„Când pui Steaua pe prompter e intenție” GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, care a amenințat presa cu sancțiuni imense

În ședința de marți, CNA a somat postul Digi Sport fiindcă un comentator și o prezentatoare de știri au numit-o pe FCSB drept Steaua

În aceeași ședință, Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, a avut un discurs dur la adresa presei și a propus amenți și de 200.000 de lei

GOLAZO.ro a stat de vorbă chiar cu Valentin Jucan. Dialogul, mai jos

„CNA amenință presa” a titrat GOLAZO.ro la articolul care relata scenele tensionate din ședința de marți.

În momentul în care s-a ajuns la subiectul FCSB vs. Steaua, cuvântul a fost luat de Jucan, care a spus că acest „subiect durează deja de o grămadă de ani” și a venit cu propunerea de a sancționa instituțiile de presă cu sute de mii de lei: amenzi pentru toți cei care folosesc numele „Steaua” pentru a face referire la clubul patronat de Gigi Becali.

CE A SPUS VICEPREȘEDINTELE CNA, VALENTIN JUCAN, ÎN ȘEDINȚA DE MARȚI

„Subiectul ăsta al FCSB și Steaua durează deja de o grămadă de ani. Noi dacă nu reușim măcar lucrurile astea... Tot am dat somații, mici amenzi, rugăminți.

Uite, de la următoarele rapoarte eu o să propun câte 200.000 de lei pentru că aici nu e vorba de greșeli și de scăpări.

Cei care sunt în redacțiile de sport, cei care comentează, nu sunt luați așa... s-au găsit în redacție, au trecut pe stadion și au zis «Hai, mă, că comentez eu acuma meciul ăsta. Și, ha, mi-a scăpat, nu e Steaua, că e FCSB, nu e invers». Nu!

După atâta amar de ani, subiectul ăsta a ajuns deja inclusiv de meme-uri, nu există cineva în redacțiile astea, în momentul în care comentează un meci sau redactează o știre, să nu știe că FCSB nu e Steaua! Prin urmare, o fac în mod voit. Eu nu pot să cred că astea sunt niște scăpări, când tu ai scris acolo.

Cred că până și pe fata aia (n.r. - Andreea Trușcă, prezentatoarea emisiunii «Știri» de la Digi Sport 1), după ce a terminat știrea s-a întors și i-a zis «Hai să fim serioși».

Nu pot să cred după atâta amar de ani că noi în continuare punem pe ordinea de zi, aparatul nostru tehnic stă și caută FCSB, Steaua, noi ne-o luăm pe aici, ni se scriu mail-uri și așa mai departe. Nu pot să cred!

Hai să începem atunci să mergem în partea cealaltă, sunt două variante:

Ori îi lăsăm în pace să se judece și să se înjure între ei și nu mai blocăm instituția cu zeci și sute de astfel de reclamații

Ori trecem în partea cealaltă: ia, frate, câte 200.000, să vedeți cum își aduc aminte prin redacții, pe acolo, că îi pune pe geam lui ăla, lui comentatorul, înainte să strige «Goooool», îi zice vezi că «ooooo» astea sunt zerourile de la 200.000”.

Dialogul GOLAZO.ro - Valentin Jucan: „Sub nici o formă n-am urmărit să amenințăm jurnaliștii”

Domnule Jucan, bună seara, vă deranjez ca să discutăm în legătură cu ședința de marți, în care ați avut niște amenințări la adresa presei.

Bună seara, dar nu a fost vorba despre amenințări. Dacă vrei să aplici legea mai sever și spui așa ceva, nu înseamnă că e o amenințare, fiindcă amenințare e atunci când urmărești să faci ceva ilegal. Iar noi, dimpotrivă, vrem să se respecte legea, nu să facem ceva ilegal

Tonul pe care l-ați folosit în acea ședință…

Haideți să clarificăm și chiar țin să vă mulțumesc că m-ați sunat pentru a putea să explic. Sunteți primul jurnalist care mă caută și apreciez că îmi dați și mie posibilitatea de a spune ceva pe acest subiect.

Vă rog!

Discuția din ședința la care faceți referire, pe marginea subiectului respectiv, a fost mult mai lungă decât ceea ce s-a prezentat, dar unii colegi nu aveau microfoanele deschise și nu s-a auzit chiar tot. Uitați cum stă situația. Când au loc meciuri, mai ales în cazul celor cu audiență importantă, dumneavoastră nu aveți idee câte sesizări primim pe subiectul FCSB versus Steaua.

“Cât mai continuă această lipsă de atenție?”

Multe?

Nu multe, ci enorm de multe. Sute, zici că nu se mai termină. De ce în redacții nu există atenție pentru respectarea unei hotărâri judecătorești, care este aplicabilă?

Nu acceptați că pot fi și erori?

