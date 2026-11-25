Situația lui Ianis Stoica (23 de ani), fotbalistul celor de la Estrela Amadora, în contextul informațiilor despre un posibil transfer la Koln, a fost clarificată de presa din Germania.

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Atacantul de bandă român, care evoluează în Portugalia din vara anului trecut, are parte de un sezon bun, iar numele său a fost asociat în ultima perioadă cu Koln, formație din Bundesliga.

„Un transfer în iarnă al lui Ianis Stoica nu intră în calcul pentru Koln”

În contextul informațiilor apărute despre o posibilă ofertă de 4 milioane de euro din partea lui Koln, presa din Germania a publicat noi detalii despre situația lui Ianis Stoica.

Potrivit sport.sky.de, clubul la care coproprietari sunt Mats Hummels și Thomas Muller nu ia în calcul transferul românului în perioada de mercato din iarnă.

De asemenea, până în acest moment nu ar fi existat discuții oficiale între Estrela Amadora și formația din Bundesliga.

„În acest moment, un transfer în iarnă al lui Stoica, al cărui contract la Amadora este valabil până în 2028, nu intră în calcul pentru Koln. Situația s-ar putea schimba totuși în vara anului 2027”, a transmis publicația germană.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Publicația n-tv.de a explicat că, deși profilul lui Ianis Stoica ar corespunde anumitor criterii urmărite de Koln, acest lucru nu indică existența unei intenții concrete de transfer.

„Profilul său se încadrează, în principiu, în categoria unui jucător ofensiv cu potențial de creștere și experiență la nivel de primă ligă.

Totuși, din acest lucru nu se poate deduce o intenție concretă de transfer din partea lui Koln”, au notat jurnaliștii germani.

Sursa citată a precizat că echipa din Bundesliga ar dori totuși să transfere un atacant în iarnă.

FOTO. Golul spectaculos marcat de Ianis Stoica în meciul cu Portimonense, scor 1-0, din Cupa Portugaliei

Ianis Stoica a fost convocat de selecționerul Gică Hagi pentru a doua acțiune a naționalei României din Liga Națiunilor, însă a evoluat doar 17 minute în meciul cu Polonia, 2-1.

A fost exclus mai apoi din lot pentru duelul cu Bosnia de la Zenica, pe care „tricolorii” l-au pierdut cu 1-2.

5 goluri a marcat Ianis Stoica în acest sezon pentru Estrela Amadora, în 13 meciuri jucate. A oferit și 2 pase decisive

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