„Ei câștigă și tot ei plâng?” Legenda lui Dinamo îl contrazice dur pe Pițurcă. Acesta spusese că „Steaua nu avea nicio putere” înainte de 1989 +50 foto
Claudiu Vaișcovici îi răspunde lui Victor Pițurcă FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago/Facebook
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„Ei câștigă și tot ei plâng?” Legenda lui Dinamo îl contrazice dur pe Pițurcă. Acesta spusese că „Steaua nu avea nicio putere” înainte de 1989

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 16:22
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 16:22
  • Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a reacționat după declarațiile făcute de Victor Pițurcă (70 de ani) cu privire influența celor două mari rivale în perioada comunistă.
  • Fostul dinamovist îl contrazice pe Pițurcă și susține că Dinamo a fost dezavantajată în mai multe derby-uri cu Steaua.
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Discuțiile au pornit după ce Victor Pițurcă a afirmat că Dinamo, susținută de Ministerul de Interne, avea o influență mult mai mare în fotbalul românesc decât Steaua, clubul Armatei.

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Claudiu Vaișcovici îl contrazice pe Victor Pițurcă: „Tot ei câștigă, tot ei plâng?”

După ce Pițurcă a afirmat pentru Euronews România că „Steaua nu avea nicio putere! Nu te puteai compara cu Dinamo niciodată, cu ce putea și ce ar fi făcut Dinamo”, Vaișcovici a replicat:

„Da, îmi aduc aminte, cum să nu! Și Tudorel a dat niște declarații... Campionatul era împărțit jumate-jumate. Dinamo jumate, Steaua jumate, ce tot o mai...

Și când se juca Dinamo - Steaua, noi eram eliminați, ei erau bine-mersi. Când venea CC al PCR (n.r. – Comitetul Central al Partidului Comunist Român) și era băiatul șefului ăla mare, al lui Ceaușescu, ce mai mișca cineva? Nu mai mișca nimeni!

Ce tot atâta să mai stăm de vorbă? Îi vezi că plâng ca fetele mari. Au câștigat în perioada aia, acolo sus, peste Dinamo, tot ei plâng? Tot ei câștigă, tot ei plâng?”, a declarat Vaișcovici, la Prima Sport.

Steaua nu avea nicio putere! Nu te puteai compara cu Dinamo niciodată, cu ce putea și ce ar fi făcut Dinamo. Mai câștigam noi campionate? Ne dărâmam dacă nu era... A fost fantastic de important pentru noi, era o presiune fantastică. Aveam cu ministrul ședințe, își doreau victoria, pentru ei era cel mai important. Puteai să pierzi campionatul, dar să bați pe Dinamo. Victor Pițurcă, la Euronews

Fostului dinamovist i s-a amintit și că clubul din Ștefan cel Mare beneficia de susținerea unor persoane importante din structurile statului comunist, inclusiv din Procuratura Generală.

„Păi și procurorul general al Republicii de cine era schimbat? Dacă îl schimba, cine o făcea?

Aveam putere? De-aia a fugit nea Costică Anghelache în tribună, ca să nu-l aresteze acolo, la stadion, când i-am bătut cu 3-0. Ce tot atâta vorbiți?”, a mai spus acesta.

Steaua - Dinamo 3-3, derby-ul în care Vaișcovici a marcat de două ori: „Gol perfect valabil, anulat”

Unul dintre meciurile invocate de Vaișcovici este derby-ul din 8 iunie 1988, disputat în Ghencea, în etapa #31 a campionatului.

Steaua avea un punct avans față de Dinamo, într-o perioadă în care victoria era recompensată cu două puncte. Un succes le-ar fi permis dinamoviștilor să treacă pe primul loc, cu trei etape înainte de final.

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, după ce Dinamo a revenit de la 1-3. Vaișcovici a înscris de două ori, iar Rodion Cămătaru a marcat celălalt gol al oaspeților. Pentru Steaua au punctat Gheorghe Hagi, de două ori, și Marius Lăcătuș.

