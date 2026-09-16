De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Ciprian Pamfile. Foto: Facebook.com
Diverse

De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 11:13
  • Ciprian Pamfile, apropiat al lui Călin Georgescu, ar fi unul din principalii organizatori ai protestatarilor care au produs incidente violente, marți, în Piața Victoriei.
  • Acesta a provocat incidente la partida dintre România și Austria, scor 1-0, în 2025.
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Un număr considerabil de fermieri și ciobani s-a adunat, marți, în pentru a protesta în fața Guvernului, în timp ce un grup format din alți protestatari a deturnat acțiunea și a recurs la multiple violențe asupra forțelor de ordine.

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Ciprian Pamfile ar fi unul dintre liderii protestatarilor din Piața Victoriei

În timp ce Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene pentru oprirea violențelor, zeci de persoane au fost rănite, iar unii dintre protestatari au fost extrași din mulțime și reținuți.

Printre ei s-ar număra și unul dintre liderii acestora, Ciprian Pamfile, care a fost dus la audieri la Secția 6 de Poliție, informează antena3.ro.

Conform forțelor de oridine, acesta ar fi fost identificat drept unul dintre principalii organizatori ai grupului de persoane care a acționat violent la manifestațiile din Piața Victoriei.

Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3 Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3
Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3

Pamfile este cunoscut în mediul online ca un susținător al lui Călin Georgescu și este cel care a intrat pe gazon la meciul dintre România și Austria, 1-0, în toamna anului trecut.

A fost scos de pe teren de stewarzi și amendat ulterior de Jandarmerie.

Explicația acestuia, oferită după meciul naționalei, a fost una bizară.

„Păi, am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos şi să le reamintesc că doar cu ei putem învinge. Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi”, a spus Pamfile la acel moment, pentru fanatik.ro.

„Jandarmii m-au întrebat de ce am sărit din tribună și am intrat pe gazon. M-am dus la dubă, mi-au luat datele, mi-au scris o amendă de 500 de lei, mi-au dat interdicţia pe stadion pe un an de zile şi asta a fost. Mesajul meu pentru toţi acesta a fost să creadă în Dumnezeu şi să facă fapte. Credinţa fără fapte este moartă!”, a încheiat el.

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