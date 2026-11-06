Craiova, printre fruntașe Pe ce loc au urcat oltenii în Conference League după etapa #3 » Peste Ajax, Atalanta și Steaua Roșie!
Conference League
Conference League

Craiova, printre fruntașe Pe ce loc au urcat oltenii în Conference League după etapa #3 » Peste Ajax, Atalanta și Steaua Roșie!

alt-text George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 00:44
  • Toate cele 18 meciuri din etapa #3 din Conference League s-au încheiat.
  • Printre surprizele serii se numără remiza dintre Atalanta și Kairat Almaty, scor 1-1, și victoria lui Lincoln Red Imps cu Hajduk Split, scor 1-0.
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Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Egnatia, scor 2-0, și ocupă locul 8, cu 7 puncte după trei etape, poziție care asigură calificarea directă în optimi la finalul acestui an.

Ajax a obținut cea mai categorică victorie a serii, scor 6-1 pe terenul lui Midtjylland. Monaco a învins-o pe Nordsjaelland cu 2-0, iar Twente s-a impus cu 3-1 în fața lui Pafos, echipa lui Vlad Dragomir.

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Clasamentul din Conference League

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Lugano39
2Panathinaikos39
3Twente39
4Monaco39
5Brighton37
6Brann37
7FC Copenhaga37
8U Craiova37
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Mjallby37
10St. Truiden37
11Ajax36
12Trabzonspor36
13Hajduk Split36
14Freiburg36
15Steaua Roșie Belgrad34
16Atalanta34
17Braga34
18Gent34
19Riga FC33
20Thun33
21Borac Banja Luka33
22Lincoln33
23Jablonec32
24Aarhus32
Zona echipelor eliminate⤵️
25Nordsjaelland32
26Egnatia32
27Kairat Almaty32
28CSKA Sofia31
29Iberia 199931
30Pafos31
31Getafe31
32Hearts31
33KuPS31
34Midtjylland31
35Inter Escaldes30
36Kauno Zalgiris30

Atalanta - Kairat Almaty 1-1

  • Au marcat: Krstovic (min. 82) / Gual (min. 53)
  • Stadion: Stadio di Bergamo
  • Arbitru: Julian Weinberger, Asistenți: Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch, VAR: Alan Kijas, AVAR: Josef Spurny

Midtjylland - Ajax 1-6

Au marcat: F. Etim (min. 28) / Arokodare (min. 9, min. 52), Wijndal (min. 59), Klaassen (min. 67), Gloukh (min. 74), M. Leonardo (min. 82)

  • Stadion: Arena Herning
  • Arbitru: Paweł Raczkowski, Asistenți: Adam Kupsik, Filip Sierant, VAR: Pawel Pskit, AVAR: Piotr Urban

Steaua Roșie - Inter d'Escaldes 2-1

  • Au marcat: Lucic (min. 80), Diaz (min. 90+2, autogol) / Arellano (min. 62)
  • Stadion: Stadion Rajko Mitić
  • Arbitru: Henrik Nalbandyan, Asistenți: Mesrop Ghazaryan, Sargis Hovhannisyan, VAR: Gianluca Aureliano, AVAR: Zaven Hovhannisyan

KuPS - Gent 0-0

  • Stadion: Tammelan Stadion
  • Arbitru: Rob Harvey, Asistenți: Darragh Keegan, Wayne McDonnell, VAR: Andrew Dallas, AVAR: Grant Irvine

Lincoln - Hajduk Split 1-0

  • A marcat: Hadzikadunic (min. 89)
  • Stadion: Europa Point Stadium
  • Arbitru: Patryk Gryckiewicz, Asistenți: Marcin Boniek, Bartosz Kaszyński, VAR: Bartosz Frankowski, AVAR: Lukasz Szczech

Trabzonspor - Freiburg 0-1

  • A marcat: Kubler (min. 14)
  • Stadion: Şenol Güneş Spor Kompleksi
  • Arbitru: Kristo Tohver, Asistenți: Silver Koiv, Sander Saga, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Marko Liiva

