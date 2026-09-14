Tactică inedită  VIDEO. Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20  +7 foto
Foto: captură X/@mundopelotanet
Campionatul Mondial

Tactică inedită VIDEO. Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 13:48
  • Jucătoarele Franței au reușit să înscrie un gol în meciul cu Ghana de la Campionatul Mondial U20 după ce și-au derutat adversarele într-un mod inedit.
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Sâmbătă, naționala feminină a Franței a învins cu 4-0 reprezentativa similară a Ghanei, în etapa a treia a grupelor de la Campionatul Mondial U20, turneu găzduit de Polonia.

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VIDEO. Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele

În minutul 69 al partidei, la scorul de 1-0, naționala Franței a obținut un corner de pe partea dreaptă. Jucătoarele au atras atenția prin modul ingenios în care și-au derutat adversarele.

Înainte ca Ornella Graziani să execute lovitura de colț, fotbalistele au format un cerc în careu și au început să se rotească, tactică care a stârnit confuzie în rândul jucătoarelor din Ghana.

Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20. Foto: captură X/@mundopelotanet
Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20. Foto: captură X/@mundopelotanet

Galerie foto (7 imagini)

Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20. Foto: captură X/@mundopelotanet Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20. Foto: captură X/@mundopelotanet Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20. Foto: captură X/@mundopelotanet Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20. Foto: captură X/@mundopelotanet Modul ingenios în care jucătoarele Franței și-au derutat adversarele la CM U20. Foto: captură X/@mundopelotanet
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În momentul centrării, jucătoarele franceze s-au împrăștiat rapid prin careu și au reușit să-și ia prin surprindere adversarele.

Ornella Graziani a trimis mingea în fața porții, acolo unde Justine Rouquet se demarcase excelent. Jucătoarea de la Montpellier a împins mingea în poartă și a dus scorul la 2-0.

Naționala U20 a Franței s-a impus în cele din urmă cu scorul de 4-0 și a câștigat grupa C de la Mondial, cu 7 puncte acumulate, reușind calificarea în optimi.

Ghana a încheiat grupa pe ultimul loc, cu 3 puncte, și a fost eliminată din competiție.

În optimile CM, Franța va juca joi cu reprezentativa similară a Canadei.

Rezultatele naționalei feminine ale Franței de la Campionatul Mondial U20:

  • 1-1 cu Coreea de Sud, pe 6 septembrie
  • 3-2 cu Ecuador, pe 9 septembrie
  • 4-0 cu Ghana, pe 12 septembrie

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