- Toate cele 18 meciuri din etapa #3 din Conference League s-au încheiat.
- Printre surprizele serii se numără remiza dintre Atalanta și Kairat Almaty, scor 1-1, și victoria lui Lincoln Red Imps cu Hajduk Split, scor 1-0.
Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Egnatia, scor 2-0, și ocupă locul 8, cu 7 puncte după trei etape, poziție care asigură calificarea directă în optimi la finalul acestui an.
Ajax a obținut cea mai categorică victorie a serii, scor 6-1 pe terenul lui Midtjylland. Monaco a învins-o pe Nordsjaelland cu 2-0, iar Twente s-a impus cu 3-1 în fața lui Pafos, echipa lui Vlad Dragomir.
Clasamentul din Conference League
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Lugano
|3
|9
|2
|Panathinaikos
|3
|9
|3
|Twente
|3
|9
|4
|Monaco
|3
|9
|5
|Brighton
|3
|7
|6
|Brann
|3
|7
|7
|FC Copenhaga
|3
|7
|8
|U Craiova
|3
|7
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Mjallby
|3
|7
|10
|St. Truiden
|3
|7
|11
|Ajax
|3
|6
|12
|Trabzonspor
|3
|6
|13
|Hajduk Split
|3
|6
|14
|Freiburg
|3
|6
|15
|Steaua Roșie Belgrad
|3
|4
|16
|Atalanta
|3
|4
|17
|Braga
|3
|4
|18
|Gent
|3
|4
|19
|Riga FC
|3
|3
|20
|Thun
|3
|3
|21
|Borac Banja Luka
|3
|3
|22
|Lincoln
|3
|3
|23
|Jablonec
|3
|2
|24
|Aarhus
|3
|2
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Nordsjaelland
|3
|2
|26
|Egnatia
|3
|2
|27
|Kairat Almaty
|3
|2
|28
|CSKA Sofia
|3
|1
|29
|Iberia 1999
|3
|1
|30
|Pafos
|3
|1
|31
|Getafe
|3
|1
|32
|Hearts
|3
|1
|33
|KuPS
|3
|1
|34
|Midtjylland
|3
|1
|35
|Inter Escaldes
|3
|0
|36
|Kauno Zalgiris
|3
|0
Atalanta - Kairat Almaty 1-1
- Au marcat: Krstovic (min. 82) / Gual (min. 53)
- Stadion: Stadio di Bergamo
- Arbitru: Julian Weinberger, Asistenți: Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch, VAR: Alan Kijas, AVAR: Josef Spurny
Midtjylland - Ajax 1-6
Au marcat: F. Etim (min. 28) / Arokodare (min. 9, min. 52), Wijndal (min. 59), Klaassen (min. 67), Gloukh (min. 74), M. Leonardo (min. 82)
- Stadion: Arena Herning
- Arbitru: Paweł Raczkowski, Asistenți: Adam Kupsik, Filip Sierant, VAR: Pawel Pskit, AVAR: Piotr Urban
Steaua Roșie - Inter d'Escaldes 2-1
- Au marcat: Lucic (min. 80), Diaz (min. 90+2, autogol) / Arellano (min. 62)
- Stadion: Stadion Rajko Mitić
- Arbitru: Henrik Nalbandyan, Asistenți: Mesrop Ghazaryan, Sargis Hovhannisyan, VAR: Gianluca Aureliano, AVAR: Zaven Hovhannisyan
KuPS - Gent 0-0
- Stadion: Tammelan Stadion
- Arbitru: Rob Harvey, Asistenți: Darragh Keegan, Wayne McDonnell, VAR: Andrew Dallas, AVAR: Grant Irvine
Lincoln - Hajduk Split 1-0
- A marcat: Hadzikadunic (min. 89)
- Stadion: Europa Point Stadium
- Arbitru: Patryk Gryckiewicz, Asistenți: Marcin Boniek, Bartosz Kaszyński, VAR: Bartosz Frankowski, AVAR: Lukasz Szczech
Trabzonspor - Freiburg 0-1
- A marcat: Kubler (min. 14)
- Stadion: Şenol Güneş Spor Kompleksi