Aarhus - Braga 0-0

  • Stadion: Randers Stadion
  • Arbitru: Florian Badstübner, Asistenți: Sven Waschitzki, Philipp Hüwe, VAR: Erwin Blank, AVAR: Katrin Rafalski

Thun - Hearts 3-1

  • Au marcat: McCart (min. 22, autogol), Labeau (min. 34), Dursun (min. 57) / Findlay (min. 82)
  • Stadion: Arena Thun
  • Arbitru: Kyriakos Athanasiou, Asistenți: Marios Kalogirou, Kyriakos Sokratous, VAR: Marios Christoforou, AVAR: Dimitris Solomou

Mjallby - Borac 2-0

  • Au marcat: Bergstrom (min. 54), Enggaard (min. 88)
  • Stadion: Olympia
  • Arbitru: Gal Leibovitz, Asistenți: Matityahu Yakobov, Dor Medina, VAR: Eli Hacmon, AVAR: Shalom Ben Avraham

AS Monaco - Nordsjaelland 2-0

  • Au marcat: Detourbet (min. 33), Abline (min. 90+1)
  • Stadion: Stade Louis II
  • Arbitru: Antoni Bandić, Asistenți: Amir Kadic, Nebojša Žugić, VAR: Momčilo Marković, AVAR: Mateo Musa

Copenhaga - Iberia Tbilisi 2-1

Au marcat: Elyounoussi (min. 19), Selimovic (min. 22, autogol) / Dzagania (min. 30)

  • Stadion: Parken
  • Arbitru: Rob Hennessy, Asistenți: Dermot Broughton, Emmett Dynan, VAR: Kevin Clancy, AVAR: Christopher Graham

Panathinaikos - CSKA Sofia 2-1

  • Au marcat: Calabria (min. 41), Taborda (min. 68) /Almeida (min. 44)
  • Stadion: Olympic Athletic Center of Athens "Spyros Louis"
  • Arbitru: Mohammed Al-Hakim, Asistenți: Mehmet Culum, Fredrik Klyver, VAR: Pawel Malec, AVAR: Kornel Paszkiewicz

Lugano - Kauno Zalgiris 3-0

  • Au marcat: Cimignani (min. 11), Alioski (min. 24), Dos Santos (min. 32)
  • Stadion: Lugano Arena
  • Arbitru: Yigal Frid, Asistenți: Tuval Koltunoff, Rostislav Talis, VAR: Eitan Shmuelevitz, AVAR: Eliyahu Casapu

Getafe - Brighton 0-1

  • A marcat: Yalcouye (min. 64)
  • Stadion: Coliseum
  • Arbitru: Filip Glova, Asistenți: Daniel Polacek, Peter Bednar, VAR: Jan Boterberg, AVAR: Marian Ruc

Twente - Pafos 3-1

Au marcat: Nijstad (min. 62), Orjasaeter (min. 76), Weidmann (min. 82) / Lele (min. 39)

  • Stadion: FC Twente Stadion
  • Arbitru: Michal Očenáš, Asistenți: Adam Jekkel, Tobiáš Pacák, VAR: André Narciso, AVAR: Martin Dohal

St-Truiden - Brann 1-1

  • Au marcat: Ishiwatari (min. 48) / Mathisen (min. 79)
  • Stadion: Stayen
  • Arbitru: Oliver Reitala, Asistenți: Jukka Honkanen, Olli Jantunen, VAR: Michael Fabbri, AVAR: Luca Pairetto

U Craiova - Egnatia 2-0

  • Au marcat: Cicâldău (min. 24), Bancu (min. 32)
  • Stadion: „Ion Oblemenco”
  • Arbitru: Donald Robertson, Asistenți: Ross Macleod, Calum Spence, VAR: Steven McLean, AVAR: Duncan Williams

Riga - Jablonec 1-1

  • Au marcat: R. Ramires (min. 34) / Nebyla (min. 49)
  • Stadion: Skonto Stadions
  • Arbitru: Viktor Kopiievskyi, Asistenți: Semen Shlonchak, Dmytro Zaporozhenko, VAR: Mykola Balakin, AVAR: Denys Shurman

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