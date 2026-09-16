De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele

Ciprian Pamfile, apropiat al lui Călin Georgescu, ar fi unul din principalii organizatori ai protestatarilor care au produs incidente violente, marți, în Piața Victoriei.

Acesta a provocat incidente la partida dintre România și Austria, scor 1-0, în 2025.

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Un număr considerabil de fermieri și ciobani s-a adunat, marți, în pentru a protesta în fața Guvernului, în timp ce un grup format din alți protestatari a deturnat acțiunea și a recurs la multiple violențe asupra forțelor de ordine.

Ciprian Pamfile ar fi unul dintre liderii protestatarilor din Piața Victoriei

În timp ce Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene pentru oprirea violențelor, zeci de persoane au fost rănite, iar unii dintre protestatari au fost extrași din mulțime și reținuți.

Printre ei s-ar număra și unul dintre liderii acestora, Ciprian Pamfile, care a fost dus la audieri la Secția 6 de Poliție, informează antena3.ro.

Conform forțelor de oridine, acesta ar fi fost identificat drept unul dintre principalii organizatori ai grupului de persoane care a acționat violent la manifestațiile din Piața Victoriei.

Ciprian Pamfile. Foto: captură video Antena 3

Pamfile este cunoscut în mediul online ca un susținător al lui Călin Georgescu și este cel care a intrat pe gazon la meciul dintre România și Austria, 1-0, în toamna anului trecut.

A fost scos de pe teren de stewarzi și amendat ulterior de Jandarmerie.

Explicația acestuia, oferită după meciul naționalei, a fost una bizară.

„Păi, am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos şi să le reamintesc că doar cu ei putem învinge. Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi”, a spus Pamfile la acel moment, pentru fanatik.ro.

„Jandarmii m-au întrebat de ce am sărit din tribună și am intrat pe gazon. M-am dus la dubă, mi-au luat datele, mi-au scris o amendă de 500 de lei, mi-au dat interdicţia pe stadion pe un an de zile şi asta a fost. Mesajul meu pentru toţi acesta a fost să creadă în Dumnezeu şi să facă fapte. Credinţa fără fapte este moartă!”, a încheiat el.

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