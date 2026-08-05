Dan Udrea Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”
Opinii

Dan Udrea Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 17:26
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Dan Nistor e personajul săptămânii. A jucat în meciul de luni, U Cluj - Botoșani 2-1, partida cu numărul 515 în campionatul intern.

Îl egalează pe Ionel Dănciulescu și urcă pe primul loc all-time, peste Costică Ștefănescu (490), Florea Ispir (485) și Ladislau Boloni (484).

De la înălțimea acestui clasament, Nistor a spus și care a fost norocul de care a avut parte în carieră: „De multe ori trebuia să ajung la FCSB, dar, din fericire, bine că n-am ajuns”.

Apoi a argumentat ce a zis în interviul de la Digi: „Nu vedeți ce se întâmplă acolo? Dacă eram schimbat, mi-aș fi luat geanta și aș fi plecat acasă”.

Cifrele lui Nistor, în afara numărului de meciuri

Nistor face trimitere la modul în care sunt tratați cei care semnează cu FCSB: criticați, chiar jigniți de patron, schimbați la pauză sau chiar mai devreme.

Ce nu spune Nistor e că în afara volumului de meciuri, exclusiv pe plan intern, nu se poate lăuda cu aproape nimic ca fotbalist. Cariera lui nu conține practic ceva palpabil la nivel de performanțe:

  • În echipa națională are 6 meciuri, dintre care doar 4 sunt oficiale, în care a strâns 135 de minute!
  • N-a participat la niciun turneu final, iar ultima lui selecție datează de acum mai bine de 6 ani
  • N-are niciun minut jucat în UEFA Champions League
  • Are un singur titlu de campion, dar și acela bifat din postura de rezervă la CFR, în prima parte a sezonului 2017-2018, după care, în retur, Dan Petrescu l-a îndepărtat din lot
  • În cupele europene are doar 13 apariții, dar nici măcar una în faza grupelor
  • Nu jucat niciodată un meci în primăvara cupelor europene
  • În campionatele din străinătate are doar 6 meciuri de campionat bifate la Evian, în Franța. Cele mai multe minute, 45, le-a bifat într-un duel cu Lorient
U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport
U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport

La națională, Nistor e sub Steliano Filip, Hanca și Mogoș

Știți ce înseamnă 6 selecții? Vă răspunde lista următoare, cu jucători, aleși aleatoriu, care au mai multe meciuri în echipa națională decât Nistor, dar dintre cei care au jucat în tricolor exclusiv în perioada în care Nistor a bifat selecțiile:

  • Steliano Filip
  • Vasile Mogoș
  • Srgian Luchin
  • Paul Anton
  • Marius Alexe
  • Cristi Ganea
  • Alexandru Crețu
  • Sergiu Hanca
  • Tibi Bălan

Nistor e cel care a oferit o replică cu adevărat de antologia declarațiilor în istoria fotbalului românesc.

În august 2014, după un FCSB - Pandurii 6-0, el a spus: „În afară de cele 6 goluri, n-au avut nici o ocazie”. Astăzi, el spune că a fost norocos că n-a ajuns la FCSB.

Comparația Stanciu vs Nistor

Recordul lui de meciuri e impresionant. Dar în afară de volum, și acela pe plan intern, Nistor nu lasă nimic palpabil în urma lui.

Au fost și alții în situația lui, de a fi ofertați de FCSB și fie au dat curs, fie au procedat la fel ca el, au refuzat. Și au reușit o carieră mult peste cea a lui Nistor.

Stanciu a ales FCSB în vara lui 2013 și astăzi e în top 10 all-time ca selecții, a jucat la două Europene și are prezențe în UEFA Champions League, dar și confirmare internațională, la Anderlecht și Slavia Praga. Pentru Stanciu, ceea ce spune azi Nistor, „bine că n-am ajuns la FCSB”, nu se aplică.

Comparația Chiricheș & Chipciu vs Nistor

Vlad Chiricheș a fost coleg cu Nistor la Pandurii, în acea trupă senzațională, antrenată de Petre Grigoraș. El n-a avut „norocul” lui Nistor de a nu semna cu FCSB, dar tocmai acest lucru l-a propulsat spre o carieră deosebită: Tottenham, Napoli, 10 ani de Premier League și Serie A, top 15 selecții all-time pentru România, plus Champions League și Campionat European.

Nistor ar putea afla de la colegul și bunul său prieten, Alexandru Chipciu, dacă se validează „bine că n-am ajuns la FCSB”. Pentru Chipciu, FCSB a fost nu doar o rampă spre Occident și spre Euro 2016, ci și o perioadă cu trofee pe bandă rulantă și titluri consecutive.

Maxim vs Nistor

Există însă și exemple de jucători care au refuzat FCSB și care și-au construit ulterior o carieră strălucitoare.

Alexandru Maxim a fost coechipier cu Nistor la Pandurii, vreme de 2 ani, între 2011 și 2013. Amândoi au plecat în același timp în Occident: Nistor în Franța, Maxim în Germania, la Stuttgart.

Unul a clacat imediat, altul s-a impus ca titular de peste un deceniu peste tot pe unde a jucat, indiferent de numele cluburilor din Bundesliga sau prima ligă din Turcia.

Exclusiv în liga germană, Maxim a adunat peste 160 de meciuri și 20 de goluri, în 7 ani, iar în Turcia, în alți 6 ani, peste 215 meciuri și 55 de goluri.

Cifrele statistice vs fotbalul mare și scenele strălucitoare

Spre deosebire de el, alții au demonstrat și că se pot impune la FCSB, în ciuda imixtiunii lui Becali, dar și că pot confirma în străinătate, la echipa națională și în cupele europene, fără a avea nevoie de FCSB. Ceea ce nu se poate spune despre Nistor.

El a fost exclusiv un fotbalist de uz intern, dar și aici doar mai mult ca volum și puțin, foarte puțin ca performanțe.

Va fi și singur pe primul loc în topul all-time al meciurilor jucate. Să-i ai în spate pe Dănciulescu, Ștefănescu, Boloni, Dinu și alte nume mari nu e deloc puțin, doar că, fotbalul nu înseamnă doar prezențe pe teren și cifrele reci ale statisticilor.

Contează foarte mult și ceea ce produci, la ce nivel te impui, ce câștigi ca trofee, pe scene urci, ce ai făcut, dacă ai făcut ceva, pentru echipa națională.

Oamenii pot judeca singuri ce a realizat Nistor până acum și unde s-ar plasa el în istoria marilor jucători ai acestei țări. Sus, în clasa mijlocie sau printre cei de la categoria submediocru?

Dar în linia declarației pe care a făcut-o acum 12 ani, după FCSB - Pandurii 6-0, Nistor merită astăzi următoarea replică: „În afară de cele 515 meciuri, a produs și altceva în afară de nimic?”

u cluj Dan Nistor fcsb
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