La 0-0, dă Cămătaru gol perfect valabil. Noi ne ducem cinci inși la Dan Petrescu (n.r. - fost arbitru), la tușă. Ca să nu iasă meleu, le-a spus ăstora: «Dați-i drumul!». Și au plecat toți contra cinci de-ai noștri. Fault Ionuț Lupescu la Lăcătuș. Asta în campionatul din 1987-1988, înspre final. În loc să fie în minutul 16 1-0 pentru noi, e 1-0 pentru ei, 11 metri. Claudiu Vaișcovici, fost fotbalist

Fostul fotbalist a insistat asupra fazei la care golul lui Cămătaru a fost anulat pentru ofsaid, susținând că decizia a fost greșită.

„Cum poți să spui așa ceva când Rotariu era un metru în careul ăla de cinci metri și jumătate, iar Cămătaru era un metru în afară, dă cu capul și el ridică ofsaid?

«Soarele». Soarele a fost să-l vezi numai pe Cămătaru, dar pe Rotariu nu l-ai văzut, nu?”.

  • Faza a fost judecată de brigada condusă de Ioan Igna, cu Ion Crăciunescu și Dan Petrescu asistenți.

FOTO. Faza din derby-ul Steaua - Dinamo din 1988, în care dinamoviștilor le-a fost anulat un gol, iar steliștii au primit un penalty

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Faza din derby-ul Steaua - Dinamo din 1988, în care dinamoviștilor le-a fost anulat un gol, iar steliștii au primit un penalty. Foto: captură TVR 2 / „Replay” Faza din derby-ul Steaua - Dinamo din 1988, în care dinamoviștilor le-a fost anulat un gol, iar steliștii au primit un penalty. Foto: captură TVR 2 / „Replay” Faza din derby-ul Steaua - Dinamo din 1988, în care dinamoviștilor le-a fost anulat un gol, iar steliștii au primit un penalty. Foto: captură TVR 2 / „Replay” Faza din derby-ul Steaua - Dinamo din 1988, în care dinamoviștilor le-a fost anulat un gol, iar steliștii au primit un penalty. Foto: captură TVR 2 / „Replay” Faza din derby-ul Steaua - Dinamo din 1988, în care dinamoviștilor le-a fost anulat un gol, iar steliștii au primit un penalty. Foto: captură TVR 2 / „Replay”
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Acuzații la adresa lui Ion Crăciunescu: „Ai crezut că nu este penalty, dar pe casetă ai văzut că este”

Vaișcovici și-a continuat relatarea cu alte episoade din derby-urile perioadei respective, în care consideră că Dinamo a fost dezavantajată de arbitraj.

Unul dintre ele s-a petrecut în meciul Dinamo - Steaua 0-0, disputat în decembrie 1987.

Tot în campionatul ăla, 1987-1988, în tur, eram la Victoria și am venit la acel 0-0 pe Dinamo, când au fost câte două eliminări. De acolo a plecat Crăciunescu să aibă boală pe mine. A fost 11 metri clar la Ionuț Lupescu. «Dă-i drumul, n-a fost nimic». Claudiu Vaișcovici, fost fotbalist

Vaișcovici a povestit apoi despre o discuție pe care ar fi avut-o cu Ion Crăciunescu după un alt derby, disputat în condiții meteo dificile, în care Adrian Porumboiu s-a aflat la centru.

„După meci se bea o bere, se mânca o plăcintă cu arbitrii. Și discuții acolo. Se bagă și Crăciunescu în discuție și îi zic:

  • «Lasă, nu mai vorbi, că a fost 11 metri la 0-0 anul trecut. Îți aduci aminte?».
  • «Da, a fost 11 metri».
  • «Și de ce nu l-ai dat?»
  • «Păi am crezut în timpul jocului că nu este 11 metri, dar pe urmă am văzut pe casetă că este».

