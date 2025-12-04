„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit oficial la club în februarie 2023, când echipa era în Liga 2, după multe sezoane foarte proaste

Nicolescu și acționarii au reușit să-i repună pe roș-albi pe linia de plutire, iar sezonul trecut echipa a jucat în play-off. Obiectivul pentru acest an e cel puțin un loc de cupe europene.

Andrei Nicolescu: „Dinamo putea fi primul brand din România”

Conducătorul „câinilor” e de părere că Dinamo nu a profitat de războiul identitar între Steaua și FCSB, pentru a urcat pe primul loc în topul brandurilor din fotbalul românesc.

„Clubul Dinamo, brand-ul Dinamo s-a poziționat foarte prost în ultimii 15 ani, apropo de avantajul pe care putea să-l primească de la schisma care s-a produs în zona Steaua.

N-a profitat deloc, ba mai mult, și-a distrus și propriul brand, prin toate istoriile, toate poveștile și tot ce s-a întâmplat la Dinamo.

Dar, dacă Dinamo ar fi evoluat corect în perioada asta, eu cred că acum putea să se numească primul brand din România. Din păcate n-a făcut asta. Dar e un brand istoric cu foarte multă tracțiune, de care încercăm să avem grijă mai bine acum”, a spus Nicolescu pentru zf.ro.

Dinamo, deficit de 2,5 milioane de euro

El a vorbit și despre situația financiară a clubului, care încă nu e pe plus:

„Dacă ne referim doar la ceea ce înseamnă operațional, fără să ne gândim la datoriile mai vechi, costul apropo de insolvență, datoriile pe care le-am adus de acolo, suntem undeva la 2,5 milioane deficit. Cu tot cu transferuri și toate cheltuielile asumate pentru prognoza acestui an competițional.

Eu sunt convins că Dinamo va opri acest deficit sau probabil va fi pe plus în momentul în care va opera foarte bine cu jucătorii începând de la academie până în sistemul în care să îi pună în valoare”.

Noi am țintit 3 milioane de euro din sponsorizări, dar capacitatea clubului cred că e undeva spre 5 milioane. Până acum s-au obținut 2.3 milioane. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