Când domnișoara a citit știrea a citit de pe prompter, unde era scris de cineva Steaua, în loc de FCSB. Nu a fost un comentariu spontan, în direct, al unui comentator, moderator sau al unui invitat din studio. Cât mai continuă această lipsă de atenție, care e până la urmă în detrimentul ambelor echipe, pentru că una e FCSB, cealaltă e Steaua? Eu nu sunt microbist, să nu înțeleagă cineva altceva, eu urmăresc doar să se aplice ce e de aplicat. Și să se respecte legea.

Bun, dar…

Dar sub nici o formă și vreau să se înțeleagă foarte clar acest lucru, nu am amenințat pe nimeni. De altfel, cred că ați văzut că CNA a luat poziție, zilele trecute, în favoarea protejării jurnaliștilor de mesaje agresive și de instigare la ură. După ce au apărut astăzi articolele din presă, că am amenințat presa, chiar mă gândeam că trebuie să avem un punct de vedere, ca să nu rămână oamenii cu ideea că noi amenințăm ziariști.

Valentin Jucan

“Acest subiect parcă nu se termină niciodată”

Și cum se percepe când spuneți “ia, frate, câte 200.000, să vedeți cum își aduc aminte prin redacții, pe acolo”?

Am zis, da, în efervescența discuțiilor, colegii nici nu mai știau ce să propună. Efectiv, acest subiect e fără sfârșit. Vă rog să mă credeți că nu trec două săptămâni fără să primim sesizări.

Bun, dar nu aceasta e treaba membrilor CNA, să analizeze sesizări? Se înțelege că vă plângeți că trebuie să faceți ceea ce scrie în fișa postului.

În spatele sesizărilor știți ce muncă este?

Ce muncă este?

Fiecare sesizare e preluată și apoi trebuie identificat exact momentul la care se face referire. Să stai să cauți minut cu minut al unui meci, emisiune, buletin de știr. E o muncă îngrozitoare și doar 14 persoane care se ocupă cu așa ceva.

“Mircea Toma a propus să apreciem cuantumul sancțiunilor în funcție de volumul muncii”

Mă întorc la ce propuneri ați făcut, a părut că reacționați sub imperiul nervilor, nu al unor reglementări.

E un cumul de frustrări fiindcă analizăm mereu, mereu și mereu aceeași speță. De ani și ani de zile. Am căutat să nu dăm sancțiuni decât atunci când erau asumate tehnic, adică apărea Steaua în loc de FCSB fie pe o burtieră, fie pe prompter. În schimb, am dat somații și scrisori de atenționare dacă a fost ceva ce s-a spus pe un comentariu live, indiferent că era meci sau emisiune.

Dumneavoastră ați propus cele două variante extreme. Nu mai există și o a treia cale?

Mircea Toma a venit cu a treia propunere, care spune să apreciem cuantumul sancțiunii în funcție de cantitatea și volumul muncii colegilor de la monitorizare. Cei care au făcut sesizări ne-au zis de multe ori și ne-au acuzat: “doar vă faceți că lucrați”. OK, nu trebuie să decidem cum vrea cel care face sesizarea, ci trebuie să aplicăm legea. Și mai e ceva, că mi-am adus aminte. Atitudinea reprezentantului postului care a fost în discuție la ședința de marți.

“După 10 ani de când s-a dat decizia, tot reflex e?”

Cel de la Digi Sport, da. Ce atitudine?

Se făcea că nu înțelege, zicea că sunt erori, nu chestiuni voite.

Dar chiar așa se întâmplă, probabil de cele mai multe ori. Până și Lăcătuș a spus Steaua în loc de FCSB și el e unul dintre simbolurile Stelei. Nu vreți să admiteți că se mai întâmplă să zici Steaua, în loc de FCSB, dar fără să o faci în mod intenționat?

FCSB nu se mai numește Steaua de când?

Din 2014!

După mai bine de 10 ani să fie tot scăpare? Atunci, chiar și un an, doi, trei după, da, am înțeles. Era la cald după decizie, patosul suporterilor, memoria colectivă, era un gest reflex să-i zici Steaua, OK, am înțeles, acesta a și fost motivul pentru care atunci nu s-au dat sancțiuni. Dar, repet, când tu pui pe prompter, lăsați-mă să cred că e în mod voit.

“Propun un moment zero”

Revin, cum credeți că se poate rezolva acest caz?

Să știți că dialogând cu dumneavoastră, văzând și articolele de azi, realizez că e de bun augur ce se petrece.

De ce?

Înseamnă că acest subiect e extrem de relevant pentru public, e de actualitate și atunci vom avea o deschidere și mai mare, noi cei de la CNA, pentru a fi rezolvat. Mai ales că observ că reacțiile noastre sunt foarte atent urmărite, iar semnificația a ceea ce facem și decidem noi capătă ecouri mai mari decât mi-am imaginat.

O soluție?

Am propus acum ceva timp o întâlnire CNA - șefii redacțiilor de sport. Nu s-a realizat. O să reiau această propunere. E nevoie de întâlniri informale și poate stabilim chiar și un moment zero. Să avem un dialog cred că ar fi cea mai bună soluție.