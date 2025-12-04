Operat pe cord  Jucătorul român de 17 ani,  accidentare horror » Medicii au intervenit de urgență

Ioó Edvin (17 ani), juniorul celor de la Csikszereda, a trecut prin momente cumplite în urma unei accidentări grave, suferite în timpul unui meci disputat la sfârșitul săptămânii trecute.

După patru zile de incertitudini, clubul din Harghita a transmis un comunicat oficial.

Legitimat la echipa de tineret a celor de la Csikszereda, Ioó Edvin a fost transportat de urgență la spitalul din Miercurea Ciuc și internat în stare critică la secția de terapie intensivă.

Ioó Edvin, operat de urgență pe cord

Atacantul a fost diagnosticat cu contuzie pulmonară, sindrom de detresă respiratorie acută (ARDS) și leziune cardiacă. Datorită situației critice acesta a necesitat ventilare mecanică, potrivit rohealthreview.ro.

Ioó Edvin/ Foto: fkcsikszereda.ro

Potrivit sursei citate, viața tânărului fotbalist a fost salvată după o colaborare amplă între echipele medicale din Miercurea Ciuc, Oradea și Târgu Mureș.

Concret, miercuri după-amiază, la Miercurea Ciuc a sosit, cu elicopterul, o echipă de specialiști din Oradea, care a adus un aparat ECMO mobil (aparat mobil de oxigenare extracorporală cu membrană).

Medicii au realizat conectarea pacientului la aparat, iar ieri seară acesta a fost transportat cu elicopter SMURD la Târgu Mureș, unde operația pe cord a fost efectuată cu succes.

„Mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această amplă operațiune și care, în timpul programului sau în afara lui, au organizat și au muncit peste puteri pentru ca acest tânăr de 17 ani să poată trăi mai departe.

Îi dorim însănătoșire grabnică, recuperare completă și continuăm să ținem pumnii pentru el!”, a fost mesajul transmis de spitalul din Miercurea Ciuc.

Comunicat oficial al celor de la Csikszereda

Csikszereda a emis și ea un comunicat cu privire la starea de sănătate a jucătorului său.

„A fost transportat cu elicopterul în județul vecin și este internat în prezent la Târgu Mureș jucătorul echipei noastre de tineret, Ioó Edvin, asupra căruia în cursul nopții a fost efectuată o intervenție chirurgicală salvatoare.

După cum este cunoscut, tânărul fotbalist a suferit o accidentare gravă, care s-a dovedit a fi amenințătoare de viață, în timpul meciului de duminică.

FK Csikszereda își exprimă recunoștința față de toți cei care au contribuit la faptul că jucătorul nostru a putut primi îngrijirile medicale necesare.

Pentru «accelerarea» funcționării sistemului sanitar din țară, mulțumim conducerii Federației Române de Fotbal, în mod special lui Gabriel Bodescu, secretar general adjunct, precum și pentru sprijinul substanțial acordat de Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea Ciuc.

Suntem alături de tine, Edvin, însănătoșire grabnică!”, se arată în comunicatul emis de formația din Liga 1.

