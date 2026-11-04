„Ignorant nenorocit!” VIDEO. Scene incredibile la conferința de presă:  antrenorul a insultat un jurnalist! Întrebările care l-au scos din minți

Conferință de presă tensionată în fotbalul din Peru, unde Javier Rabanal (47 de ani), antrenorul spaniol al formației Cusco FC, a avut un schimb dur de replici cu un jurnalist, după înfrângerea suferită în fața celor de la Sport Boys, scor 0-1.

Tehnicianul și-a pierdut cumpătul în momentul în care a fost întrebat despre pregătirea tactică a echipei, iar discuția s-a transformat rapid într-un conflict personal.

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Totul a pornit de la o întrebare referitoare la prestația ofensivă a echipei și la eficiența schimbărilor efectuate în timpul partidei.

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Scene incredibile la conferința de presă: antrenorul a insultat un jurnalist!

Jurnalistul a criticat faptul că doi dintre atacanții introduși pe parcursul jocului nu au reușit să aducă un plus în ofensivă:

„Care este munca pe care o faceți dumneavoastră în timpul săptămânii? Nu am văzut prea multe șuturi de la distanță. Unul, două sau trei. Ce muncă tactică faceți?”.

Rabanal a reacționat imediat, considerând că întrebarea reprezintă o lipsă de respect la adresa muncii sale:

„Munca mea este ca dumneavoastră să vedeți fotbalul cu ochii deschiși. Dumneavoastră vedeți fotbalul cu ochii închiși. Fiți respectuos când puneți întrebările!”.

Apoi, antrenorul l-a acuzat pe jurnalist că nu asistă la antrenamentele echipei și că habar nu are cum se pregătesc meciurile. Rabanal l-a invitat pe acesta la baza de pregătire de la Oropesa:

„Veniți dumneavoastră la Oropesa! Aveți ușa deschisă și puteți veni să vedeți munca pe care o facem în fiecare săptămână. Eu nu v-am văzut nici măcar o dată acolo!”.

Jurnalistul l-a contrazis, susținând că merge în mod regulat la antrenamentele echipei, însă răspunsul nu l-a calmat pe antrenor.

„Sunteți un ignorant! Nu fiți lipsit de respect față de mine! Veniți la Oropesa să vedeți antrenamentele! Nu mai ridicați vocea la mine!”, a strigat tehnicianul.

Conflictul a fost la un pas să escaladeze

Schimbul de replici a devenit tot mai agresiv, iar momentul culminant a fost atunci când Rabanal s-a ridicat de la masă și a continuat să îl apostrofeze pe jurnalist.

În timp ce se îndepărta, antrenorul i-a adresat o insultă în limba spaniolă: „¡Ignorante de mierda!” (n.r. - Ignorant nenorocit!”).

Nici jurnalistul nu a rămas dator, răspunzându-i: „¡Usted sera un ignorante!” (n.r. - „Dumneavoastră sunteți ignorantul!”).

Tensiunea a atins apogeul în momentul în care antrenorul s-a ridicat și s-a apropiat de jurnalist pentru a-l confrunta, scrie La Nacion.

A fost nevoie de intervenția celor prezenți pentru a împiedica escaladarea confruntării.

https://t.co/iKtUui6dJZ — Fanáticos TV (@LaTVFanaticos) November 2, 2026

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