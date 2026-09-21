Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a reacționat după apariția informației că Nicolae Stanciu (33 de ani) ar urma să revină în Superliga, la U Cluj.

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Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat în ce condiții ar fi dispus să îl aducă din nou pe mijlocaș la echipa sa.

Gigi Becali, reacție după ce a aflat că Nicolae Stanciu s-a înțeles cu U Cluj

Stanciu ar fi ajuns la un acord cu U Cluj și ar urma să semneze după 15 noiembrie, odată cu încheierea aventurii sale în China, la Dalian Yingbo. Becali spune că l-ar putea lua ulterior de acolo.

„Așa și? Am zis că Nicușor Stanciu are oricând ușa deschisă să vină la noi. Dacă merge la U Cluj, are ușa deschisă la noi.

Dacă se duce la Rapid sau Dinamo, atunci nu. Dar dacă se duce la U Cluj, oricând ușa-i deschisă.

Am câștigat prea mulți bani cu el, ca și cu Reghe. Am câștigat mulți bani cu Stanciu și plus de asta am luat și 10 milioane pe el, deci mulți bani am câștigat”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Patronul FCSB a explicat de ce nu ar agrea ca Stanciu să evolueze pentru una dintre cele două rivale bucureștene.

„Eu pot să iau jucători, de exemplu, de la Rapid, de la Dinamo, nu-i problemă, dar dacă tu ai fost al meu cum ai fost tu, Stanciu, și noi am câștigat împreună, cum ar veni, de exemplu Chipciu, dacă s-ar duce la Dinamo, la revedere, s-a uitat.

Dacă Stanciu se duce la Dinamo, la revedere! Păi, bă, tu ai făcut performanțe și te-ai făcut milionar cu mine, nu mai ai ce căuta la Dinamo și la Rapid. Acolo n-ai ce căuta!”, a mai spus acesta.

FOTO. Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei

Nicolae Stanciu a jucat 25 de meciuri pentru Dalian Yingbo, în care a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.

În Superliga, Nicolae Stanciu a evoluat doar pentru FC Vaslui și FCSB, reușind să câștige 6 trofee, toate în tricoul grupării roș-albastre: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

Mijlocașul a părăsit România în vara anului 2016, atunci când a fost transferat de Anderlecht de la FCSB, în schimbul a 11 milioane de euro.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

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