Al Jazira - Gol Gohar 1-0. Arbitrul partidei a fost înlocuit la pauză, după ce s-ar fi prezentat la meci în stare de ebrietate.

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Partida a avut loc în Liga Campionilor Asiei 2, unde formația antrenată de Cosmin Olăroiu s-a impus la limită, după un scandal imens petrecut în prima repriză.

Al Jazira - Gol Gohar 1-0 . Arbitrul, schimbat la pauză după ce ar fi consumat alcool

În minutul 32, un jucător al echipei Al-Jazira și-a faultat un adversar aproape de jumătatea terenului.

Arbitrul Hanna Hattab a fluierat, iar după câteva discuții i-a arătat, în mod inexplicabil, cartonașul galben portarului Ersin Destanoglu, deși acesta nu a fost implicat în fază.

Ulterior, după ce s-a consultat cu arbitrul de rezervă, „centralul” și-a schimbat decizia și a anulat cartonașul arătat, informează wona.ir.

Starea în care se prezenta arbitrul sirian a ridicat semne de întrebare, iar antrenorul iranienilor de la Gol Gohar a susținut că acesta s-ar afla sub influența alcoolului.

La pauză, oficialii clubului iranian au informat AFC, iar reprezentanții forului continental au cerut ca arbitrul să fie înlocuit cu cel de rezervă.

Elevii lui Olăroiu s-au impus în cele din urmă prin golul marcat de Talisca în minutul 40, obținând calificarea în faza următoarea o competiției.

مشهد غريب 😨😨😨 أثناء مباراة الجزيرة الإماراتي و غول غوهار تم تغيير الحكم السوري حنا حطاب بين الشوطين وتعيين الحكم الرابع بديلاً ، الحكم كان في وضع غير طبيعي عند الدقيقة 32 الحكم احتسب فاول على الجزيرة بسبب تدخل اللاعب والحكم ذهب لحارس الجزيرة ومنحه بطاقة صفراء ! المدرب نادي غول غوهار تحدث بان الحكم تعاطى الكحول قبل المباراة !! https://t.co/1lLhGYVa0q — اخبار كرة القدم (@Nsports24) November 25, 2026

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