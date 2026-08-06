Seară de coșmar pentru CFR Cluj  Umilită de Tromso în Conference League » Formația din Gruia ca și eliminată
CFR Cluj - Tromso/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Seară de coșmar pentru CFR Cluj Umilită de Tromso în Conference League » Formația din Gruia ca și eliminată

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 21:29
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 21:40
  • CFR Cluj a fost umilită de Tromso, scor 0-5, în prima manșă a „dublei” din turul trei al Conference League.
  • Returul este programat joia viitoare, cu începere de la ora 20:00.
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CFR Cluj a avut o seară de coșmar. Formația din Gruia a fost de nerecunoscut în duelul cu Tromso.

Norvegienii conduceau deja cu 3-0 după primele 27 de minute, în urma „dublei” reușite de Heine Larsen și a golului marcat de Dahlqvist.

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CFR CLUJ - TROMSO 0-5. Umiliță pentru formația din Gruia

Oaspeții au mai marcat o dată până la pauză, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid pe traiectoria șutului.

La pauză, Antonio Folha l-a schimbat pe Andre Moreira și l-a introdus între buturi pe Octavian Vâlceanu, însă lucrurile nu s-au schimbat.

Dahlqvist a reușit să mai puncteze de două ori. S-a terminat CFR Cluj - Tromso 0-5, iar ardelenii sunt ca și eliminați din Conference League.

CFR Cluj - Tromso 0-5

  • Au marcat: H.Larsen ('5, '20), Dahlqvist ('27, '61, '74)

Min.74 - GOL Tromso, 0-5! Dahlqvist reușește hat-trick-ul. Lansat excelent în adâncime, fundașul dreapta suedez a scăpat singur cu Vâlceanu și nu i-a dat nicio șansă.

Min.61 - GOL Tromso, 0-4!!!! Dahlqvist face și el „dubla”, după ce îl învinge pe Vâlceanu cu un șut imparabil din interiorul careului de 16 metri.

Min.58 - Costa este și el avertizat pentru o lovitură cu cotul aplicată unui adversar.

Min.55 - Nyhammer vede cartonașul galben pentru un fault asupra lui Vâlceanu.

Min.46 - Start în repriza secundă! Decizie radicală luată de Antonio Folha. Tehnicianul portughez îl schimbă pe Moreira și îl introduce între buturi pe Vâlceanu. Barios l-a înlocuit și el pe Muhar.

Min.45+3 - Pauză în Gruia.

Prima repriză este prelungită cu minimum 3 minute

Min.42 - Nyhammer marchează și golul 4, dar formația din Gruia este ajutată de VAR. Reușita este anulată pentru o poziție de ofsaid pe direcția șutului.

Min.34 - CFR Cluj cere penalty pentru un presupus fault asupra lui Korenica. Arbitrul lasă jocul să continue. Reluările arată că centralul a luat decizia corectă. Fotbalistul kosovar și-a dat cu stângul în dreptul.

Min.27 - GOL Tromso, 0-3! Continuă dezastrul pentru ardeleni. Dahlqvist îl învinge și el pe Moreira, cu un șut la colțul lung.

Min.20 - GOL Tromso, 0-2! H. Larsen reușește „dubla”, după ce primește mingea la aproximativ 20 de metri de poartă, preia, avansează și îl învinge pe Moreira cu un șut la firul ierbii.

Min. 5 - GOL Tromso, 0-1! H.Larsen deschide scorul cu un șut fără preluare din apropierea careului de 6 metri.

Min.1 - Start de meci în Gruia.

Echipele de start:

  • CFR Cluj : Andre Moreira - Braun, Abeid, Pantalon, Camora - B. Costa, Muhar, Fică - Cordea, Drazic, Korenica
  • Rezerve: Gal, Vâlceanu - Barrios, Perianu, Păun, Simao Rocha, Bilbioc, Grigor, Șfaiț, Matei, Djokovic, Sula
  • Antrenor: Antonio Folha
  • Transferat în această vară de la formația greacă NFC Volos, Andre Moreira își va face debutul între buturile „feroviarilor”
  • Tromso: Haugaard - Dahlqvist, Vadebu, Tonnessen, Skjaervik, Warneryd - Edvardsson, Jennsen, Larsen - Nyhammer, H.Larsen
  • Rezerve: Lauvli, Sarr - Grundt, Braut, Elvebu, Camoes, Hien, Oyvann, Mikkelsen, Innvaer
  • Antrenor: Jorgen Vik
  • Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj)
  • Arbitru: Patrik Kolarić / Asistenți: Luka Pajić și Ivan Starčević / VAR: Fran Jović, AVAR: Ante Culjak (toți din Croația)

Antonio Folha, antrenor CFR: „Sper ca echipa să fie într-adevăr la un nivel bun”

„Un meci greu, o bătălie grea. Două meciuri destul de dificile. Toate meciurile sunt importante. Obiectivul acestui meci este calificarea. Cu toții suntem conștienți că ar fi foarte bine pentru club.

De aceea va trebui să fim foarte bine pregătiți, pentru că vom înfrunta o echipă foarte, foarte periculoasă, cu multă calitate, și nu va fi ușor.

Tromso este o echipă foarte bună, cu multă calitate când are mingea, foarte rapidă, știe ce face pe teren.

Evident că va trebui să fim foarte bine pregătiți pentru a le putea opune rezistență și sper ca echipa să fie într-adevăr la un nivel bun", a declarat Antonio Folha, la conferința de presă.

Portughezul a vorbit și despre problemele fizice ale fotbaliștilor:

„Îl avem pe Huja accidentat, îl avem și pe Kun, iar ei nu vor putea juca. Dar avem alți jucători pentru a suplini aceste absențe, asta este situația.

Acolo probabil va fi mult mai frig decât aici și va trebui să ne adaptăm. Sper să fie un avantaj pentru noi”.

  • Dacă va reuși să o elimine pe Tromso, formația din Ardeal va da peste Brighton (Anglia) în „dubla” decisivă pentru calificarea în faza ligii Conference.

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