Tactică inedită VIDEO. Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20

- Jucătoarele Franței au reușit să înscrie un gol în meciul cu Ghana de la Campionatul Mondial U20 după ce și-au derutat adversarele într-un mod inedit.
Sâmbătă, naționala feminină a Franței a învins cu 4-0 reprezentativa similară a Ghanei, în etapa a treia a grupelor de la Campionatul Mondial U20, turneu găzduit de Polonia.
VIDEO. Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele
În minutul 69 al partidei, la scorul de 1-0, naționala Franței a obținut un corner de pe partea dreaptă. Jucătoarele au atras atenția prin modul ingenios în care și-au derutat adversarele.
Înainte ca Ornella Graziani să execute lovitura de colț, fotbalistele au format un cerc în careu și au început să se rotească, tactică care a stârnit confuzie în rândul jucătoarelor din Ghana.
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În momentul centrării, jucătoarele franceze s-au împrăștiat rapid prin careu și au reușit să-și ia prin surprindere adversarele.
Ornella Graziani a trimis mingea în fața porții, acolo unde Justine Rouquet se demarcase excelent. Jucătoarea de la Montpellier a împins mingea în poartă și a dus scorul la 2-0.
Naționala U20 a Franței s-a impus în cele din urmă cu scorul de 4-0 și a câștigat grupa C de la Mondial, cu 7 puncte acumulate, reușind calificarea în optimi.
Ghana a încheiat grupa pe ultimul loc, cu 3 puncte, și a fost eliminată din competiție.
În optimile CM, Franța va juca joi cu reprezentativa similară a Canadei.
Rezultatele naționalei feminine ale Franței de la Campionatul Mondial U20:
- 1-1 cu Coreea de Sud, pe 6 septembrie
- 3-2 cu Ecuador, pe 9 septembrie
- 4-0 cu Ghana, pe 12 septembrie