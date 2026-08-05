Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Opinii

Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei

alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 16:48
  • Unul dintre principiile lui Trump e acela de a nu admite niciodată când greșește. Vi se pare că atitudinea aceasta se regăsește și în fotbalul românesc?
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ajunsei și eu la spartul târgului. Plecară toți cu obiecte fain meșteșugite și rămaseră doar românașii. Cu plasele găurite.

Letonii, cei mai slabi, după cum ne-a spus un fin cunoscător al fenomenului, cizelat la curtea marelui dregător, făcător și desfăcător de echipe, din Pipera, ne dădură șapte.

Noi ne-am bătut cu pumnul în piept, pentru că asta ne ține loc de profesionalism în ultimul timp. Desigur, după dublă am zis tare, răspicat, ca să se Auda, că fundașii centrali ai adversarilor erau vai de mămițica lor, vai de fscb-ul lor, pentru că nu pot spune „steaua”.

Deci letonii erau varză, dar ne-au dat 7. Noi, nemaipomeniții, am dat 3. Sigur, arbitrii, râul, ramul, ne-au fost potrivnici de data aceasta. Să mai facem două mătănii și să mai aprindem câteva lumânări. Și gata, iertați, o luăm de la capăt.

Așa-i că religia e cel mai bun Mister Musculo pentru a-ți curăța conștiința? Sigur, când nu ai lăsat-o la amanet.

Mergem înainte, nu-i problemă. Ne mai dau păcănelele o mâna, două, câștigătoare o dată la 9 ani și iarăși ne credem buricul vreunui teren viran.

Cumpăram iluștri necunoscuți de pe te miri unde, îi lăudăm deșănțat după un meci ok, apoi îi aruncăm din tren cu șuturi în dos când nu se dovedesc magicieni.

Cine e de vină? Știu, o întrebare nelalocul ei. De ce trebuie să fie cineva, vreodată, de vină? Care e problema? Că au ajuns să ne bată și letonii? Bulgarii, ucrainenii, nici nu mai vorbesc. Accidente, domnule! Atât și nimic mai mult.

Vrem să ne bălăcim în mediocritate

Ce șoc vom avea când un om de fotbal din România, un politician, cineva, va apărea la un post de televiziune și va spune: „îmi asum vina”. Nu vom mai ști ce să facem cu timpul nostru de după.

Cum să trăiești într-o țara în care fiecare își asumă erorile de la vot, de exemplu? Cu oameni care nu dau vina pe aleșii lor, ci recunosc faptul că poate au greșit când au înzestrat candidatul cu calități pe care acesta nu le avea?

Cum să respiri într-o țară în care cluburile de fotbal sunt conduse de oameni care se pricep la ceea ce fac, care vor să facă performanță și business, simultan. Care nu merg pe ideea de „mai vând un jucător pe 5 milioane”, acopăr bugetul, și apoi îmi trag banii din vânzări de bilete, drepturi tv etc. în buzunar?

Ce rușinos ar fi, nu?, să spui că ai ratat transferurile, de exemplu? Sau că tu ai nevoie doar de marionete drept antrenori. Cu sfori scurte, care să îndeplinească imediat ordinele.

Sigur că nu ne interesează coeficientul României. Noi vrem să ne bălăcim în mediocritate, fără să existe vreun exemplu de reușită, în cupele europene, care, ferească sfântu’, să ne determine să ne ridicăm la acel nivel. Pe ideea: „suntem proști, dar măcar ne asortăm cu restul din acest punct de vedere”.

L-ați văzut și pe Gianni... Nu al nostru, din Las Fierbinți, ci pe al lor, din fruntea FIFA. Al lor e mai tălâmb, știu. După ce a văzut că pupatul de moaște, a se citi Trump, face bine la carieră, s-a apucat să facă inginerii financiare. Și anume să creeze o companie care să controleze drepturile comerciale ale viitoarelor Cupe Mondiale.

Voia să vândă o participație de 20% din această companie către investitori privați, precum fondul condus de Joshua Kushner. Joshua, fratele lui Jared, ginerele lui Trump.

Vai, vai, ce surpriză... Lacheii trag la bani. Nu contează că ei sunt în cuferele unor condamnați pentru abuz sexual.

Ronaldo, acest Gabriel Liiceanu al fotbalului

Lumea devine, parcă din ce în ce mai clar, un teren de joacă pentru lachei. Pentru indivizi care nu-și asumă. Pentru cei care se laudă deșănțat. Că acuș îmi amintesc și despre fanfaronul ăla de Ronaldo, care ne tot spune ce extraordinar e el, un ordinar la Campionatul Mondial.

Cristiano, cu tot respectul pentru cariera lui, e un Gabriel Liiceanu al fotbalului. Și-a schimbat părerea despre Balonul de Aur, Gheata de Aur, Campionatul Mondial etc mai mult decât faimosul filfi..., pardon filosof, despre oamenii politici ale căror vârfuri de condur a pupat. Și dacă nici domnul patron de editură nu e familiarizat cu arta de a pupa...

Mă rog, voiam să vă zic că ajunsei și eu la spartul târgului. Plecară toți cu obiecte fain meșteșugite și rămaseră doar românașii. Unul tot trage de pulpana hainei pentru că are un lacheu care și-a lipit limba de ea, altul își numără lingourile de staniol, M. Crișan s-a cocoțat pe butoaiele de varză murată și le vorbește oamenilor despre virtute și morală, iar corporatistul cu ochelari împarte mujicilor câte o bucățică de pită cu slană în schimbul voturilor.

Rămâne în urma lor doar o minge din cârpe, la care se uită cu jind câte-un copil în picioarele goale. Nici nu se poate apropia de ea, pentru că apare câte-un zbir care-i cere cotizație lunară.

