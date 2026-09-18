„Sper să fie inspirat Hagi” Marica, surprins după ce a văzut lista convocărilor. Numele care i-a ridicat semne de întrebare
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„Sper să fie inspirat Hagi” Marica, surprins după ce a văzut lista convocărilor. Numele care i-a ridicat semne de întrebare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 15:57
  • Fostul internațional Ciprian Marica (40 de ani) a rămas surprins când a văzut că Florin Tănase (31 de ani) a fost convocat la naționala României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.
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Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat, vineri, lotul naționalei pentru primele 4 partide din această toamnă: cu Suedia (25 septembrie), Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

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Ciprian Marica, surprins de convocarea lui Florin Tănase: „Sper să fie inspirat Gică Hagi”

Ciprian Marica își dorește ca Florin Tănase să fie în formă la meciurile naționalei și să dovedească că a meritat să fie convocat.

Tănase? Mă surprinde. Să sperăm că a fost inspirația selecționerului la convocarea acestor jucători. Sper să fie inspirat Gică Hagi. E în cea mai mare măsură să aleagă.

Știi cum e, întotdeauna sunt buni ăia care au rămas acasă, dar eu vreau să-i dăm selecționerului încredere că a știut ce a ales. Acum să-i vedem la joc.

Sper să fie în formă și să demonstreze că merită să fie la echipa națională. E o onoare pentru fiecare jucător să vină la echipa națională, așa că sper să se ridice la nivelul așteptărilor”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

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Florin Tănase a fost transferat recent de Omonia Nicosia de la FCSB. Românul a jucat în 4 meciuri pentru campioana Ciprului, bifând un total de 96 de minute pe teren.

Marica, care a marcat 25 de goluri în 75 de meciuri jucate pentru România, consideră că neconvocările lui Ștefan Baiaram și Alexandru Dobre sunt justificate.

Baiaram nu prea era în formă acum în ultima perioadă. Știm cu toții problemele pe care le are la Craiova. Cumva e de înțeles neconvocarea lui.

Dobre era într-o formă destul de bună, dar selecționerul a avut timp să-l vadă, să-l cunoască. L-a avut la convocarea trecută (n.r. - din iunie, în amicalele cu Georgia și Țara Galilor).

Contează foarte mult cum te-ai prezentat, cum te-a văzut selecționerul pe lângă evoluțiile de la echipă, contează și cum te-a văzut la ultima convocare. Și poate a contat și acest lucru”, a mai completat Marica.

  • În acest sezon, Ștefan Baiaram a jucat în 16 meciuri pentru U Craiova, reușind să înscrie 4 goluri și 2 pase decisive.
  • Alex Dobre a evoluat în 10 meciuri pentru Rapid în actuala stagiune, în care a marcat 3 goluri.

Ciprian Marica: „E clar că ne vom apăra în mare parte”

Fostul atacant a vorbit și despre sistemul de joc pe care îl va folosi selecționerul Gheorghe Hagi la următoarele meciuri.

Gică Hagi e fan al sistemului cu trei fundași centrali. Mă aștept să joace așa. Mai ales că suedezii au doi atacanți nu buni, ci super buni (n.r. - Alexander Isak și Viktor Gyokeres).

Trebuie să-i prindem cumva, în trei îi prinzi mai bine decât când joci cu doi fundași centrali, clar. Asta înseamnă că vom juca cu cinci pe linia de fund.

E clar că ne vom apăra în mare parte, nu neapărat că vrem, dar fiind mai puternici decât noi, probabil că își vor impune jocul. Ei vor fi cei care vor conduce jocul și atunci, la un astfel de meci, trebuie să te aperi foarte bine”, a încheiat Marica.

Lotul României pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Liga Națiunilor

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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