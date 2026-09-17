Beckham, lobby pentru Messi Îl susține pe starul argentian în cursa pentru Balonul de Aur : „Ar trebui să câștige”
Lionel Messi și David Beckam/ Foto; IMAGO
Campionate

Beckham, lobby pentru Messi Îl susține pe starul argentian în cursa pentru Balonul de Aur: „Ar trebui să câștige”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 18:14
  • David Beckham (51 de ani) susține că Lionel Messi (39 de ani) ar trebui să câștige Balonul de Aur.
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Starul argentinian a fost decisiv pentru Inter Miami în finala Campeones Cup, cu Cruz Azul, scor 2-0. Messi a marcat golul cu numărul 100 în tricoul formației din Florida și și-a trecut în cont și o pasă decisivă.

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David Beckham îl susține pe Lionel Messi în cursa pentru Balonul de Aur: „Ar trebui să-l câștige”

La 39 de ani, câștigătorul a opt Baloane de Aur a prins din nou lista finală, pentru prima dată din 2023, când a cucerit pentru ultima oară prestigiosul trofeu.

Coproprietar al lui Inter Miami, David Beckham este de părere că Messi ar trebui să pună din nou mâna pe cel mai râvnit trofeu individual pentru evoluțiile de la ultima sa Cupă Mondială din carieră.

„Când îl vezi făcând astfel de lucruri, când vezi ce Cupă Mondială a avut, nu există nimeni la 39 de ani care să facă ceea ce face el și să o facă la acest nivel.

Merită să fie luat în considerare pentru Balonul de Aur. În opinia mea, ar trebui să-l câștige”, a declarat David David Beckham, citat de goal.com.

În acest an, Balonul de Aur se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023
sunt anii în care Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur

Lista celor 30 de finaliști la Balonul de Aur

  • Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)
  • Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)
  • Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)
  • Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)
  • Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)
  • Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)
  • Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)
  • Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)
  • Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)
  • Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)
  • Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)
  • Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)
  • Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)
  • Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)
  • Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)
  • Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)
  • Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)
  • Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)
  • Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)
  • William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)
  • Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)
  • Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)
  • Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

VIDEO. Golul marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Cruz Azul 2-0

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