Păi de ce n-ai crezut invers, măi omule? Dă 11 metri și după să vezi pe casetă că nu e. Dar tu tot timpul dai împotriva lui Dinamo”.

Vaișcovici susține că dialogul a continuat, iar o replică a sa l-ar fi deranjat pe fostul arbitru.

  • „El a spus: «Lasă că ai să te faci și tu arbitru».
  • Am zis: «Eu hoț nu mă fac niciodată».
  • «Adică mă faci hoț?».

Zic: «Nu, dar 5% pentru gazde știi cum e, că vrei să fii corect, dar tot…». Eu, ca să o mai dreg”, a mai spus fostul fotbalist.

Steaua - Dinamo 2-1, meciul cu două eliminări și un gol marcat pe final

Un alt episod amintit de Vaișcovici este derby-ul din 22 martie 1989, câștigat de Steaua cu 2-1, în Ghencea.

Partida a avut o miză importantă în lupta pentru titlu. Cele două echipe erau la egalitate de puncte înaintea confruntării, Dinamo ocupând primul loc datorită golaverajului.

Hagi a deschis scorul pentru Steaua, în minutul 14, Ioan Andone a egalat în minutul 75, iar Gabi Balint a înscris golul victoriei în minutul 87. Dinamo a încheiat meciul în nouă jucători, după eliminările lui Claudiu Vaișcovici și Rodion Cămătaru.

„În meciul următor, în minutul 7-8, minge lungă aruncată din apărare de la noi. Cămătaru cu Bumbescu alergau înspre minge. Terenul umed, a luat iarba, ieșea mingea afară, dar ei umăr în umăr, unul cu altul.

Cami s-a pus mai zdravăn și l-a dezechilibrat. Crăciunescu, la cinci-șase metri în fața mea, mingea ieșea în aut, el fluieră fault.

Și eu îi spun lui Ionuț: «Nu a fost nimic, să moară mama». S-a întors Adrian la mine: «Ce? Ce? Galben?».

«Stai, bă, omule, că nu vorbeam cu tine». Nu i-am mai spus nimic, că știam că e răzbunător”.

Eram în minutul 75, la centrul terenului, pe atac pozițional, Tudorel Stoica, și m-am dus cu un fault, singurul făcut. Imediat galben, minutul 75. Lăcătuș făcuse pe teren de toate, a sărit la bătaie și la Lupu, nimic, nicio treabă. Bumbescu la fel, nicio treabă. Vine al doilea galben și lui Cami, în minutul 86. ne-a dat Gabi Balint gol și ne-a bătut 2-1. Dar Dinamo avea putere, știi. Claudiu Vaișcovici, fost fotbalist

Vaișcovici susține că televiziunea era influențată în timpul derby-urilor

Fostul fotbalist a lansat și acuzații referitoare la modul în care erau transmise la televizor confruntările dintre Steaua și Dinamo.

Vaișcovici susține că operatorii TV ar fi primit indicații înaintea partidelor, astfel încât eventualele incidente să fie filmate într-un anumit fel, iar comentariile să favorizeze Steaua.

„Ia întreabă-l de la voi, dintre comentatori, pe Graur, dar nu spune. Când a fost 3-3 în Ghencea, când a ieșit și cu bătaie, și cu scandal, filmau prin tribună.

Erau chemați înainte de meci și, au recunoscut după, dacă ieșea vreun meleu, ceva, să filmeze în tribune, iar comentariile să fie în favoarea Stelei”.

Ziarul „Sportul” descria astfel derby-ul, în ediția de a doua zi, conform digisport.ro:

„Partida s-a jucat sub auspicii mai puţin promiţătoare, într-o atmosferă de tensiune, vizibilă şi în tribune (unde dialogul galeriilor nu s-a menţinut mereu în limitele sportivităţii), dar mai ales în teren, unde nervozitatea jucătorilor a dus în primele 10 minute la multe obstrucţii, faulturi şi chiar altercaţii”.

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