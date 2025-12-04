„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit” +21 foto
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit la club în februarie 2023, când clubul era în Liga 2, după multe sezoane foarte proaste
Superliga

„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 19:02
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 19:02
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit oficial la club în februarie 2023, când echipa era în Liga 2, după multe sezoane foarte proaste

Nicolescu și acționarii au reușit să-i repună pe roș-albi pe linia de plutire, iar sezonul trecut echipa a jucat în play-off. Obiectivul pentru acest an e cel puțin un loc de cupe europene.

Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + Lotul roș-albilor va fi mai mare anul viitor
Citește și
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + Lotul roș-albilor va fi mai mare anul viitor
Citește mai mult
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + Lotul roș-albilor va fi mai mare anul viitor

Andrei Nicolescu: „Dinamo putea fi primul brand din România”

Conducătorul „câinilor” e de părere că Dinamo nu a profitat de războiul identitar între Steaua și FCSB, pentru a urcat pe primul loc în topul brandurilor din fotbalul românesc.

„Clubul Dinamo, brand-ul Dinamo s-a poziționat foarte prost în ultimii 15 ani, apropo de avantajul pe care putea să-l primească de la schisma care s-a produs în zona Steaua.

N-a profitat deloc, ba mai mult, și-a distrus și propriul brand, prin toate istoriile, toate poveștile și tot ce s-a întâmplat la Dinamo.

Dar, dacă Dinamo ar fi evoluat corect în perioada asta, eu cred că acum putea să se numească primul brand din România. Din păcate n-a făcut asta. Dar e un brand istoric cu foarte multă tracțiune, de care încercăm să avem grijă mai bine acum”, a spus Nicolescu pentru zf.ro.

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo, deficit de 2,5 milioane de euro

El a vorbit și despre situația financiară a clubului, care încă nu e pe plus:

„Dacă ne referim doar la ceea ce înseamnă operațional, fără să ne gândim la datoriile mai vechi, costul apropo de insolvență, datoriile pe care le-am adus de acolo, suntem undeva la 2,5 milioane deficit. Cu tot cu transferuri și toate cheltuielile asumate pentru prognoza acestui an competițional.

Eu sunt convins că Dinamo va opri acest deficit sau probabil va fi pe plus în momentul în care va opera foarte bine cu jucătorii începând de la academie până în sistemul în care să îi pună în valoare”.

Noi am țintit 3 milioane de euro din sponsorizări, dar capacitatea clubului cred că e undeva spre 5 milioane. Până acum s-au obținut 2.3 milioane. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Citește și

Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1 : „Suntem în discuții avansate”
Superliga
17:58
Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1: „Suntem în discuții avansate”
Citește mai mult
Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1 : „Suntem în discuții avansate”
Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor
Campionate
17:01
Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor
Citește mai mult
Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
steaua dinamo liga 1 brand bani fcsb andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share