- Arbitru: Kristo Tohver, Asistenți: Silver Koiv, Sander Saga, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Marko Liiva
Aarhus - Braga 0-0
- Stadion: Randers Stadion
- Arbitru: Florian Badstübner, Asistenți: Sven Waschitzki, Philipp Hüwe, VAR: Erwin Blank, AVAR: Katrin Rafalski
Thun - Hearts 3-1
- Au marcat: McCart (min. 22, autogol), Labeau (min. 34), Dursun (min. 57) / Findlay (min. 82)
- Stadion: Arena Thun
- Arbitru: Kyriakos Athanasiou, Asistenți: Marios Kalogirou, Kyriakos Sokratous, VAR: Marios Christoforou, AVAR: Dimitris Solomou
Mjallby - Borac 2-0
- Au marcat: Bergstrom (min. 54), Enggaard (min. 88)
- Stadion: Olympia
- Arbitru: Gal Leibovitz, Asistenți: Matityahu Yakobov, Dor Medina, VAR: Eli Hacmon, AVAR: Shalom Ben Avraham
AS Monaco - Nordsjaelland 2-0
- Au marcat: Detourbet (min. 33), Abline (min. 90+1)
- Stadion: Stade Louis II
- Arbitru: Antoni Bandić, Asistenți: Amir Kadic, Nebojša Žugić, VAR: Momčilo Marković, AVAR: Mateo Musa
Copenhaga - Iberia Tbilisi 2-1
Au marcat: Elyounoussi (min. 19), Selimovic (min. 22, autogol) / Dzagania (min. 30)
- Stadion: Parken
- Arbitru: Rob Hennessy, Asistenți: Dermot Broughton, Emmett Dynan, VAR: Kevin Clancy, AVAR: Christopher Graham
Panathinaikos - CSKA Sofia 2-1
- Au marcat: Calabria (min. 41), Taborda (min. 68) /Almeida (min. 44)
- Stadion: Olympic Athletic Center of Athens "Spyros Louis"
- Arbitru: Mohammed Al-Hakim, Asistenți: Mehmet Culum, Fredrik Klyver, VAR: Pawel Malec, AVAR: Kornel Paszkiewicz
Lugano - Kauno Zalgiris 3-0
- Au marcat: Cimignani (min. 11), Alioski (min. 24), Dos Santos (min. 32)
- Stadion: Lugano Arena
- Arbitru: Yigal Frid, Asistenți: Tuval Koltunoff, Rostislav Talis, VAR: Eitan Shmuelevitz, AVAR: Eliyahu Casapu
Getafe - Brighton 0-1
- A marcat: Yalcouye (min. 64)
- Stadion: Coliseum
- Arbitru: Filip Glova, Asistenți: Daniel Polacek, Peter Bednar, VAR: Jan Boterberg, AVAR: Marian Ruc
Twente - Pafos 3-1
Au marcat: Nijstad (min. 62), Orjasaeter (min. 76), Weidmann (min. 82) / Lele (min. 39)
- Stadion: FC Twente Stadion
- Arbitru: Michal Očenáš, Asistenți: Adam Jekkel, Tobiáš Pacák, VAR: André Narciso, AVAR: Martin Dohal
St-Truiden - Brann 1-1
- Au marcat: Ishiwatari (min. 48) / Mathisen (min. 79)
- Stadion: Stayen
- Arbitru: Oliver Reitala, Asistenți: Jukka Honkanen, Olli Jantunen, VAR: Michael Fabbri, AVAR: Luca Pairetto
U Craiova - Egnatia 2-0
- Au marcat: Cicâldău (min. 24), Bancu (min. 32)
- Stadion: „Ion Oblemenco”
- Arbitru: Donald Robertson, Asistenți: Ross Macleod, Calum Spence, VAR: Steven McLean, AVAR: Duncan Williams
Riga - Jablonec 1-1
- Au marcat: R. Ramires (min. 34) / Nebyla (min. 49)
- Stadion: Skonto Stadions
- Arbitru: Viktor Kopiievskyi, Asistenți: Semen Shlonchak, Dmytro Zaporozhenko, VAR: Mykola Balakin, AVAR: Denys Shurman