meu profesional din Emiratele Arabe Unite și are exclusiv un caracter comercial și sportiv.

A atribui acestei colaborări o semnificație politică înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin”.

Amărăciunea

Sigur că nu amărăciunea a fost sentimentul predominant al lui Pirlo atunci când el și Marco Materazzi, fostul coechipier de la națională, au fost unși ambasadori Fonbet pe stadionul Lujniki din Moscova în fața unei asistențe de tineri pacifiști care pariază responsabil.

Nici Francesco Totti nu a fost prea trist atunci când de asemenea a semnat un contract de reprezentare cu altă casă de pariuri rusească. În ciuda protestelor venite din Italia și nu numai. Și bineînțeles că astfel de asocieri cu entități strâns legate de Rusia lui Putin au o semnificație politică, în spatele căreia stă și o puternică motivație financiară pentru ambasadori.

Cât despre convingeri, fiind tăcut, nu știm ce gândește Pirlo. Putem bănui că este un partizan al luptei ucrainenilor împotriva invaziei rusești? Ori că, mai degrabă, un mare pacifist fiind, are grijă să-și ducă la adăpost agoniseala în Dubai sau, hai, în băncile elvețiene?

Kirsty Coventry nu zice nimic? Dar Infantino?

După cum se știe, Kirsty Coventry, președinta CIO, a făcut pârtie pentru sportivii ruși la următoarele Jocuri, împroșcându-ne cu tot arsenalul de vorbe de lemn al idealurilor olimpice.

Radu Naum a scris un articol foarte bun pe tema asta. Poate că dacă doamna Coventry ar fi știut despre situația creată, ar fi sărit în ajutorul lui Pirlo și al tovarășilor lui Maldini și Leonardo. Și nu se ajungea ca ditamai ambasadorul să fie pus pe ignore de niște dușmani ai idealurilor păcii universale întruchipate de Rusia.

De mirare că nici Gianni Infantino nu a luat atitudine, mai ales el. Iar de la taciturnul Pirlo oricum am aflat mai mult decât am fi putut spera vreodată. Mai puțin suma pentru care s-a vândut.

Squadra Azzurra italia Paolo Maldini Andrea Pirlo leonardo
Știrile zilei din sport
Dinamo își ia fundaș central  A fost titular la formația care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor
Superliga
28.07
Dinamo își ia fundaș central A fost titular la formația care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor
Citește mai mult
Dinamo își ia fundaș central  A fost titular la formația care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor
Rareș Ilie a semnat! Noua destinație a internaționalului român, după ce a fost dorit de Rapid » Înțelegere pe 3 ani
Stranieri
28.07
Rareș Ilie a semnat! Noua destinație a internaționalului român, după ce a fost dorit de Rapid » Înțelegere pe 3 ani
Citește mai mult
Rareș Ilie a semnat! Noua destinație a internaționalului român, după ce a fost dorit de Rapid » Înțelegere pe 3 ani
Interul lui Chivu, ce lovitură! Campioana Italiei a semnat un contract de sponsorizare record. E fără precedent în Serie A
Campionate
28.07
Interul lui Chivu, ce lovitură! Campioana Italiei a semnat un contract de sponsorizare record. E fără precedent în Serie A
Citește mai mult
Interul lui Chivu, ce lovitură! Campioana Italiei a semnat un contract de sponsorizare record. E fără precedent în Serie A
Invențiile lui Chivu Cele patru experimente tactice ale românului care i-au impresionat pe italieni » Mutare și pentru sezonul viitor
Stranieri
28.07
Invențiile lui Chivu Cele patru experimente tactice ale românului care i-au impresionat pe italieni » Mutare și pentru sezonul viitor
Citește mai mult
Invențiile lui Chivu Cele patru experimente tactice ale românului care i-au impresionat pe italieni » Mutare și pentru sezonul viitor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:22
Dinamo își ia fundaș central A fost titular la formația care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor
Dinamo își ia fundaș central  A fost titular la formația care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor
23:37
Colegul lui Olaru, jefuit în plină zi VIDEO+FOTO: Atacantul lui Saint-Gilloise a fost scos cu forța din propria mașină!
Colegul lui Olaru, jefuit în plină zi VIDEO+FOTO: Atacantul lui Saint-Gilloise a fost scos cu forța din propria mașină!
22:17
„E feblețea patronului” FCSB nu renunță la transferul lui Drăguș. Mihai Stoica: „Dacă decideam eu, erau de mult veniți jucătorii”
„E feblețea patronului” FCSB nu renunță la transferul lui Drăguș. Mihai Stoica: „Dacă decideam eu, erau de mult veniți jucătorii”
23:47
Coubiș, mesaj de adio Fundașul român și-a luat rămas-bun, după ce englezii au plătit 3 milioane de euro: „Tancul vostru”
Coubiș, mesaj de adio Fundașul român și-a luat rămas-bun, după ce englezii au plătit 3 milioane de euro: „Tancul vostru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
Top stiri
U Craiova și-a aflat adversara Cu cine ar urma să joace în Europa League, dacă nu trece de Levski în Liga Campionilor
Europa League
28.07
U Craiova și-a aflat adversara Cu cine ar urma să joace în Europa League, dacă nu trece de Levski în Liga Campionilor
Citește mai mult
U Craiova și-a aflat adversara Cu cine ar urma să joace în Europa League, dacă nu trece de Levski în Liga Campionilor
Lovitură uriașă pregătită de FIFA! Mondialul ar putea deveni o afacere de 20 de miliarde. Infantino vrea să vândă competiția: „Bombă nucleară pentru fotbal”
Campionatul Mondial
28.07
Lovitură uriașă pregătită de FIFA! Mondialul ar putea deveni o afacere de 20 de miliarde. Infantino vrea să vândă competiția: „Bombă nucleară pentru fotbal”
Citește mai mult
Lovitură uriașă pregătită de FIFA! Mondialul ar putea deveni o afacere de 20 de miliarde. Infantino vrea să vândă competiția: „Bombă nucleară pentru fotbal”
Becali, tranzacție record Patronul FCSB tocmai a încasat 14,3 milioane de euro: „Cea mai mare de până acum”
Diverse
28.07
Becali, tranzacție record Patronul FCSB tocmai a încasat 14,3 milioane de euro: „Cea mai mare de până acum”
Citește mai mult
Becali, tranzacție record Patronul FCSB tocmai a încasat 14,3 milioane de euro: „Cea mai mare de până acum”
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege
B365
28.07
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege
Citește mai mult
PMB, furioasă pe niște "bucureșteni absurzi", pe care îi acuză că blochează consolidarea unor blocuri în risc seismic. De ce problema e ascunsă, de fapt, în lege

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 19 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share