Fotbalul a devenit o notă de subsol scrisă pe o bancnotă de 500 de euro. Ni l-au furat, iar noi am stat la porți și am aplaudat hoții care ne-au promis că doar îl împrumută puțin. Acum, tardiv, sufletele noastre se aud ca burduful fisurat al unui acordeon.

gianni infantino donald trump fcsb fk auda
Știrile zilei din sport
Infantino, încă un scandal Ar fi promis Marocului finala Mondialului din 2030 în schimbul unui favor » Reacția FIFA
Campionatul Mondial
05.08
Infantino, încă un scandal Ar fi promis Marocului finala Mondialului din 2030 în schimbul unui favor » Reacția FIFA
Citește mai mult
Infantino, încă un scandal Ar fi promis Marocului finala Mondialului din 2030 în schimbul unui favor » Reacția FIFA
„Trauma e foarte grea” Decizia luată de Dinamo după accidentul de la Câmpulung: „Dau puțin bugetul peste cap” + Ce urmează
Superliga
05.08
„Trauma e foarte grea” Decizia luată de Dinamo după accidentul de la Câmpulung: „Dau puțin bugetul peste cap” + Ce urmează
Citește mai mult
„Trauma e foarte grea” Decizia luată de Dinamo după accidentul de la Câmpulung: „Dau puțin bugetul peste cap” + Ce urmează
„Și Chivu a făcut-o la Inter” VIDEO. Bogdan Lobonț aplaudă decizia FCSB de a-l scoate din lot pe Târnovanu
Superliga
05.08
„Și Chivu a făcut-o la Inter” VIDEO. Bogdan Lobonț aplaudă decizia FCSB de a-l scoate din lot pe Târnovanu
Citește mai mult
„Și Chivu a făcut-o la Inter” VIDEO. Bogdan Lobonț aplaudă decizia FCSB de a-l scoate din lot pe Târnovanu
Nu a mai câștigat de 2 luni! Finalista de la Roland Garros, înfrângeri pe linie în fața unor jucătoare mult mai slab clasate
Tenis
05.08
Nu a mai câștigat de 2 luni! Finalista de la Roland Garros, înfrângeri pe linie în fața unor jucătoare mult mai slab clasate
Citește mai mult
Nu a mai câștigat de 2 luni! Finalista de la Roland Garros, înfrângeri pe linie în fața unor jucătoare mult mai slab clasate
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Tragedia de la Dinamo 2 Transportator, despre cum procedează unele cluburi: „Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea”
Tragedia de la Dinamo 2 Transportator, despre cum procedează unele cluburi:  „Se ia prețul cel mai mic, nu se verifică suficient calitatea”
05:00
„Craiova e peste orice echipă din Finlanda!” Verdictul unui fost internațional nordic: atuurile și punctele slabe ale lui KuPS
„Craiova e peste orice echipă din Finlanda!” Verdictul unui fost internațional nordic:  atuurile și punctele slabe ale lui KuPS
23:51
Infantino, încă un scandal Ar fi promis Marocului finala Mondialului din 2030 în schimbul unui favor » Reacția FIFA
Infantino, încă un scandal Ar fi promis Marocului finala Mondialului din 2030 în schimbul unui favor » Reacția FIFA
00:08
„Îl lăsam să se chinuie în țările arabe” Ioan Andone îl critică dur pe Florin Tănase: „Nu-l mai aduceam înapoi” » Ce l-a înfuriat
„Îl lăsam să se chinuie în țările arabe” Ioan Andone îl critică dur pe  Florin Tănase: „Nu-l mai aduceam înapoi” » Ce l-a înfuriat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Top stiri
„Șarlatani! Își păcălesc antrenorii și patronii” Acuzații grave lansate de un fost preparator fizic din Liga 1: „E ceva înfiorător. Cunosc multe cazuri”
Superliga
05.08
„Șarlatani! Își păcălesc antrenorii și patronii” Acuzații grave lansate de un fost preparator fizic din Liga 1: „E ceva înfiorător. Cunosc multe cazuri”
Citește mai mult
„Șarlatani! Își păcălesc antrenorii și patronii” Acuzații grave lansate de un fost preparator fizic din Liga 1: „E ceva înfiorător. Cunosc multe cazuri”
„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA
Campionate
05.08
„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA
Citește mai mult
„Josnic, perfid și laș!” Luis Figo, atac devastator la Infantino: „O relicvă! Trebuie să plece” » Acuzații grave la adresa șefului FIFA
Jucăriile fabuloase ale lui Ronaldo FOTO. Starul portughez și-a prezentat  colecția de lux: „Sincer, nu știu câte mașini am”
Campionate
05.08
Jucăriile fabuloase ale lui Ronaldo FOTO. Starul portughez și-a prezentat colecția de lux: „Sincer, nu știu câte mașini am”
Citește mai mult
Jucăriile fabuloase ale lui Ronaldo FOTO. Starul portughez și-a prezentat  colecția de lux: „Sincer, nu știu câte mașini am”
BREAKING | Declarațiile de avere și de interese ale partenerei președintelui Nicușor Dan, făcute publice cu puțin timp în urmă. Ce deține Mirabela Grădinaru
B365
05.08
BREAKING | Declarațiile de avere și de interese ale partenerei președintelui Nicușor Dan, făcute publice cu puțin timp în urmă. Ce deține Mirabela Grădinaru
Citește mai mult
BREAKING | Declarațiile de avere și de interese ale partenerei președintelui Nicușor Dan, făcute publice cu puțin timp în urmă. Ce deține Mirabela Grădinaru

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share