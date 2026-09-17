David Beckham (51 de ani) susține că Lionel Messi (39 de ani) ar trebui să câștige Balonul de Aur.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Starul argentinian a fost decisiv pentru Inter Miami în finala Campeones Cup, cu Cruz Azul, scor 2-0. Messi a marcat golul cu numărul 100 în tricoul formației din Florida și și-a trecut în cont și o pasă decisivă.

David Beckham îl susține pe Lionel Messi în cursa pentru Balonul de Aur: „Ar trebui să-l câștige”

La 39 de ani, câștigătorul a opt Baloane de Aur a prins din nou lista finală, pentru prima dată din 2023, când a cucerit pentru ultima oară prestigiosul trofeu.

Coproprietar al lui Inter Miami, David Beckham este de părere că Messi ar trebui să pună din nou mâna pe cel mai râvnit trofeu individual pentru evoluțiile de la ultima sa Cupă Mondială din carieră.

„Când îl vezi făcând astfel de lucruri, când vezi ce Cupă Mondială a avut, nu există nimeni la 39 de ani care să facă ceea ce face el și să o facă la acest nivel.

Merită să fie luat în considerare pentru Balonul de Aur. În opinia mea, ar trebui să-l câștige” , a declarat David David Beckham, citat de goal.com.

"In my opinion, he should win [the Ballon d'Or]."



David Beckham on Messi. 🤝 pic.twitter.com/oGVTKvlTpo — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

În acest an, Balonul de Aur se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 sunt anii în care Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur

Lista celor 30 de finaliști la Balonul de Aur

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

VIDEO. Golul marcat de Lionel Messi în Inter Miami - Cruz Azul 2-0

Citește și