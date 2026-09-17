Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul Constanța, a explicat motivul pentru care Ionuț Cercel (19 ani) nu a prins niciun minut în acest sezon.

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Transferat de FCSB de la Farul în februarie 2025, fundașul dreapta a revenit în această vară la „marinari”, sub formă de împrumut.

Ciprian Marica, despre situația lui Ionuț Cercel: „Așa consideră Sabău”

Oficialul Farului a dezvăluit că Ionuț Cercel nu intră în planurile lui Ioan Ovidiu Sabău, deoarece tehnicianul nu-l consideră 100% din punct de vedere fizic.

De asemenea, Marica a adăugat că tânărul fotbalist a acuzat și probleme medicale, situație cu care s-a confruntat în mai multe rânduri și în perioada FCSB.

„În cazul lui Cercel, din punct de vedere fizic, Neluțu Sabău consideră că mai are nevoie de timp. E un jucător în care noi am investit și sunt convins că va avea și oportunități să joace.

Deocamdată n-a fost în cei mai buni parametri, înțeleg că a avut și ceva probleme medicale. Dar e un jucător în care noi credem, nu întâmplător l-am luat înapoi”, a declarat Ciprian Marica, citat de gsp.ro.

Ultimul meci oficial în care Ionuț Cercel a evoluat a fost pe 18 mai, când fundașul a prins 16 minute în înfrângerea suferită de FCSB, scor 0-2, în fața lui Hermannstadt, în play-off.

450.000 de euro este cota lui Ionuț Cercel, potrivit transfermarkt.ro

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