„Asta ne e valoarea” Louis Munteanu, discurs dur după remiza cu Metaloglobus: „Nu știu dacă mai rămân din iarnă”

METALOGLOBUS - CFR CLUJ 2-2. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul oaspeților, a avut un discurs dur după remiza din Cupa României.

Fotbalistul a vorbit și despre o posibilă despărțire de formația din Gruia, în perioada de mercato din iarnă.

Louis Munteanu s-a arătat resemnat după a doua remiză din acest sezon a celor de la CFR Cluj, pe terenul celor de la Metaloglobus.

METALOGLOBUS - CFR CLUJ. Louis Munteanu: „Asta ne e valoarea”

„Asta ne e valoarea și mergem înainte. Când faci egal cu Metaloglobus înseamnă că ești la același nivel ca ei. Asta ne este valoarea, așa zic eu. Și mergem înainte, câteva meciuri și vine vacanța.

Nu pot să dau explicații pentru ultimul gol. Nu l-am văzut, eram la vestiare”, a declarat Louis Munteanu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Având în vedere rezultatele sub așteptări ale formației din Gruia, atacantul se așteaptă și el la restructurări masive în iarnă, în ceea ce privește lotul echipei conduse de Daniel Pancu:

„Mai sunt câteva meciuri și după, din iarnă, cine o să rămână aici o să o ducă la capăt. Când sunt astfel de rezultate, cu siguranță o să fie schimbări. Trebuie să se facă și cine o să mai fie aici sper să dea totul pe teren”.

Louis Munteanu: „Nu știu dacă voi mai fi aici”

Întrebat dacă va mai rămâne la CFR Cluj și după următoarea perioadă de mercato, Louis a replicat: „Eu? Nu știu dacă voi mai fi”.

Ulterior, fotbalistului i s-au adus la cunoștință informațiile vehiculate în presa franceză cu privire la un viitor transfer, moment în care atacantul a amintit situația din vară și a tras la răspundere conducerea celor de la CFR Cluj pentru modul în care a gestionat situația sa.

„Așa a fost și în vară. Și tot aici am rămas. M-a afectat ce s-a întâmplat. S-a văzut și în evoluțiile mele. Nu s-a gestionat situația cum trebuie. Mi s-a spus că plec și tot aici am rămas. N-am fost lăsat să fac cantonamentul, că plec.

Și au venit meciurile din Europa, «Hai să joci, hai să joci!». Ce pot să fac? S-a gestionat prost.

Eu știu că în vară am avut oferte foarte bune și au fost refuzate, s-au vrut sume foarte mari. Acum, în iarnă, vom vedea ce se întâmplă, dacă tot la fel plec sau rămân aici”, a concluzionat Munteanu.

